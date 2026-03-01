Cuándo juega River vs. Independiente Rivadavia de Mendoza, por el Torneo Apertura 2026

River Plate, tras la salida de Marcelo Gallardo, se volverá a presentar en el Torneo Apertura 2026 este lunes ante Independiente Rivadavia de Mendoza como visitante en el estadio Malvinas Argentinas. El cotejo correspondiente a la octava fecha del Grupo B está programado a las 21.30 y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará Facundo Tello, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.37 contra 3.16 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.26.

Independiente Rivadavia vs. River Plate: todo lo que hay que saber

Torneo Apertura 2026 - Grupo B - Fecha 8

Día: Lunes 2 de marzo.

Hora:

Estadio:

Árbitro:

TV:

Streaming: Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: Canchallena.

La Lepra mendocina tuvo un gran arranque de año y lidera la tabla de posiciones de la zona con 16 puntos producto de cinco triunfos, un empate y una derrota. De la mano de Alfredo Berti y liderado futbolísticamente por Sebastián Villa, atraviesa un presente inmejorable que arrastra desde el 2025, cuando ganó la Copa Argentina y se clasificó a la Libertadores 2026.

Lo negativo es que no jugará en su estadio, el Bautista Gargantini, sino que mudará su localía al escenario mundialista por cuestiones de capacidad, seguridad y logística para recibir a uno de los equipos más importantes de la Argentina.

El Millonario inició la era post Gallardo con Marcelo Escudero como entrenador interino hasta que se resuelva la llegada de Eduardo ‘Chacho’ Coudet, quien se espera que en los próximos días acuerde su salida de Alavés y se haga cargo de un equipo que está muy golpeado y cuyos jugadores quedaron en el ojo de la tormenta por la salida del DT más importante de su historia.

De cara al próximo cotejo, Escudero no cuenta con los lesionados Franco Armani y Juan Fernando Quintero, por lo que la formación inicial será muy parecida a la que derrotó a Banfield 3 a 1 en el Monumental el jueves pasado, con los juveniles Tomás Galván, Ian Subiabre y Joaquín Freitas. La única modificación sería la vuelta de Marcos Acuña, uno de los más apuntados por la salida de Gallardo, al lateral izquierdo.

Marcos Acuña volverá a ser titular en River en la visita a Independiente Rivadavia de Mendoza Gonzalo Colini

El conjunto del barrio porteño de Núñez se ubica quinto en la clasificación con 10 unidades gracias a tres triunfos, una parda y tres caídas. Lo negativo es que de los últimos cinco duelos solo se impuso una vez.

Posibles formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti. River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Marcelo Escudero.

Marcelo Escudero dirigirá a River vs. Independiente Rivadavia

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en las semifinales de la Copa Argentina 2025 con triunfo de Independiente Rivadavia 4 a 3 por penales, tras igualar 0 a 0, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Posteriormente, la Lepra fue campeón al derrotar en la definición a Argentinos Juniors.