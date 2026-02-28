Armani realizó un emotivo posteo para despedir a Marcelo Gallardo de River: “Marcaste mi vida”

El final del segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River Plate sigue generando repercusiones entre los futbolistas que integran el plantel. Luego de que Marcos Acuña desmintiera una supuesta pelea con el Muñeco, el capitán del equipo, Franco Armani, utilizó sus redes sociales para despedir al entrenador y agradecerle por “marcar” su vida como jugador profesional.

“Haberte acompañado durante tantos años fue una bendición de Dios. Gracias Marcelo por haber confiado en mí y por todos los momentos que vivimos juntos. Siempre serás una persona que marcó mi vida”, destacó el arquero en un posteo que contiene también una foto suya abrazando a Gallardo después de los penales contra Libertad en la Copa Libertadores del año pasado.

Armani mostró su agradecimiento con Gallardo en su cuenta de Instagram Instagram

La publicación de Armani se produjo en medio de versiones sobre un supuesto quiebre en la relación entre ambos. El arquero, que desde el inicio del año estuvo inactivo por dos lesiones, había vuelto el pasado fin de semana en el partido con Vélez. Sin emabrgo, salió en el entretiempo tras resentirse de una inflamación en el talón de Aquiles.

El cambio llamó la atención después de que las cámaras de televisión enfocaran a Gallardo haciendo un comentario a Matías Biscay sobre la respuesta del arquero en el gol de Vélez anotado por Manuel Lanzini. Los rumores indicaron que el entrenador habría discutido con Armani en el vestuario y por esa razón decidió el ingreso de Santiago Beltrán para que disputara el segundo tiempo en el José Amalfitani.

No obstante, el posteo en Instagram apaga el rumor de una ruptura en el vínculo entre Armani y el Muñeco. Cabe señalar que el arquero llegó a River a principios de 2018 desde Atlético Nacional por pedido expreso del entrenador. En su primer año, ambos ganaron la Supercopa Argentina y la Copa Libertadores venciendo en la final a Boca Juniors.

En la previa al último partido de Gallardo, Armani se había expresado con una fuerte autocrítica por el rendimiento del equipo en los últimos meses y aceptó que el plantel tiene “responsabilidad” tras lo sucedido.

“Tenemos responsabilidad, obviamente. Somos los que cada partido entramos al campo de juego y tomamos decisiones. Cada uno en estos meses dio todo para que la situación sea otra, lamentablemente no se pudo dar”, reconoció el capitán de River.

En ese sentido, les prometió a los hinchas que harán lo imposible por torcer la situación deportiva: “Vamos a seguir trabajando e insistiendo para sacar esto adelante. Que la gente y el hincha de River sepa eso: vamos a estar más unidos que nunca para salir adelante. Lamentamos esta situación, pero hay que seguir. Este club y este escudo pide eso, hay que rendir todos los fines de semana, ganar los campeonatos que se jueguen. Tenemos que prepararnos de otra manera para conseguir el buen camino”.

Armani ganó siete títulos durante la primera etapa de Gallardo como entrenador de River FotoBAIRES

Acuña desmintió una pelea con Gallardo

Luego de ser señalado como uno de los responsables de la salida de Gallardo, el “Huevo” Acuña publicó un fuerte descargo en Instagram para desmentir una supuesta pelea con el entrenador y que habría fingido una supuesta lesión para no jugar en los últimos partidos.

“Después de tantos años en el fútbol, aprendí a no engancharme cuando inventan cualquier cosa y hoy pretenden mezclarme en supuestos conflictos que no existen ni existieron. Duele escuchar cosas tan alejadas de la realidad y dichas con tanta liviandad”, dejó en claro.

Acuña ocupa el centro de las miradas después de la salida de Gallardo X @GerGarciaGrova

En ese marco, aclaró que siempre estuvo a disposición del cuerpo técnico comandado por Gallardo: “Siempre fui un profesional y di lo mejor de mí en todos los clubes que jugué, y esta no es la excepción. Nunca en mi vida simulé lesiones o enfermedades para no jugar. Hasta sin estar al 100% estuve a disposición del CT si me necesitaba”.

“Es muy grave y no entiendo por qué instalan tantas mentiras. Con esto solo dañan a las personas involucradas, a las familias y al Club”, aclaró Acuña para salir del ojo de la tormenta causado tras la renuncia de Gallardo.