Partidos de la selección argentina en 2026: Finalissima, amistosos y Mundial

El calendario 2026 de la selección argentina será mucho más ajetreado y exigente que en la última temporada, primero, por la presencia de la Finalissima en un lugar incómodo del cronograma y después, por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde intentará defender el título que logró en Qatar 2022.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene, a priori, oficializados cuatro partidos. El primero será frente a España en el estadio Lusail de Doha por el título intercontinental. Los otros tres corresponden a la etapa de grupos de la Copa del Mundo y serán vs. Argelia, Austria y Jordania.

Lionel Messi y Lamine Yamal estarían cara a cara por primera vez en la Finalissima 2025

Sin embargo, esa es solo la base, porque la albiceleste puede disputar otros 14 partidos. Un máximo de cinco hasta alcazar la final y más allá de la zona. El número, en definitiva, dependerá de su actuación.

Los otros nueve posibles son amistosos a organizar. El primero sería luego de la Finalissima ante España, en la primera de las cinco fechas del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales. En la cuarta ventana, es decir en septiembre después del Mundial, tendrá espacio para jugar cuatro partidos extraoficiales, pero es probable que afronte un máximo de dos.

Lionel Scaloni, el entrenador campeón de la selección argentina, portó la Copa del Mundo en el sorteo del Mundial 2026 Stephanie Scarbrough� - AP POOL�

La última fecha FIFA, en tanto, será entre el 9 y 17 de noviembre de 2026 y contará con disponibilidad para dos amistosos. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) será, en todas las instancias, la encargada de conseguir rivales para todos los encuentros, tanto los de antes del Mundial como los que deberá disputar después.

Partidos confirmados de la selección argentina en 2026

*Los horarios corresponden a la Argentina.

Finalissima

España vs. Argentina - Viernes 27 de marzo a las 15 en el estadio Lusail de Doha, Qatar.

Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026

Grupo J

Fecha 1

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas, Estados Unidos.

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.

Fecha 3