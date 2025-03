El australiano Jack Doohan, bajo fuego: Flavio Briatore confirmó que está “en revisión” y el histórico Helmut Marko fue tajante

A los 74 años, el italiano Flavio Briatore está dispuesto a seguir dando batalla. Asesor deportivo de Alpine, fue el estratega de la llegada de Franco Colapinto a la escudería francesa, luego de sus nueve carreras con Williams en la temporada pasada. Ahora, el piloto argentino aparece en el espejo retrovisor del australiano Jack Doohan, confirmado como titular para 2025, pero quien estará en “revisión”, según Briatore. “Comienza él, pero luego habrá una revisión de dónde estamos”, dijo el histórico ejecutivo en una entrevista con el Corriere della Sera. Y agregó: “Los pilotos son los directores ejecutivos del equipo: ellos traen los resultados. Para ellos trabajan mil personas y deben sentirse responsables. En la Fórmula 1 los balances se hacen cada domingo”, afirmó.

Las palabras de Briatore pueden tomarse como más presión para Doohan, quien está obligado a ser rápido en la pista si no quiere perder su asiento. No sólo no tiene espalda, sino que detrás suyo aparece Colapinto, quien será el único sudamericano de la categoría, tras la salida del mexicano Sergio Checo Pérez de Red Bull. Pero el italiano no se limitó a hablar de Doohan, sino que contó también cómo se dio su llegada a Alpine: “El equipo no iba bien, así que llamé a Luca De Meo (CEO del grupo Renault) y le dije: ‘Tengo un poco de tiempo, si querés puedo darte una mano’. Mi regreso nació así, Luca es una persona inteligente, ha demostrado ser el número uno en la industria automotriz. Contar con su apoyo hizo que todo fuera más fácil”, relató.

Flavio Briatore, asesor del equipo Alpine BENJAMIN CREMEL - AFP

Además, Briatore relató por qué decidió volver al deporte: “Pasé 15 años de mi vida en la Fórmula 1; en realidad nunca lo dejé del todo, Stefano Domenicali [actual CEO de la categoría] me había nombrado embajador y permanecí en contacto con muchos. Pero no pensé que volvería como lo hice”. El italiano continuó: “Las inversiones en alimentos y bebidas van bien y tenemos buenos gerentes, por lo que tuve más tiempo para otras cosas. Y luego siento que este equipo es mío: con Luciano Benetton creamos la fábrica de Enstone, que fue vendida a Renault y luego a Lotus y así sucesivamente. Siempre ha habido continuidad, nunca me hubiera atado a otra realidad. Con este equipo ganamos siete campeonatos del mundo entre Schumacher y Alonso”, completó.

Ante la consulta acerca de cómo hará para que el equipo francés regrese a los primeros lugares de la grilla, Briatore respondió: “No he perdido el manual de instrucciones. Sé lo que se necesita para ganar y no se trata sólo de decir que lleva tiempo. En 2026-2027 tenemos que estar ahí para jugar el Mundial, tengo 74 años y no tengo tiempo”. afirmó. Briatore también repasó la llegada del joven Oliver Oakes como director deportivo, un ejecutivo sin experiencia en la máxima categoría del automovilismo internacional: “Un equipo de éxito necesita un director y quince figuras clave. Siempre bromeo con Ollie diciéndole que tiene una ventaja: vive muy cerca de Enstone [donde está la sede del equipo]. Él conoce el deporte, ha estado en ese rol [como jefe de equipo] en F2 y F3″, recordó Briatore.

Flavio Briatore y Oliver Oakes, jefe del equipo Alpine Rudy Carezzevoli - Getty Images Europe

El italiano también habló de motivación, la clave -según él- para mejorar los resultados de la escudería: “Con ella, todos crecen. He visto gente llegar a las 3 de la mañana para sacar una pieza que puede valer un puesto; creen en ello. Y también se refirió a su admirado Max Verstappen, quien la temporada pasada consiguió su cuarta corona mundial: “Los años en que dominaba han terminado”, presagió Briatore. Y agregó: “El año pasado lo ganó, fue increíble incluso cuando el coche no era competitivo. Es capaz de hacer magia, como cuando dominó bajo la lluvia en Brasil: estábamos detrás suyo (con Gasly y Ocon) y él seguía aumentando el ritmo sin miedo a cometer errores mientras otros se salían de la pista. Esa victoria fue una obra de arte. Por eso todo lo puede”. Además, lo bautizó como un piloto “espectacular”: “Lo da todo. Es fuertísimo”.

Helmut Marko y otro palo para Doohan

Como si las declaraciones de Briatore no le pusieran suficiente presión a Doohan para rendir, también habló del australiano el veterano Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull. “No convenció en su primera carrera en Abu Dhabi y actualmente se habla de seis carreras en las que tendrá que demostrar su valía”, dijo el histórico alemán de 81 años en una entrevista con Krone. Y aseguró que detrás de Doohan no está nada más que el argentino Colapinto: “También tienen a Paul Aron, que fue el más rápido en las pruebas previas a la temporada”, apuntó.

Helmut Marko, histórico asesor deportivo de Red Bull NurPhoto - NurPhoto

En otra entrevista televisiva, con Servus TV, Marko calificó con letras [A es la mejor puntuación; C, la peor] a todos los novatos de la temporada 2025. A Doohan le correspondió una C. Y una sentencia: “No creo que corra la temporada completa”, vaticinó.

LA NACION