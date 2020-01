El 2020 de River: ir por todo sin comprar nada

Marcelo Gallardo pretende, además de ganar las cuatro competencias del año, recuperar a varios jugadores, como Lucas Pratto.

Evitar el éxodo masivo, potenciar el nivel actual, mantener el buen clima de trabajo y retocar únicamente si es necesario. Bajo esa línea, River afrontó 20 días de vacaciones con muy poco revuelo: en un quieto mercado de pases, únicamente se confirmó la salida de Exequiel Palacios a Bayer Leverkusen. Así, el equipo volverá hoy a las prácticas en el predio de Ezeiza y emprenderá viaje rumbo a San Martín de los Andes, donde realizará la pretemporada hasta el sábado 11. El cuerpo técnico busca sostener la competitividad basándose en mantener una alta exigencia y un fuerte deseo de ganar para evitar el conformismo.

Antes de la conquista de la Copa Argentina, la noticia más esperada llevó calma al mundo River. Marcelo Gallardo anunció su continuidad para disipar las dudas que pudieran desviar el foco. Con su anuncio, el entrenador comenzó a diseñar el camino del año que comienza y que tendrá atractivos objetivos por delante. Intentar saldar la deuda de la Superliga, revalidar la corona de la Supercopa Argentina, tener revancha en la Copa de la Superliga y superar su grupo en la Copa Libertadores serán las cuatro metas de un semestre intenso.

Según pudo saber la nacion, la idea de la dirigencia millonaria para el 2020 continúa siendo la misma: vender lo justo, renovar o renegociar contratos actuales y no hacer cambios estructurales. Y el propio Gallardo lo confirmó ayer en TyC Sports: "No vamos a salir al mercado, salvo que se nos vaya algún jugador o que aparezca alguna oportunidad y nos guste la jerarquía del jugador. Va a ser difícil que salgamos a buscar a alguien. Estoy bien con el plantel y nadie me planteó sus ganas de irse".

Así, la prioridad será revalorizar el vínculo de Ignacio Fernández, una de las piezas clave del equipo que es buscada por Inter, de Brasil, que ya ofreció siete millones de dólares en una oferta que fue rechazada. Nacho, que cumplirá 30 años el 12 de enero, tiene una cláusula de salida de 15 millones de euros y River pretende que únicamente se vaya a través de esa cifra, por lo que se le ofrecerá una fuerte mejora en su contrato para ratificar su continuidad, pese a que tiene vínculo hasta junio de 2021. Además, también se buscará renovarles a Javier Pinola, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio e Ignacio Scocco, a quienes en junio se les vencerá el contrato.

Más allá de eso, la crisis económica del país, con devaluación, inflación y altas tasas de interés, también golpea al club de Núñez y, frente a deudas a saldar y contratos elevados de jugadores de jerarquía, la falta de liquidez invita a pensar en otra venta en el corto o mediano plazo. Pese a que el club recaudó unos 13,5 millones de euros (más un 10% de plusvalía en una futura venta) en dos cuotas por la salida de Palacios, no se descarta la posibilidad de que un segundo jugador sea vendido para equilibrar un balance golpeado.

Por otro lado, a finales del año pasado River también solicitó un préstamo sindicado con tres bancos de 400 millones de pesos para saldar obligaciones urgentes en dólares. La institución deberá devolver el dinero al 20 de abril de 2020 y tendrá intereses en cuotas mensuales, pero pudo pagar la deuda de 4 millones de dólares por dos cuotas del pase de Lucas Pratto con San Pablo (restan abonar 2 millones en junio y en Brasil informan que el club paulista mantendrá su reclamo en la FIFA por la demora) y le pagará alrededor de 1,5 millones de dólares a Godoy Cruz por dos cuotas de la ficha de Fabrizio Angileri.

Frente a este panorama, la apuesta será potenciar el nivel de un equipo que logró un alto rendimiento durante el año pasado, además de recuperar a diferentes jugadores que han tenido un irregular semestre por lesiones o altibajos. ¿Quiénes son los apuntados? Pratto, Juan Fernando Quintero, Leonardo Ponzio, Angileri y Bruno Zuculini, entre otros casos puntuales.

Para ellos, también será parte de un deseo de revancha personal después de no poder ser protagonistas durante el cierre del año. Así, en las redes sociales circularon videos de Pratto, Ponzio y Quintero, por ejemplo, entrenándose durante el tiempo libre de sus vacaciones para llegar a la pretemporada en buenas condiciones físicas y recuperar el terreno perdido.

El calendario del semestre

Serán pocos días de trabajos previos porque el calendario comienza a apremiar desde muy temprano. La estada en el Sur de la Argentina se extenderá hasta el sábado 11, cuando la delegación viajará a Montevideo para jugar el único amistoso de la pretemporada ante Nacional, de Uruguay. Luego, culminará la preparación en el River Camp de Ezeiza y el domingo 19 se medirá con Independiente, en el duelo postergado de la fecha 14 de la Superliga.

Con el duelo ante el Rojo, comenzará un exigente inicio con cuatro partidos en 14 días. Tras visitar Avellaneda, el sábado 25 jugará ante Godoy Cruz en Mendoza, el miércoles 29 recibirá a Central Córdoba en el Monumental y el sábado 1° de febrero viajará a Santa Fe para enfrentarse con Unión. Cuatro duelos cruciales para su intención de pelear el título a falta de ocho partidos para el cierre del torneo.

Además de la Superliga, el Millonario también tiene en mente la Supercopa Argentina frente a Racing (fecha a definir), el inicio de la Copa Libertadores que se producirá el 4 de marzo ante Liga de Quito, en Ecuador, y el debut de la Copa de la Superliga (fecha a definir), que será ante Atlético Tucumán en los primeros días de marzo.

Comienza la acción de cara a cinco meses de competencia con cuatro objetivos de alto vuelo en los que River intentará volver a demostrar el lugar de privilegio que logró. El ciclo Marcelo Gallardo se encamina a cumplir los seis años de trabajo, pero la ambición continúa potenciándose a cada paso.

San Martín de los Andes prepara una recepción inolvidable

Se revolucionarán los días en San Martín de los Andes por la presencia del equipo de Gallardo, que se hospedará desde hoy y hasta el sábado 11 en el hotel Loi Suites & Resort y practicará en la cancha de polo del club El Desafío, reacondicionada para la ocasión. Los hinchas de la filial preparan un emotivo recibimiento para el plantel: se realizará un pasillo de 3,5 kilómetros desde el aeropuerto al hotel; se esperan alrededor de 10 mil personas entre las más de 30 filiales y más de 15 agrupaciones de toda la zona. Y se estrenará una bandera de 75 metros de largo y 4,50 metros de ancho.