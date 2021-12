Eduardo Domínguez dio detalles de cómo vivió el plantel de Huracán el accidente automovilístico sufrido en Venezuela, en 2016

Eduardo Domínguez no suele dar entrevistas. Reservado, de perfil bajo, elige que su trabajo hable por él. Sucedía cuando jugaba, defendiendo la zaga con compromiso y concentración, y sucede en la actualidad, ya con cinco años como entrenador.

Con el alivio de que todos los hisopados al plantel de Colón dieron negativos, y antes de una nueva final (frente a River, este sábado, por el Trofeo de Campeones), Domínguez protagonizó una charla amena con el escritor Eduardo Sacheri, en donde dio detalles del dramático accidente automovilístico que sufrió junto a su cuerpo técnico y todo el plantel de Huracán, en la autopista Caracas-La Guaira, en febrero de 2016.

“El chofer nos salvó la vida”, sentenció sin vueltas el DT del Sabalero, en el programa Contar la Vida, que emite DeporTV. Y amplió: “Me acuerdo que en los días previos, veíamos que el micro no estaba en las mejores condiciones , y que de la manera como manejaba ese chofer no nos daba ninguna garantía”.

Luego, el viaje a lo que pudo ser un desastre, se hace más escalofriante: “Recuerdo que cuando estábamos por salir del hotel para el aeropuerto, bajábamos de Caracas a La Guaira, y le mandé un mensaje a mi señora: ‘Te aviso cuando llegamos’. Y ella luego llamándome constantemente cuando se empieza a enterar de lo que sucedía. Y yo no podía avisarle de inmediato que estábamos bien porque en ese momento había que buscar soluciones a la desesperación que estábamos viviendo”.

Domínguez luego contextualiza esa situación dramática: “Yo recién comenzaba mi carrera como entrenador y era la cabeza del grupo. Y como en un entrenamiento te miran a ver qué indicación das, ahí me miraban para ver qué hacía. Me acuerdo que escuchamos un ruido cuando bajábamos, y estábamos todos relajados, riéndonos. Nos habíamos clasificado. Y el chofer le dice al de seguridad del plantel que lo llame al profe porque se había cortado el freno y teníamos que ir todos para atrás. Cuando fue el profe va a avisarle a los jugadores, ellos se reían y seguian escuchando música. Pero cuando me vieron a mí, pálido, nos fuimos todos para atrás”.

La situación se hizo desesperante. “Entonces, el chofer quiso hacer un rebaje de cambios y rompió la caja de cambios. Sin frenos, con la caja rota y en bajada... Las pericias dicen que íbamos a 140 kilómetros por hora. Por eso digo que el chofer nos salvó la vida. Porque él hace la maniobra justa para volcar el micro en la última salida de emergencia antes de llegar a una curva pronunciada, en donde había todo un precipicio. Todo podría haber sido mucho peor de lo que sucedió. Para nosotros y mismo para la gente. Podríamos haber chocado a muchos autos, y debajo del precipicio había una zona de casas. Podría haber sido un desastre...”

Sobre esos segundos de incertidumbre, donde nadie sabía si iban a sobrevivir o no, Domínguez reconoció: “Muchos te dicen que en ese momento se te pasa la vida. A mí no me pasó. Yo tenía a mis hijos muy chiquitos y me decía ‘No estoy preparado para irme así. Así no’. Por suerte, nos salvamos.”

En su charla con Sacheri, durante la cual también leyeron parte del cuento El recital de piano, de la escritora argentina Hebe Uhart, el entrenador de Colón también se refirió, entre otros temas, al abrupto modo en el que cambió los pantalones cortos y los botines por los zapatos y el traje.

“La verdad es que yo no hice el duelo de jugador a entrenador. Me embarqué en esto de un día para otro. Perdimos un sábado (0-3 contra Nueva Chicago), el domingo tuve la reunión con el presidente (Alejandro Nadur), el martes le confirmé que arrancábamos y el miércoles empezamos a entrenar. Yo no tuve tiempo de procesar si estaba o no preparado para esto. Con el diario del lunes se ve que sí. O no, pero me fui preparando en el camino. Inicialmente yo tenía dedicido retirarme en diciembre y lo más probable era que nos fuéramos un año a Francia con mi familia. Algo pasó que cambió los planes. Y todavía está pendiente ese viaje a Francia”.

Eduardo Domínguez disputó su último partido como futbolista profesional en Huracán el 15 de agosto de 2015 (0-3 ante Nueva Chicago) y debutó como entrenador ocho días más tarde, en un 0 a 0 contra Lanús, en Parque Patricios. Renunció en septiembre de 2016 y asumió en Colón, donde permaneció tres temporadas. Desde enero de 2019 dirigió a Nacional, de Montevideo, con el que ganó la Supercopa Uruguaya. En marzo de 2020 regresó al Sabalero, equipo al que condujo a su primer título de la historia, la Copa de la Liga 2021, que levantó tras golear 3 a 0 a Racing en la final, jugando un fútbol de alto vuelo.