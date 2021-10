Eduardo Berizzo dejó de ser el entrenador de Paraguay: los números de una campaña irregular que duró más de dos años

Luego del 0-4 de Paraguay ante Bolivia, en el duelo por eliminatorias de este jueves, el argentino Eduardo Berizzo dejó de ser entrenador de la Albirroja. La goleada sufrida en la altura de La Paz (3.600 metros) fue el límite para el director técnico que no venía obteniendo buenos resultados durante estas eliminatorias, sumado a la irregular Copa América en la que quedó afuera en cuartos de final. Poco más de dos años fue lo que duró su aventura en el combinado paraguayo que en las próximas horas buscará a su reemplazante.

El grito “Fuera Berizzo” venía retumbando en el estadio Defensores del Chaco, desde el encuentro frente a la selección colombiana (1-1). Las producciones futbolísticas de los últimos partidos no convencieron ni al público ni a los dirigentes, es por eso que el Toto no estará más a cargo de Paraguay. El entrenador, de 51 años , había asumido la dirección técnica de la Albirroja en febrero de 2019 luego de la sorpresiva renuncia del colombiano Juan Carlos Osorio. Su debut no había sido de la mejor manera: derrota ante Perú, por 1 a 0, en un partido amistoso disputado en Estados Unidos.

Sus números en la selección paraguaya no fueron los esperados. En su estadía, dirigió en 31 encuentros a Paraguay y sólo ganó en 7: empató 13 y perdió 11. En la noche del jueves, un tuit oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol informó del fin de la relación entre Berizzo y Paraguay: “La APF comunica que se dan por terminadas las funciones de Eduardo Berizzo al frente de la Selección Paraguaya Absoluta. Le deseamos el mejor de los éxitos. Informamos que los próximos días se comunicarán los integrantes de la nueva conducción técnica de nuestra querida Albirroja”.

Informamos que los próximos días se comunicarán los integrantes de la nueva conducción técnica de nuestra querida Albirroja

Su primer desafío fue la Copa América de 2019, en Brasil, en la que Paraguay integró el grupo B junto a Qatar, Argentina y Colombia. Contra los asiáticos igualó 2-2, contra los albicelestes volvió a igualar, pero esta vez por 1-1, y en el último juego del grupo cayó 1-0 ante los cafeteros. Sólo sumó 2 unidades que, increíblemente, le alcanzaron para meterse en los cuartos de final. Allí se enfrentó ante el anfitrión, Brasil. El partido terminó empatado sin goles y fue de trámite muy parejo, pero en los penales, los locales se quedaron con el pase a semifinales.

Eduardo Berizzo no será más entrenador de Paraguay AFP

A pesar de la pronta eliminación, lo hecho por Berizzo en esa competencia fue bien visto en la Asociación Paraguaya de Fútbol. Es que su equipo había mostrado ráfagas de buen juego ante la Argentina y Brasil y porque, además, el principal objetivo del argentino era clasificar a los guaraníes a la Copa del Mundo, situación que en Paraguay no ocurre desde Sudáfrica 2010.

El gran reto eran las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022: en las seis primeras fechas Paraguay acumuló 7 puntos . Victoria ante Venezuela y empates frente a Perú, Argentina, Bolivia y Uruguay. Luego, derrota ante Brasil, con el seleccionado ubicado en el sexto lugar de la tabla. De a poco, Berizzo empezó a ser visto de reojo por todos los paraguayos. Y tras la Copa América, apenas había ganado uno sólo de los cinco partidos disputados, el resto fueron dos empates y dos derrotas.

Berizzo estuvo a cargo del seleccionado paraguayo durante 27 partidos y obtuvo un 37.04% de puntos.

A mediados de este año dirigió a Paraguay en la Copa América disputada nuevamente en Brasil y en la que Argentina se consagró como campeón. En esta ocasión y al igual que en 2019, los de Berizzo alcanzaron los cuartos de final y cayeron contra Perú, también por penales. Pero de inmediato llegó la triple fecha de eliminatorias, la prueba de fuego que tenía que atravesar para acomodar al seleccionado en la tabla de posiciones. Y lo que vino no fue bueno.

La última derrota ante Bolivia (0-4), en La Paz

La dura derrota frente a Ecuador como visitante y el empate ante Colombia fueron los partidos en los que se le empezó a agotar el crédito al Toto, que tras la goleada de este jueves en Bolivia dejó al equipo en el octavo lugar con 12 unidades. Además, en su permanencia como DT de la Albirroja sólo obtuvo un 37,01% de puntos en sus 31 partidos como DT .

Berizzo había llegado al seleccionado de Paraguay acompañado por su cuerpo técnico también argentino: su ayudante de campo Ernesto Marcucci, el asistente Mariano Uglessich y los preparadores físicos Fernando Morelli y Carlos Kisluk. Desde Paraguay trabajan para buscar a su reemplazante.