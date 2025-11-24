El antecedente que expone a la AFA: Central Córdoba no realizó el pasillo a Independiente Rivadavia y no fue sancionado
A diferencia de lo ocurrido con Estudiantes, el organismo que preside Claudio “Chiqui” Tapia no adoptó ninguna medida frente al incumplimiento de la norma por parte del conjunto santiagueño
- 3 minutos de lectura'
La apertura de un expediente a Estudiantes por darle la espalda a los jugadores de Rosario Central durante el pasillo en reconocimiento por el trofeo que le otorgó la AFA reactivó un antecedente que expone las inconsistencias en la aplicación de las normas por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Central Córdoba de Santiago del Estero tampoco había cumplido con aquel protocolo cuando enfrentó a Independiente Rivadavia —flamante campeón de la Copa Argentina— el 10 de noviembre en Mendoza. En ese caso, el organismo que preside Claudio “Chiqui” Tapia no abrió ninguna investigación disciplinaria.
El pasado febrero, mediante el Boletín Nº 6625, la AFA estableció la obligatoriedad del pasillo. Dispuso que el reconocimiento deba realizarse al campeón en el primer encuentro del club anfitrión como local.
El protocolo indica que los futbolistas homenajeados deben ingresar entre dos hileras de jugadores rivales, quienes deben permanecer en su lugar, mirando hacia el corredor central, sin realizar gestos ni conductas que alteren el desarrollo del acto. También se prohíben expresiones ofensivas o provocaciones.
Ese procedimiento no se cumplió en el partido entre Central Córdoba e Independiente Rivadavia, disputado cinco días después de que el equipo mendocino obtuviera su primera Copa Argentina tras vencer a Argentinos por penales. No hubo pasillo ni recibimiento protocolar, aunque tampoco se estableció castigo alguno.
A diferencia de lo ocurrido entonces, la AFA abrió este lunes un expediente contra el Pincha por lo sucedido el domingo en Rosario. El Tribunal de Disciplina, presidido por Fernando Mitjans y con Sergio Fernández como vicepresidente, inició las actuaciones bajo el número 6793 Bis “de oficio” conforme al artículo 51 del reglamento.
Según la comunicación oficial, se investiga “el comportamiento asumido por el plantel del Club Estudiantes de La Plata antes del inicio del encuentro (…) en relación con el protocolo de homenaje previsto en las resoluciones de la Asociación”. El Tribunal otorgó 48 horas a Estudiantes, a su Comisión Directiva, a su presidente Juan Sebastián Verón y al capitán Santiago Núñez para presentar su defensa.
Además, convocó en el mismo plazo a los jugadores Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pires, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina, Mikel Amondarain y Lucas Alario para que indiquen si recibieron instrucciones específicas.
En paralelo, el club será sancionado económicamente por la ausencia del director técnico Eduardo Domínguez en la conferencia de prensa obligatoria y por no presentar futbolistas en la transmisión oficial. La multa será cercana a los $8.000.000, según lo establecido por la competencia.
Tras el encuentro, el único integrante del club que se expresó públicamente fue Verón, quien compartió en redes sociales un mensaje institucional que citó una frase histórica del expresidente Mariano Mangano. El texto remarcó la continuidad de los valores tradicionales de la institución y la posición del club frente al episodio.
En el plano deportivo, Estudiantes avanzó a la siguiente instancia del torneo local y enfrentará a Central Córdoba, que eliminó a San Lorenzo en su llave, tras una controvertida actuación del árbitro Nazareno Arasa.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Independiente Rivadavia de Mendoza
Todo decidido. Tabla Anual: así quedaron las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana, tras la fecha 16 del Torneo Clausura
Rumbo a las copas. Última fecha del Torneo Clausura 2025 y las posiciones en la Tabla Anual
Con la calculadora. Tabla Anual: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana, en la previa de la fecha 15
- 1
Crisis en San Lorenzo: el silencio de los jugadores y la moderación del DT tras la eliminación del Clausura
- 2
Así está el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura 2025, tras el triunfo de Boca
- 3
Boca venció a Talleres 2 a 0 con dos goles de Merentiel y jugará contra Argentinos en cuartos de final del torneo Clausura
- 4
Aston Villa ganó con un Dibu Martínez que falló y fue salvador, y Cuti Romero padeció la goleada de Arsenal