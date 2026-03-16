Eduardo Coudet habló de sus sensaciones de volver al Monumental y fue claro con la idea que pretende

River derrotó a Sarmiento en un duelo de la undécima fecha del Torneo Apertura, su segundo triunfo consecutivo en el campeonato. Lo hizo con Coudet, que habló en la conferencia de prensa posterior al partido. Luego de su paso como jugador del Millonario, el Chacho regresó al Monumental tras 22 años. Ahora en otro rol, siente que de a poco se va logrando lo que busca.

En primer lugar, Coudet expresó que fue una linda sensación volver al Monumental. Luego, se refirió a la actuación del equipo: “Creo que el equipo tuvo una buena actuación y ganó. En el análisis inmediato pensamos que podemos seguir mejorando. El arranque del partido nos costó leerlo, había mucha persecución individual y después empezamos a atacar espacios y a generar, generamos muchísimas situaciones, ellos nos llegaron una vez que apareció Santi (Beltrán). Tenemos que seguir agarrando confianza, a generar juego. Todavía siento que tenemos que interpretar mejor los momentos de la gente y de este estadio. A veces hay que aprovechar los enviones anímicos del todo, pero estoy siendo exigente. Ganamos bien y fuimos inteligentes”, expresó en primer lugar.

Driussi marcó el primero de los dos tantos de River en la victoria ante Sarmiento Manuel Cortina

En la misma línea, dejó su opinión sobre cómo debe ser cada vez que River juega ante un equipo que se cierra y repliega en el fondo: “Es la historia de este club. Tenés que acostumbrarte a jugar este tipo de partidos. La diferencia acá son los últimos 30 metros. Puede ser una constante y tiene que ser nuestro hábitat natural. Nos costó al principio, pero una vez que empezamos a leer el partido interpretamos lo que teníamos que hacer. Hoy estuvimos mucho mejor que el partido pasado en un montón de cosas”.

Driussi y Subiabre marcaron los dos tantos de la victoria. Justamente fueron dos delanteros y sobre la importante de que anoten los atacantes, destacó: “Necesito que en esa cantidad de gente de buen pie que ponemos, todos tengan posibilidades. Hoy pasó eso. Todos tuvieron chances de hacer goles y ese es el ideal. Después, quien los haga es indiferente si ganamos. Tenemos la obligación de generarle a los delanteros. A veces no es buscar responsables puntuales, todos tenemos responsabilidad de todo: de defender y de generar juego. Todavía estamos un poquito ansiosos en todos los sentidos, el equipo y afuera. Se puede mejorar mucho, necesitamos tiempo y trabajo. Con pocas prácticas el equipo va agarrando la idea”.

Fiel a su estilo, Coudet vivió el partido con mucha intensidad Manuel Cortina

En su debut contra Huracán dispuso una alineación inicial que repitió en el triunfo ante Sarmiento. Sin embargo, explicó que no es que jugarán siempre los mismos y lo relacionó con el juego: “Intento ver quién está mejor. El otro día lo hicimos bien, de tratar de tener volumen de juego porque ponemos un enganche más con Kendry Páez, usándolo como media punta. A Joaquín (Freitas) lo veo bien también, pero estamos creciendo de a poco con la idea. Vamos ir agarrando confianza, la gente va a confiar en nosotros. El ganar da tranquilidad, pero las formas son importantes”.

Por último fue consultado por diferentes individualidades, pero advirtió que no le gusta destacar casos puntuales. En sus respuestas fue dejando opiniones. Sobre Subiabre, expresó: “Lo veo bien, en ese juego interno que intentamos con él como con Tomás (Galván), ellos encajan. A mí me gustan los equipos físicos y ellos van mejorando en ese aspecto. Necesitamos sostener esa dinámica y de a poco vamos sosteniendo que todo salga más fluido. Se vio mucho la reacción ante la pérdida y eso me gustó. Encuentro muchas cosas positivas y cosas que vamos a ir mejorando y automatizando”.

🗣️ "EN SITUACIONES DIFÍCILES, A LOS CHICOS DE RIVER ES A LOS QUE MENOS LES CUESTA JUGAR"



✍️ Chacho Coudet y el rendimiento en primera de los jugadores surgidos en las juveniles del Millonario. pic.twitter.com/TnK0Jv11BZ — TyC Sports (@TyCSports) March 16, 2026

Sobre Kendry Páez, reveló que fue reemplazado en el entretiempo por un golpe que sufrió en la primera etapa: “Él nos da juego, puede salir a asociarse en el juego interno, con Montiel de ese lado somos más largo. En ese lugar también podrían ser Joaquín Freitas o Juanfer Quintero. A nosotros nos va a hacer mejores que aprieten los que jugaron menos, eso nos va a elevar los niveles individuales. Tiene que ser fundamental un grupo competitivo con niveles parejos”. Por último, se refirió a Beltrán y fue más amplio en su respuesta: “Es un chico que trabaja muy bien como todos. Tenemos buenas participaciones de todos los chicos jóvenes que ya tuvieron la posibilidad con Marcelo. Si toman con seriedad responsabilidad cada partidos van a ir creciendo todos, de la mano con el equipo. Cuando a los jóvenes les generas una estructura, sale todo más fácil”.

Además, en el cierre destacó la gran ventaja que tienen los jóvenes que salen de las inferiores del club: “A los chicos siempre les costó menos jugar porque conocen el club y tienen otro respaldo. Lo importantes es que si les das la camiseta, que no la devuelvan”. Sobre esto fue más amplio y se refirió a todo su plantel: “A todos les dije desde un principio que no miro documentos. El que mejor está, juega, que lo entiendan así.

En la última respuesta, Coudet destacó que este lunes el plantel tendrá descanso: “Fueron dos partidos en poco tiempo”. Lo próximo para el Millonario será Estudiantes de Rio Cuarto, como visitante, el próximo domingo desde las 17.45. Luego, contará con un tiempo de trabajo sin competencia por el parate que tendrá por la fecha FIFA, aunque con algunas bajas.