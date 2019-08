Muth hizo inferiores en River, pero a los 20 años se encuentra sin club en España Crédito: @EzequielMuthOk

9 de agosto de 2019 • 21:04

"Estoy buscando club, nunca pensé recurrir a esto, pero si alguien me ayuda se lo agradezco!". Con un tuit de tan solo 16 palabras, Ezequiel Muth intentó mantener viva la llama de su pasión. El arquero de 20 años, surgido de las divisiones inferiores de River, se quedó recientemente sin trabajo, luego de jugar durante el último semestre en España, y hoy busca en Twitter un nuevo club, mientras su nombre comienza a replicarse una y otra veces por la gran repercusión de su caso.

"Me quede sin club, sin trabajo y sin casa, lo único que quiero es poder cumplir mi sueño! De corazón muchas gracias a todos lo que intentan ayudarme", agregó en otro mensaje, mientras su primera publicación no paraba de viralizarse. En el tuit inicial, que en la noche del viernes tenía ya más de 7.000 retuits, Muth compartió su currículum de futbolista, explayado en dos notas del celular.

A fines de 2018, el arquero quedó libre de River, pese a haberse entrenado en algunas ocasiones con el plantel profesional junto a Augusto Batalla y a haber compartido equipo en las inferiores con Kevin Sibille, Nahuel Gallardo, Gianluca Simeone, Franco Petroli y Ezequiel Centurión, entre otros. Así, recaló a comienzos de este año en Villacarrillo CF, institución que compite en el grupo II de la División de Honor del torneo regional de Andalucía (a la altura de la quinta categoría del fútbol español). Pero, tras protagonizar 13 partidos y teniendo contrato por dos años, lo despidieron y quedó a la deriva.

"Me echaron sin pagarme y me fui a Barcelona con un compañero que me bancó en la casa. Hace dos semanas quedé en el club Ejea, de Segunda B, pero no iba a tener lugar ya que firmaron contrato de afiliación con Huesca (segunda categoría). Tuve que venir a Ibiza a trabajar de promotor, pero me echaron y me dejaron sin casa. Ahora sigo viviendo ahí, en lo de un chico colombiano que conocí hace cinco días jugando un partido de fútbol. Dios me lo puso en el camino y él me abrió las puertas de su casa. Mientras, estoy buscando trabajo", comentó Muth en diálogo con el diario Olé.

"Volvería a la Argentina si surge algún interés. Es mi trabajo y lo que quiero para mi vida. Cuando elegí ir a España, las cosas estaban complicadas y era una decisión que tenía que tomar, más que nada por lo económico. Prefería pelearla acá, en Europa", agregó el joven futbolista, y contó por qué no explotó en River. "Había muy buen nivel en el club, tanto en los más grandes como en los más chicos. Tengo fe en cumplir en un futuro ese sueño pendiente. River es mi vida y le debo todo".

Ocurre también que, en febrero de 2015, tras una gira por Qatar para jugar disputar la Coopa Internacional Al Kass en Doha, cuando el millonario quedó quinto ante grandes equipos europeos, Milan puso un ojo en él y estuvo muy cerca de ficharlo. Pero finalmente la negociación no prosperó: "No se terminaron de cerrar las cosas por motivos que desconozco...", reconoció Muth, y contó también que una lesión lo perjudicó ese año. "Me esguincé un tobillo y ahí perdí todo lo que conseguí. Volví con un nivel mejor que el de antes, pero no volví a afianzarme", explicó el arquero que hoy anhela seguir jugando al fútbol y apuesta a las redes sociales para lograrlo.