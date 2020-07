El momento en que Tomislav Ivkovic le desvía el penal a Maradona tras el empate de Argentina con Yugoslavia por el Mundial 90, en Italia; de todas formas, seguiría en carrera el equipo de Carlos Bilardo Crédito: Twitter

Tomislav Ivkovic tenía ya varios años atajando profesionalmente y hasta se había colgado la medalla de bronce con Yugoslavia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984, pero no fue un jugador reconocido mundialmente hasta septiembre de 1989, cuando con el Sporting Clube de Portugal visitó en el San Paolo al Napoli por la Copa UEFA. Aquella tarde en el sur de Italia comenzó a edificar, desde lo individual, su paternidad ante Diego Armando Maradona, una medalla agridulce que lleva colgada desde hace tres décadas.

Todo arrancó el 14 de ese mes en el viejo José Alvalade de Lisboa y por los 32avos de final. Napoli comenzaba con un 0 a 0 la defensa de su título obtenido unos meses antes frente al Stuttgart de Alemania. Unos días más tarde, el 27, se repitió el resultado en el San Paolo, lo que llevó a un suplementario y a unos penales en los que a los napolitanos les cayó toda la responsabilidad encima. Y, en dicha definición, cuando se vieron cara a cara Ivkovic y un Maradona ya de medias bajas y exhibiendo sus canilleras, el croata, intentando desconcentrar al crack argentino, le lanzó un desafío. "¿Quieres apostar conmigo 100 dólares?, mirá que voy a atajarte el penal, le dije y él me miró sorprendido, el árbitro también y me respondió: ok, dale", recuerda hoy Ivkovic en dialogo con LA NACION.

Maradona y su zurdazo fueron a la izquierda de Ivkovic, que contuvo el penal aunque la alegría le duró solo unos minutos, ya que los Leones cayeron finalmente en dicha tanda de penales y fueron eliminados de la competición. De todos modos, su éxito individual fue pagado por el mejor jugador del mundo de esa época y con un plus que dejaba casi como un simbolismo la cifra apostada: "Después del partido fue al vestuario, me pagó los 100 dólares y me regaló su camiseta. Infelizmente no la tengo más y no sé dónde está, no tengo ni la más mínima idea de dónde está y es una lástima".

Sin la 10 celeste pero con la anécdota para siempre en su poder, Ivkovic estaba con su selección en los últimos tramos de preparación para el Mundial de Italia 90 en el que, de superar a la Argentina en cuartos de final, lo hubiese llevado nuevamente al San Paolo para enfrentar al local en semifinales. Pero con el inminente conflicto en los Balcanes y separación de Yugoslavia, la selección vivió un trance por demás complicado, llegando inclusive a ser abucheada durante todo un amistoso preparatorio ante Holanda que terminó 0-2 en Zagreb: "Vimos cómo un estadio entero apoyaba a nuestro rival y gritaba sus goles. Esa fue una experiencia imposible de olvidar y nosotros entendimos en ese momento que ya era el fin de un viaje".

Tras la goleada sufrida en el debut ante Alemania por 4-1, el ambiente se puso aun peor, pero hubo un juramento del plantel para reponerse rápidamente y tal vez por ello le ganaron a la Colombia de René Higuita y Valderrama y a los Emiratos Árabes, por la etapa de grupos, y eliminaron a España en octavos de final. El ánimo iba en ascenso y sabían que la Argentina, a pesar de vencer a Brasil, tenía un andar desparejo en esa Copa del Mundo, lo que le daba una chance de hacer historia a Yugoslavia.

"Diego estaba nervioso"

En la calurosa tarde del 30 de junio en el Artemio Franchi de Florencia, el cero no se movió como en aquellos duelos entre Sporting y Napoli y allí estaban de nuevo frente a frente, Ivkovic y Maradona, pero esta vez no hubo apuesta, aunque la confianza del por entonces arquero de Yugoslavia estaba por las nubes. "Vi que Maradona tenía mucho miedo, como que no tenía ganas de tirar ese penal, porque cuando yo le hablaba y le decía, ¡hey Diego, yo sé a dónde vas a patear, la pelota va a ir aquí, de este lado!, él no quería levantar la cabeza, no me quería mirar".

Sabiendo que Ivkovic lo había puesto en problemas unos meses antes, y con el peso de la responsabilidad de que el campeón del mundo no se quedara afuera en cuartos de final, Maradona caminó hacia el punto del penal y cuando llegó allí solo se dedicó a mirar y acomodar la pelota en el punto de cal. Nunca se permitió cruzar miradas con el arquero rival hasta el mismísimo momento de la ejecución.

"Diego estaba nervioso, era impresionante en un jugador como él, pero era una responsabilidad muy grande. Y se sabe que cuando le atajás un penal a un jugador no le es tan fácil cuando tiene que venir a patearte otro.", cuenta hoy en un portugués muy fluido logrado gracias a haber jugado en cinco equipos (Sporting, Estoril, Vitoria Setúbal, Belenenses y Estrela de Amadora) de la Primeira Liga de Portugal

En el San Paolo, Diego había cruzado el remate hacia el palo izquierdo de Ivkovic. Y en el estadio de la Fiorentina, el arquero hizo una finta y fue hacia su derecha, atrapando sin problemas el penal de Maradona, quien no podía creer lo que le estaba sucediendo, mucho más cuando Pedro Troglio estrelló su tiro contra uno de los palos. "En ese momento pensé que pasábamos. Yo les había dicho a mis compañeros que yo iba a atajar dos y que ellos debían marcar cuatro, pero nos faltó calma y nos bloqueamos psicológicamente". Y quien contribuyó a ese bloqueo fue Sergio Goycochea, que se metería en el podio de los héroes de ese mundial junto a Maradona y Caniggia: "A Goycochea nadie lo conocía y en ese mundial se convirtió en héroe. Tuvo una suerte increíble, pero hizo todo para merecer esa suerte".

Ganó ambos duelos individuales ante Maradona, pero hubiese preferido perderlos y pasar de etapa en las dos ocasiones, pero especialmente en el Mundial. "Quedé en la historia porque Maradona es Maradona, pero al final de todo perdí", se lamenta quien además de su etapa en Portugal defendió los arcos de Dinamo Zagreb, Dinamo Vinkovci y Estrella Roja de Belgrado, en la ex Yugoslavia; Wacker Innsbruck, FC Swarovski Tirol y Wiener SC, de Austria, Genk, de Bélgica, y Salamanca, de España.

"Me da mucha pena todo lo que pasa con Diego, porque era un gran jugador pero por lo que hizo fuera de la cancha terminó no siendo un ejemplo para las nuevas generaciones", dijo sobre Maradona Ivkovic, quien a los 59 años es entrenador del Inter Zapresic, de una liga croata que cuenta con Crédito: Twitter

Ivkovic no volvió a cruzarse con Maradona desde aquel duelo por los cuartos de final de Italia 90, pero reconoce que siempre siguió atento a sus movimientos. Hoy, con internet, cuenta que le resulta mucho más sencillo saber, por ejemplo, de su paso por Dorados de México o cómo le estaba yendo en Gimnasia antes de la pandemia del coronavirus. De todos modos, al croata le sigue costando decodificar de qué se trata la figura de Diego.

Toma distancia de la figura del Maradona-persona

"Es muy difícil de decir. La calidad de él fue enorme, un jugador que hacía cosas impresionantes, para mí era un espectáculo, pero todo lo que hizo como hombre empaña un poco lo que hizo como jugador. Cuando vi el documental de Maradona pensé muchas cosas diferentes de las que pensaba antes. Yo sabía de los problemas que tenía y mucha gente lo sabía, pero tantos problemas y en tantos años dejan una gran pregunta... ¿Cuál es el verdadero Maradona? ¿Aquel que estaba en España y no jugaba o aquel que estaba en Nápoles y jugaba de la manera que jugaba y que era un espectáculo, aun con la ayuda de cosas que no son para el fútbol".

"Me da mucha pena todo lo que pasa con Diego, porque era un gran jugador pero por lo que hizo fuera de la cancha terminó no siendo un ejemplo para las nuevas generaciones", concluyó sobre el ex astro argentino quien a los 59 años es entrenador del Inter Zapresic, de una liga croata que cuenta con 10 equipos, y acaba de descender a segunda división: "El club tiene problemas financieros y los jugadores estuvieron muchos meses sin cobrar, por eso infelizmente caímos a segunda división, pero hay plantel como para volver rápidamente".

"Tengo ganas de dirigir en un país como la Argentina, que tiene una gran tradición futbolística", se despidió Tomisláv Ivkovic, el ex arquero que adquirió notoriedad al taparle dos penales a Maradona y no le cierra las puertas a una nueva apuesta con el Diez, 30 años después.