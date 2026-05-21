Cuándo se juega la final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano

El último partido del Torneo Apertura 2026 será la final entre River Plate y Belgrano de Córdoba y se disputará este fin de semana con arbitraje de Yael Falcón Pérez en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde se pondrá en juego el primer trofeo de la temporada en curso del fútbol argentino en la previa al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026.

El encuentro está programado para este domingo 24 de mayo a las 15.30 (horario argentino) y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Final del Torneo Apertura 2026

River Plate vs. Belgrano de Córdoba - Domingo 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El primero en acceder al encuentro decisivo fue el Millonario con una victoria sobre Rosario Central por 1 a 0 en el estadio Monumental. En el primer tiempo, el arquero Jeremías Ledesma le atajó un penal a Gonzalo Montiel, pero en el complemento Facundo Colidio se hizo cargo de otro disparo desde el mismo lugar y no falló.

Antes, el conjunto de Eduardo Coudet fue segundo en el Grupo B con 29 puntos producto de nueve victorias, dos empates y cinco derrotas. En octavos de final eliminó a San Lorenzo por penales 4 a 3 tras igualar 2 a 2 en 120 minutos de juego mientras que en cuartos doblegó a Gimnasia de La Plata 2 a 0.

Así está cuadro del Torneo Apetura 2026, con los finalistas definidos

El Pirata jugará por primera vez una definición en la primera división del fútbol Argentino. En semifinales, en su visita a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal igualó 1 a 1 en el tiempo regular con un goles de Facundo Jainikoski a los 6′ y de Nicolás ‘Uvita’ Fernández, que igualó a segundos del final y llevó el encuentro al suplementario. En el agregado tampoco hubo un ganador y hubo que ejecutar penales.

En la tanda, Gabriel Florentín tuvo la posibilidad de darle al Bicho la clasificación, pero falló y Ramiro Hernandes no perdonó después de que el arquero Thiago Cardozo atajó el remate de Enzo Pérez. Antes, en el anfitrión, Gastón Verón estrelló su tiro en el travesaño y convirtieron Hernán López Muñóz, Francisco Álvarez y Leandro Lozano mientras que en el visitante Brayan Cortés rechazó los tiros de Lucas Zelarayán y Franco Vázquez en tanto que acertaron Lucas Passerini, Fernández y Emiliano Rigoni.

El Pirata, al igual que River, conformó la zona B y terminó quinto con 26 unidades producto de siete victorias, cinco igualdades y cuatro caídas. En octavos de final superó en el clásico de Córdoba a Talleres 1 a 0 mientras que en cuartos eliminó a Unión de Santa Fe 2 a 0.

River y Belgrano ya se enfrentaron en este certamen y fue en la fecha número 13 del Grupo B, con triunfo del Millonario 3 a 0 como local en el estadio Monumental con goles de Tomás Galván por duplicado y Facundo Colidio.

Más allá de ese encuentro, el más recordado de la historia entre ambos es el que protagonizaron el 26 de junio de 2011 por la Promoción y terminó 1 a 1 en el Antonio V. Liberti, resultado que sentenció el descenso del Millonario a la por entonces denominada B Nacional porque en el duelo de ida el Pirata ganó 2 a 0 en Córdoba.

El campeón del Torneo Apertura 2026 se clasificará al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, obtendrá su boleto para la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura, y los tres mejores clubes de la Tabla Anual, que tiene en cuenta los puntos conseguidos en el Apertura y el Clausura.