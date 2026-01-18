Edwin Cardona marcó un tanto impresionante en la goleada de Atlético Nacional ante Boyacá Chico

Una auténtica genialidad. En el torneo Apertura del fútbol colombiano apareció en escena un conocido por estas tierras, en especial, por Boca. Pero en esta oportunidad vistiendo la camiseta Atlético Nacional. En el estadio Atanasio Girardot y en la goleada por 4-0 frente a Boyacá Chico, Edwin Cardona dejó una perla que es posible que sea considerada una de las conquista más espectaculares de 2026.

No se trató de un partido complejo para Atlético Nacional, porque lo pudo comenzar a resolver gracias al gol que marcó sobre el cierre del primer tiempo Andrés Sarmiento. Y lo que desanudó por complejo el partido fue lo que sucedió a los 10 minutos de la segunda etapa, porque ahí es donde apareció en escena Cardona.

El volante ex Boca y Racing, sacó a relucir todo su talento y al ver al arquero, Emiliano Denis, sacó un potente derechazo desde de su propio campo que tomó por sorpresa al guardavallas de Boyacá Chico, que por más que hizo esfuerzos no pudo evitar el golazo de Cardona, que lógicamente se viralizó y despertó todo tipo de elogios en las redes sociales. Incluso, el relator de la transmisión oficial dijo: “Mago, genio Cardona. Sí estás loco. Estás loco”.

Golazoooo de larga distancia de Edwin Cardona !!

El tercero de Atlético Nacional, en el que debutó el argentino Milton Casco, llegó a los 32 minutos del segundo tiempo con un cabezazo de William Tesillo y, a seis para el final, el argentino Juan Bauzá cerró la goleada aprovechando un contragolpe que resultó perfecto.

Tras la victoria, en la conferencia de prensa, el autor del primer tanto de Atlético Nacional, Andrés Sarmiento, habló del gol que marcó Cardona y que recorrió el mundo y recordó: “Edwin ya lo había hecho y otra vez se refleja, es el fruto del trabajo día a día”.

Al minuto 82, el 10 la tomó unos metros más adelante del centro del campo y remató para anotar uno de los mejores tantos del torneo. El jugador con más participaciones de gol en el FPC.

Y el recuerdo de los hinchas de Atlético Nacional está fresco de una genialidad de Cardona muy similar a la que dibujó ante Boyacá Chico. Es que en la fecha 16 de la Liga 2025 del fútbol colombiano, en la victoria ante Deportivo Pasto por 3-0, el volante colombiano marcó el tercer tanto de su equipo casi desde el centro del campo de juego.

El debut de Milton Casco

Tras el partido el defensor argentino, Milton Casco, habló acerca de su debut con la camiseta de Atlético Nacional en un partido en el que su equipo goleó por 4-0: “Quiero felicitar a todos los muchachos porque hicieron un gran trabajo. Estoy muy contento porque se pudo ver todo lo que estamos haciendo durante la semana y eso me pone muy contento. Y también quiere felicitar al cuerpo técnico porque todo lo planificado se pudo ver en la cancha".

"Fue muy lindo haber debutado con esta camiseta": Milton Casco, tras la goleada del VERDE al Boyacá Chicó por Liga 2026-I

Y agregó: “Estoy muy feliz de haber podido debutar con esta camiseta porque llegué a una institución grandísima. Nos proponemos tratar de ganar todo lo que tenemos por delante porque lo que demanda este club es eso y nosotros tenemos que prepararnos para estar a la altura”.