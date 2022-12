El álbum de Lionel Messi: el detalle de todo lo que ganó y por qué lidera el listado VIP de los más campeones

escuchar

Si los títulos logrados en el fútbol profesional se tratasen de figuritas, Lionel Messi completó el álbum el domingo 18 de diciembre de 2022, cuando pegó la última, la más difícil: la Copa del Mundo. En la interminable vitrina personal, el crack rosarino suma 42 coronaciones, entre las que también se destacan la Copa América, la Champions League, el Mundial de Clubes, Supercopas, copas del Rey y ligas con Barcelona y PSG. Después del brasileño Dani Alves (46), el rosarino es el futbolista con más vueltas olímpicas del planeta.

Insaciable, el capitán de la selección argentina encuentra siempre un nuevo objetivo deportivo y se abalanza sobre él. Sin dudas, la primera gran meta será volver a ganar la Champions League, en este caso con Paris Saint Germain, y formar parte de esa gesta para el club parisino, que invirtió cientos de millones de dólares para alzar “la Orejona” por primera vez.

Messi campeón de América con la Argentina, ante Brasil y en el Maracaná archivo

Sin embargo, más allá del gesto “Ya está, ya está”, que hizo desde el césped del estadio Lusail hacia sus familiares, Messi deja en evidencia cada semana su enorme amor por jugar a la pelota y, por eso, vuelve a plantearse desafíos personales y colectivos. De ellos se alimenta.

Por lo pronto, la Pulga lidera el exclusivo ranking de jugadores que ganaron las competencias más importantes del planeta fútbol. Están conformados por el Mundial, la Copa América o la Eurocopa, el oro olímpico, un mundial juvenil, Copa Libertadores, Champions League, Mundial de Clubes y al menos una liga local.

De ellas, Messi ganó todas las que jugó. En la columna del supuesto debe aparece la Copa Libertadores, claro. Aunque hay algo a su favor: jamás la disputó.

Es entonces cuando sobrevuela la gran pregunta: ¿Y si se enfoca en querer ganar la Copa Libertadores? El tema pasa por el dónde y el cuándo. Porque si bien siempre manifestó su sueño de jugar oficialmente en Newell’s, lo cierto es que parece algo muy difícil de llevar al plano real. E incluso, si se diera, se vislumbra como un escenario muy cuesta arriba que el club rosarino se corone como el mejor de América, dificultad que está quedando patentada en los equipos argentinos participantes de la Libertadores desde 2019.

En ese juego de supuestos aparece otro escenario, más factible desde lo económico y organizativo: que si se confirman aquellos rumores de ver en sus últimos años de Messi como futbolista de la MLS y que, por ejemplo con Inter de Miami, reciba la invitación de Conmebol para jugar la Libertadores, finalmente pueda formar parte del torneo más prestigioso a nivel sudamericano. Hoy suena muy descabellado, pero ¿por qué no?

Dani Alves ganó el oro olímpico con brasil en Tokio 2020

Detrás de Messi aparecen cinco brasileños con 6 casilleros que tienen el visto verde. Dani Alves se quedó con las ganas de levantar la Copa del mundo y la Libertadores. Cafú, en cambio, no fue campeón juvenil ni olímpico. El exarquero Dida no ganó los Juegos ni la Copa América. A Ronaldinho también le quedó atragantado el oro olímpico e, increíblemente, no pudo coronarse en el Mundial de Clubes. Por su parte, Neymar sigue en carrera por ganar la Copa del Mundo, pero no fue campeón juvenil.

Los otros argentinos de este listado son Carlos Tevez. No pudo ganar el Mundial como juvenil ni como adulto, ni la Copa América, pero es uno de los 13 futbolistas que pudieron ganar la Libertadores y la Champions League.

Tevez, campeón de América y del mundo con Boca en 2003; luego repitió con Manchester United, con el que logró la Champions League y el Mundial de Clubes en 2008 Archivo

En ese rubro también aparecen Walter Samuel y Juan Pablo Sorín. Aunque ambos se quedaron con las ganas de alzar la Copa del mundo y la Copa América, y colgarse el oro olímpico. Los mismos títulos le faltan al brasileño Danilo.

Las lágrimas de Cristiano Ronaldo cuando Portugal fue eliminado por Marruecos en cuartos de final de Qatar 2022 se entienden todavía más cuando se analiza este listado de títulos VIP. El crack luso no pudo coronarse campeón del mundo con su selección, ni en adultos ni en mayores. Al igual que Messi, jamás disputó la Libertadores.

Sorin, capitán del seleccionado argentino Sub 20 que se consagró campeón del mundo en Qatar 1995 Alejandro Del Bosco/EL GRAFICO

Andrés Iniesta tocó el cielo con las manos en el Mundial de Sudáfrica 2010 (marcó el único gol en la consagración con España ante Países Bajos) y fue bicampeón de la Euro en 2008 y 2012. En sus cuentas pendientes quedaron ganar un mundial juvenil y el oro olímpico.

Por último, aparecen de manera simbólica dos íconos de todos los tiempos: Maradona y Pelé. Diego es, junto a Messi, Ronaldinho y Dida, de los pocos futbolistas que se coronaron campeones del mundo como juveniles y mayores (Dinho lo consiguió en la Sub 17 y Diego en Sub 19), mientras que O Rei es el único futbolista del planeta que fue tres veces campeón del mundo.

Los 42 títulos de Lionel Messi

1 La Liga Barcelona 2005

2 Supercopa España Barcelona 2005

3 Mundial Sub 20 Argentina Sub 20 2005

4 Champions League Barcelona 2006

5 La Liga Barcelona 2006

6 Supercopa España Barcelona 2006

7 Juegos Olímpicos Argentina Sub 23 2008

8 Champions League Barcelona 2009

9 Supercopa Europa Barcelona 2009

10 Mundial de Clubes Barcelona 2009

11 Copa del Rey Barcelona 2009

12 La Liga Barcelona 2009

13 Supercopa España Barcelona 2009

14 La Liga Barcelona 2010

15 Supercopa España Barcelona 2010

16 La Liga Barcelona 2011

17 Supercopa España Barcelona 2011

18 Champions League Barcelona 2011

19 Supercopa Europa Barcelona 2011

20 Mundial de Clubes Barcelona 2011

21 Copa del Rey Barcelona 2012

22 La Liga Barcelona 2013

23 Supercopa España Barcelona 2013

24 La Liga Barcelona 2015

25 Copa del Rey Barcelona 2015

26 Champions League Barcelona 2015

27 Supercopa Europa Barcelona 2015

28 Mundial de Clubes Barcelona 2015

29 La Liga Barcelona 2016

30 Copa del Rey Barcelona 2016

31 Supercopa España Barcelona 2016

32 Copa del Rey Barcelona 2017

33 La Liga Barcelona 2018

34 Copa del Rey Barcelona 2018

35 Supercopa España Barcelona 2018

36 La Liga Barcelona 2019

37 Copa del Rey Barcelona 2021

38 Copa América Argentina 2021

39 Ligue 1 PSG 2022

40 Finalíssima Argentina 2022

41 Supercopa Francia PSG 2022

42 Mundial Qatar Argentina 2022