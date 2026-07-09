El Boca de Arruabarrena le ganó un amistoso a Paranaense: el golazo de Blanco y la patada karateka a un joven debutante

El Mundial no terminó, pero, si bien la pretemporada comenzó a mediados de junio y hasta ya ganó un amistoso ante Defensa y Justicia, Boca puso primera ante la vista de su gente, con la que deberá reconciliarse en este segundo semestre, tras las decepciones pasadas. Con los aires nuevos de Rodolfo Arruabarrena en el banco tras la salida de Claudio Ubeda, enfrentó a Athletico Paranaense en otro juego de preparación y lo venció 1-0 con un zapatazo.

En el estadio Padre Martearena, de Salta, el público xeneize se acercó en buena cantidad. Con el habitual optimismo de cada reencuentro, recibió al equipo con bengalas de humo azul y oro y los cánticos tradicionales. La ausencia lógica del mundialista Leandro Paredes, seguramente, fue suficiente para que el ambiente no estuviera colmado. Aunque para el público en general era interesante ver qué ofrecía este nuevo Boca en medio de la prueba, jugar sin su figura.

El festejo de Lautaro Blanco, autor del gol para el triunfo de Boca sobre Athletico Paranaense Boca Juniors

Volvió el 4-3-3 del primer ciclo, que el Vasco llevó adelante de 2014 a 2015. El lugar del seleccionado lo ocupó Milton Delgado, en un medio campo que completaron Santiago Ascacíbar a su derecha y Tomás Belmonte a su izquierda. El interrogante es si el equipo saldrá así cuando el capitán se reincorpore al plantel tras la participación en Estados Unidos.

El primer rasgo visualizado, a raíz del dibujo y la conocida intención del entrenador, fue la presión de los delanteros y, con ellos, un equipo que se adelantó para hacerse corto en ese esfuerzo. Los volantes se movieron sobre el campo rival, con o sin pelota, en un comienzo. Si bien los amistosos hay que tomarlos como lo que son, ya que no presentan la intensidad ni la presión que conlleva la obligación de ser Boca -en los últimos años no ha estado a la altura-, algunas impresiones sirven para entender por dónde estarán las primeras virtudes o fallas de este nuevo intento.

HOLA DE NUEVO, VASCO: Rodolfo Arruabarrena comienza su segundo ciclo como DT de Boca en el amistoso ante Athletico Paranaense en Salta.



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Sobre todo, porque el próximo jueves se enfrentará a Sarmiento por los 16avos de final de la Copa Argentina. Poco tiempo y mucho por perder rápidamente.

Así como apretó arriba, también expuso problemas en ciertos retrocesos del primer tiempo. Desajustes defensivos, ya fuera de un costado u otro, o bien en las distancias entre la última línea y los volantes. Eso generó algunos contragolpes brasileños que obligó a Boca a correr hacia su arco, viendo dos acercamientos que no terminaron de ser peligrosos.

Lautaro Blanco tuvo un buen desempeño, más allá del golazo convertido: Boca, en este ciclo de Arruabarrena, deberá aprender de una vez por todas a no depender de Paredes ni de los aportes del rosarino. Boca Juniors

Por su costado derecho hubo dos debuts. Uno, el del único refuerzo hasta el momento, el lateral derecho Leandro Lozano. Delante de él, como parte de la ofensiva, Leonel Flores, el extremo de 19 años que viene de ser figura de la reserva y hasta destacado por el propio Paredes en alguna declaración. Todo, en medio de la incertidumbre por la situación de Exequiel Zeballos.

Lo cierto es que no les sobró nada, como podía esperarse, tanto al Xeneize como al Furacão. Sí Arruabarrena, al menos, se fue algo tranquilo al entretiempo por el golazo de Lautaro Blanco. Hombre del que, antes del regreso del DT, dependió mucho para crear ataques con sus desbordes y potentes centros, esta vez sacaría un bombazo que impresionó: un córner terminó en el pie de Ascacibar, que se la rebotó y, desde detrás de la puerta del área, el zurdo sacó un furibundo disparo de primera que tocó el travesaño e infló la red.

Boca ganó en Salta; en pocos días deberá empezar a competir Boca Juniors

“Mirá el gol que hizo”, largó Arruabarrena. Por indicación inmediata o plan previo, Boca se agrupó en su campo, priorizando el orden. Aunque, ya en el segundo tiempo, Nicolás Figal repitió alguna falla conceptual desde la zaga que puso en peligro el resultado. Leandro Brey, en el arco, en horas en las que se estaría cerrando la contratación de Álvaro Montero, volvió a tener alguna duda al intentar cortar un centro, aunque también una atajada fantástica ante un remate desde media distancia. Y Alan Velasco, extremo izquierdo, volvió a ser intrascendente: se verá qué rol adopta Tomás Aranda -no tuvo vacaciones y descansó- con este entrenador.

A los 15 minutos, un episodio impropio de un amistoso volvió a poner a Boca en campo contrario: el peligroso rechazo del arquero Santos, capitán de Paranaense, ante la rapidez de Flores, que vio venir el golpe y llegó a cubrirse, pero el 1 bajó el pie sobre su cara y el joven se llevó un notorio raspón. Roja directa sacada por el árbitro Luis Lobo Medina.

¡¡¡ROJA A SANTOS POR UNA PATADA TREMENDA CONTRA FLORES!!! El arquero de Athletico Paranaense se fue expulsado tras esta acción contra el juvenil de Boca.



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Salir a presionar volvió a exponer ligeros espacios. La duda sobre qué es lo mejor para este equipo, quizás, haya quedado en la cabeza del Vasco, más allá de las propias intenciones y de que, con diez hombres, los visitantes se resignaron pronto.

La catarata de cambios de uno y otro fue cerrando el encuentro. Criteriosa primera imagen de Boca, consciente de que también le faltan piezas esenciales.