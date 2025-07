El blooper entre el defensor y el arquero de Liverpool en la derrota ante Milan

En un duelo cargado de emoción y simbolismo, Milán venció 4-2 a Liverpool en Hong Kong, con un insólito error entre el defensor y el arquero de los Reds. La jornada también estuvo marcada por el recuerdo de Diogo Jota y el estreno de las incorporaciones, en un mercado histórico para el club inglés.

El estadio Kai Tak Sports Park fue el escenario donde ambos equipos empezaron a ponerse a prueba para una nueva temporada. A pesar de que hubo varios cambios en ambos planteles durante el encuentro, el resultado no deja de ser sorpresivo, teniendo en cuenta que de un lado estaba el campeón de la Premier League, y del otro un equipo que no juega ninguna competición europea.

El resultado terminó reflejando la eficacia del Milan, dirigido por el italiano Massimiliano Allegri, en momentos clave. Rafael Leao abrió el marcador a los 10 minutos, igualado rápidamente por Dominik Szoboszlai, con un golazo. Pero en la segunda parte, con más de diez cambios de cada lado en el desarrollo, un gol de Ruben Loftus-Cheek (52′) y un doblete de Noah Okafor (60′ y 90+4′) sentenciaron el partido. Cody Gakpo descontó en el descuento (90+3′), pero ya era tarde para una reacción.

Pero, el último gol, queda marcado por el grosero error en conjunto del arquero Giorgi Mamardashvili, que ingresó por Alisson, y el defensor Konstantinos Tsimikas, selló el triunfo a puro gol de los rojinegros. Se pasaron la pelota como diciendo “que tuya... que mía...” y al final no fue de ninguno de los dos, de los rivales que quitaron el balón y se fueron a definir con el arco vacío.

El encuentro, sin embargo, tuvo un marco particular: significó un nuevo homenaje a Diogo Jota y a su hermano André Silva, fallecidos en un accidente automovilístico el 3 de julio en España. La hinchada del Liverpool desplegó un emotivo mosaico en honor al delantero portugués y su dorsal 20, ya retirado por el club. Además, la leyenda Kenny Dalglish depositó flores frente a los aficionados en la previa del juego. El gesto tuvo su eco en el campo: Leao, autor del primer tanto, dedicó su gol a su compatriota portugués, formando el número 20 con los dedos.

Según comunicó el club inglés, las ofrendas dejadas por los hinchas en Anfield se utilizarán para crear una escultura conmemorativa permanente: “Los objetos restantes serán reciclados por una empresa especializada y utilizados para crear una escultura conmemorativa permanente que se convertirá en un futuro punto focal de recuerdo en Anfield”, informó la institución, que también implementó el emblema “Forever 20” en sus camisetas en el partido y lo hará durante toda la temporada, en alusión a la camiseta de Jota y su famosa canción “You’ll Never Walk Alone”.

Desde lo deportivo, el duelo ofreció algunos estrenos destacados. Florian Wirtz, adquirido por Liverpool al Bayer Leverkusen en una transferencia que superó los 150 millones de euros, jugó sus primeros 45 minutos con la camiseta roja. El joven alemán, llamado a ser una de las figuras del ciclo de Arne Slot, mostró destellos de su talento, aunque el equipo aún evidencia un proceso de adaptación a su estilo.

Por el lado del Milan, también hubo una presentación esperada: el ecuatoriano Pervis Estupiñán tuvo sus primeros minutos como lateral izquierdo, aportando solidez en la marca y proyección en ataque. Además, Christian Pulisic fue una de las figuras del encuentro, con intervenciones determinantes y asociaciones fluidas con Leao, especialmente en la asistencia del primer tanto.

Florian Wirtz disputa la pelota con Samuele Ricci durante el amistoso entre Liverpool y Milan, en el Kai Tak Stadium de Hong Kong Chan Long Hei - AP

Por otro lado, el argentino campeón del mundo, Alexis Mac Allister, no vio minutos, ya que se está recuperando de una lesión y recién esta última semana volvió a los entrenamientos. En tanto, la ausencia de figuras como Luis Díaz y Darwin Núñez llamó la atención. El club informó que el colombiano no fue convocado por motivos personales, mientras que el uruguayo no integró la delegación por molestias físicas leves. Ambos están en negociaciones para salir en este mercado.

Los dos equipos ultiman detalles de cara al inicio de sus respectivas ligas. La Premier League arrancará el 15 de agosto, mientras que la Serie A iniciará el 23 del mismo mes.

