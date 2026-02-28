Eduardo Coudet será el DT de River y sucederá a Marcelo Gallardo: firmará hasta 2027

River avanzó de manera decisiva y ya tiene definido al sucesor de Marcelo Gallardo: Eduardo Coudet, como se había anticipado mediante charlas informales en la semana con su representante, será el nuevo entrenador. Según pudo saber LA NACION, el técnico llegaría el miércoles al país y firmará un contrato por dos años. Desde su representación aseguran que el acuerdo está cerrado y que solo resta resolver la desvinculación formal de Alavés.

La negociación tuvo un punto clave este sábado, con una primera reunión vía Zoom que dejó conformes a todas las partes. Del encuentro participaron Enzo Francescoli, el presidente Stefano Di Carlo, Coudet y su representante Christian Bragarnik. El contacto fue calificado como “positivo” y permitió avanzar en los términos finales del vínculo. Durante la semana ya se habían producido charlas informales con el empresario, que allanaron el camino para la definición.

En River transmiten calma. La dirigencia busca cerrar los detalles administrativos sin estridencias y mantener la prolijidad institucional en un proceso sensible, tras la salida del entrenador más exitoso de su historia reciente. La idea es formalizar todo en los próximos días, mientras se ultiman aspectos contractuales de su salida.

Chacho Coudet dirigió ayer viernes su último partido con Alavés, que fue derrota ante Levante por la liga de España Quality Sport Images - Getty Images Europe

El escenario contrasta con lo que había ocurrido menos de 24 horas antes. Tras la derrota de Alavés ante Levante por 2-0, Coudet había negado públicamente contactos directos con River. “No, sinceramente no”, respondió cuando le preguntaron si había recibido el llamado. También afirmó: “Si tuviese un contacto lo diría, no tengo por qué ocultar algo. Si hubiera un contacto ya me habría comunicado con el club". Y había reconocido que era un “orgullo” estar entre los postulados para reemplazar al Muñeco. Incluso intentó bajar el tono a la situación al señalar que entendía “el revuelo” que se generaba cuando su nombre aparecía vinculado a “un club de ese nivel”.

“River vive un momento especial porque despide a uno de los entrenadores más importantes de su historia. Es una situación natural estar en una lista de candidatos. Una institución como River está a la altura del Madrid o Barcelona. Es top mundial. Es un orgullo que me pongan en la lista de candidatos”, había dicho horas antes de la derrota en España por el torneo local.

Sin embargo, su representante Christian Bragarnik confirmó, apenas minutos después de las palabras de Chacho, el contacto formal con la dirigencia millonaria. Reveló que había recibido el llamado de Di Carlo y que el nombre del Chacho era uno de los candidatos para reemplazar a Gallardo. A partir de ese momento, las conversaciones se aceleraron hasta alcanzar el entendimiento actual. Bragarnik dijo entrando la noche del viernes en Buenos Aires: “Le acabo de mandar un mensaje a Coudet. Le dije que hay un contacto formal”. La idea es acordar una salida “de mutuo acuerdo” o deberá renunciar, según anticipaba la mirada del empresario.

Chacho Coudet llegará para reemplazar un flojo segundo ciclo de Marcelo Gallardo Jam Media - Getty Images South America

Este es el único punto pendiente: la rescisión con Alavés. Coudet tiene contrato vigente (hasta junio de 2026) y deberá acordarse si la salida se concreta mediante un resarcimiento económico o una renuncia del entrenador, con las eventuales consecuencias legales. En España ya trabajan en su reemplazo y el nombre del español Quique Sánchez Flores aparece como uno de los candidatos para asumir.

Mientras tanto, en el plantel de River ya saben que el elegido es Coudet. La información circuló puertas adentro y forma parte del nuevo escenario deportivo. Si los plazos previstos se cumplen, el debut sería el jueves 12 frente a Huracán como visitante, en el inicio formal de una etapa que buscará mejorar al equipo, que viene de acumular varias derrotas y no logra regularidad.

El miércoles, según lo previsto, marcará el comienzo concreto de ese proceso. Con contrato por dos temporadas hasta fines de 2027 y el respaldo de la conducción, Eduardo Coudet regresará a Núñez (con 51 años), ahora como entrenador, para asumir uno de los desafíos más exigentes del fútbol argentino.