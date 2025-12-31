Lothar Matthäus pronosticó que España ganará el Mundial 2026 y que Argentina no llegará a la final

El exfutbolista alemán Lothar Matthäus, símbolo de una época dorada, vaticinó que Alemania caerá ante España en las semifinales del Mundial de fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Además, aventuró que el combinado español, uno de los grandes favoritos, ganará el título al derrotar a Inglaterra en la final.

“Alemania podría darse por satisfecha con el resultado. Tal y como están las cosas hoy, llegar a las semifinales sería un éxito”, declaró el exfutbolista de 64 años y hoy comentarista deportivo, en el periódico Sport Bild, en el que participó en un juego de apuestas con miras a la próxima Copa del Mundo.

Lothar Matthäus cree que a la selección de Alemania no le alcanzará para ganar el próximo Mundial

En su pronóstico, Matthäus no prevé “grandes problemas” para la selección alemana en la fase previa del Mundial. ¿Cuáles fueron sus sentencias? Que el equipo germano goleará 7-0 a Curazao, que vencerá 2-1 a Costa de Marfil y que igualará 2-2 contra Ecuador. Tras superar a Escocia (2-0), Noruega (3-2 en la prórroga) y Marruecos (2-1), según el pronóstico de Matthäus, Alemania se enfrentará en las semifinales con España, donde, al igual que en los cuartos de final de la Eurocopa 2024, caerá en la prórroga (3-2).

¿Y Argentina? ¿El campeón del mundo en Qatar 2022 no entra en la consideración del exrival de Diego Maradona? Sí, aparece, pero en el partido por el tercer puesto. Allí, según Matthäus, los alemanes triunfarán por 2-1 contra el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi.

“Por supuesto, este tipo de pronósticos son sólo un juego, en los duelos eliminatorios pueden decidir los pequeños detalles. Pero considero que Inglaterra y España, que creo que llegarán a la final, son las favoritas absolutas”, opinó el nacido en Erlangen. Además, Matthäus espera que España triunfe por 2-1 ante Inglaterra. Aun así, no descartó que con jugadores como “Wirtz, Musiala o Woltemade” crezcan tanto durante el torneo que lleguen “aún más lejos”.

Lothar Matthäus saludando a Diego Maradona tras la final de Italia 90; el respeto del capitán alemán ante las lágrimas del N° 10 Archivo

“Una cosa está clara: como capitán de los campeones del mundo de 1990, nada me gustaría más que volver a ganar el Mundial”, agregó Matthäus, pieza de la selección que en Italia 1990 derrotó a la Argentina de Carlos Bilardo y Maradona.

En 2024, cuando Messi fue elegido como el ganador del premio The Best, que otorga la FIFA, Matthäus fue uno de los que sorprendió al cuestionar la decisión. “Si no se incluye el Mundial, que hizo a Messi ganador del Balón de Oro, no debería ser el ganador esta vez. Creo que ha sido el mejor futbolista de los últimos 20 años, pero no ha ganado ningún título importante con París Saint Germain e Inter Miami, donde ahora está creando mucho revuelo”, apuntó el alemán en ese momento.

Claro que no fue la primera vez que Matthäus juzgó de manera negativa un premio otorgado a Messi. También fue crítico cuando el capitán argentino ganó el octavo Balón de Oro de su carrera. En aquella oportunidad, manifestó: “Haaland rindió mejor que Messi. Es inmerecido que Messi haya ganado. Pero se ve que un Mundial cuenta más que cualquier otra cosa. Para mí, Haaland es el mejor jugador de los últimos doce meses, que ha ganado títulos importantes con el Manchester City y ha batido récords de goles en el proceso. Para mí, Haaland es ineludible. La elección es una farsa, aunque yo sea fan de Messi”.