Scaloni, conforme con el segundo tiempo de la selección

El rendimiento por sobre el resultado, la incesante búsqueda del director técnico Lionel Scaloni en los encuentros de las ventanas FIFA. Y el empate 2-2 con Alemania, en Dortmund, le terminó por dibujar una sonrisa después de varias muecas de disgusto durante el primer tiempo, etapa en la que los errores se multiplicaron y los germanos tomaron una ventaja que oscureció el horizonte: en 21 minutos, el conjunto que alistó Joachim Löw marcó un 2-0 parcial, mediante las conquistas de Gnabry y Havertz.

"No hubo dos Argentina, fue la misma con la diferencia que no cometimos errores, en particular en la salida de la pelota. En general fue un buen partido, con muchas cosas positivas para lo que viene", fue el primer diagnóstico que hizo el seleccionador santafecino, en la conferencia de prensa.

"Cometimos cuatro errores en el primer tiempo y en el complemento realizamos cambios posicionales y tratamos la pelota con más paciencia, algo que en el primer tiempo no salió. Recatamos muchas cosas positivas para lo que viene", la explicación, acerca de cómo se recompuso la estructura que con los tantos de Lucas Alario -sufrió un corte en una mano- y Lucas Ocampos selló la igualdad.

"Importa el rendimiento, el resultado es secundario, aunque si no se pierde es mejor. Obviamente, el segundo tiempo se vio a una Argentina más decidida. Si analizamos el primer tiempo, corrigiendo los errores puntuales, el rendimiento no fue tan malo, aunque lo que hicimos en los segundos 45 minutos sin dudas fue superior", subrayó el DT.

Alemania es el primer rival europeo que con el que se mide Argentina durante el ciclo Scaloni y la jerarquía de los germanos, a criterio del seleccionador, potencia lo que se vio del equipo: "Por la entidad del rival, por la actitud y por no regalarnos, porque con el 0-2 podíamos terminar mal, es una buena presentación. Medirnos, de eso se tratan estos partidos. Lo importante es que supimos entender el partido en el segundo tiempo", concluyó Scaloni en su análisis.