Edwin Cardona estalló contra la hinchada de Santa Fe y tuvo un cruce picante con un periodista tras el empate 2-2 de Atlético Nacional

El mediocampista colombiano, Edwin Cardona, exjugador de Boca y Racing en la Argentina, vivió una noche tensa el miércoles en el estadio Nemesio Camacho El Campín durante el empate 2-2 entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe. El futbolista fue blanco de abucheos, insultos y agresiones por parte de la afición local, club donde jugó e, incluso, fue campeón en 2012, lo que provocó su enojo y una posterior confrontación con un periodista en la zona mixta.

Tras un intenso partido, en el que convirtió un gol, Cardona expresó su descontento por el trato recibido de los hinchas de Santa Fe durante el encuentro, diciendo que sus actitudes y gestos no eran para buscar provocación: “No quería que me aplaudieran, pero tampoco que me chiflaran, no sé por qué me chiflaron, y eso fue lo que me dio rabia”, afirmó el jugador. “No sé por qué me tiran monedas, por qué me escupen. Yo acá no vine a pelear, vine a jugar fútbol y defender mi camiseta”.

El volante recordó su paso por el equipo bogotano y su contribución al título obtenido después de 37 años de sequía: “La gente sabe y, cuando vine a Santa Fe, en ese tiempo, sabían que era hincha de Nacional y siempre lo voy a ser, siempre con mucha responsabilidad. Donde he ido, gracias a Dios, siempre he podido salir campeón, vine, lo logré y eso que tenía como 19 años. Pasaron casi 12 o 13 años para que volviera a un partido de estos”, dijo Cardona, que volvió a recalcar a los aficionados que en 2012 fue integrante de un título muy especial para la historia de los Cardenales.

El volante, quien portó la cinta de capitán en el Verdolaga y convirtió el primer gol de su equipo desde el punto penal, tuvo una noche cargada de tensión en El Campín. La hinchada de Santa Fe lo recibió con silbidos y gestos de reprobación, lo que generó su evidente molestia. A pesar del hostil ambiente, se mantuvo en cancha durante los 90 minutos del empate 2-2, en el que Hugo Rodallega abrió el marcador para los locales- también de penal-, igualó Cardona desde los doce pasos, Kevin Viveros puso en ventaja a Nacional y Omar Fernández Frasica selló la igualdad definitiva.

“La rivalidad es entre hinchadas, no sé por qué se tienen que meter con el jugador, nunca me metí con ellos, pero me dolió cuando me estaban chiflando. Hacía 37 años el club no salía campeón, ahí empezaron la racha de ser campeones y los felicito”, recalcó post encuentro, sintiendo que lo hinchas no valoraron los más de 40 partidos y los 9 goles que aportó en ese año 2012.

La tensión continuó cuando un periodista le preguntó sobre las opiniones que sugieren que está cerca del retiro, a sus 32 años. Visiblemente molesto, Cardona respondió: “¿Qué quiere que le responda? No sé usted qué quiere que le responda. ¿Tú lo estás diciendo o quién lo ha dicho?”. En ese momento, el periodista le explicó a Cardona que las críticas no eran solo suyas, sino que varios de sus colegas compartían esa opinión. La respuesta del mediocampista fue inmediata y desafiante: “¡¿Quién?! ¡¿Quiénes?!”, exigió saber.

Ante la insistencia del futbolista, el reportero mencionó el nombre de Carlos Antonio Vélez, reconocido comentarista de Win Sports, RCN Radio y RCN Televisión, quien ha sido un crítico recurrente del ex 10 de Boca. Al escuchar de quién se trataba, el capitán de Nacional optó por responder con una estadística contundente: “No sé, fuimos campeones tres veces en menos de 53 días. No sé y, con todo respeto, hice un gran semestre y ahorita en 180 minutos, las estadísticas lo muestran”.

Sin mencionar directamente al periodista, Cardona dejó en claro su postura: “No es por soberbia ni por agrandado, no soy así. Cada quien tiene su opinión, yo tengo la mía y respeto lo que digan, pero tú mismo acabaste de decir algo del partido”. Para él, los números hablan más que cualquier crítica.

Esta no es la primera vez que Cardona enfrenta situaciones similares. En noviembre de 2024, durante un partido contra otro rival (Independiente de Medellín), también fue objeto de abucheos y críticas, lo que generó reacciones por parte del jugador. En esa ocasión, el mediocampista expresó su descontento afirmando: “Es triste que la gente no valore el esfuerzo que uno hace en la cancha”. A pesar de las adversidades, el jugador ha mantenido su postura firme frente a las críticas y continúa defendiendo su desempeño en el terreno de juego.

Edwin Cardona tuvo un destacado encuentro en el empate 2-2 ante Santa Fe. Atlético Nacional P

La experiencia de Cardona en el fútbol argentino, donde fue campeón tanto en Boca como en Racing, lo acostumbró a estar en el centro de la escena, tanto por su rendimiento en la cancha como por situaciones extradeportivas. En el Xeneize, tuvo momentos de alto nivel, pero también controversias, como cuestionamientos por su estado físico y su conducta fuera del campo. En la Academia, aunque su etapa fue breve, también estuvo bajo la lupa.

Acostumbrado a la presión mediática, el colombiano ha desarrollado una personalidad frontal a la hora de responder críticas. Su reciente cruce con la hinchada de Santa Fe y su enfrentamiento con el periodista que mencionó su retiro reflejan su carácter. “Siempre voy a hablar con respeto, pero también me hago respetar”, ha señalado en más de una ocasión.

Paradójicamente, en un partido que ha sido catalogado como uno de los mejores del fútbol colombiano en los últimos tiempos, el foco terminó desviándose hacia las polémicas extradeportivas. Lo que pudo haber sido una noche inolvidable por el espectáculo futbolístico, quedó opacado por los roces dentro y fuera de la cancha, algo que se ha vuelto recurrente en la carrera del talentoso mediocampista.

LA NACION