El Boca de Riquelme cumplirá tres años sin salir campeón y se acerca a la peor racha del siglo

La eliminación de Boca en el Clausura marcó otro punto de frustración para Juan Román Riquelme. Porque, así como en su momento el dirigente destacó que nadie había ganado tantos títulos como el Xeneize entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023 (seis), y valoró la importancia de que su equipo haya disputado la final de la Copa Libertadores en 2023 (último equipo argentino que llegó a esa instancia), los datos arrojan otra estadística inapelable: desde que el ídolo desplazó a las voces críticas del amealismo y en enero de 2024 asumió como presidente todopoderoso, el club no pudo dar otra vuelta olímpica.

Más claro: Boca lleva 1013 días sin poder salir campeón. La derrota ante Racing y esta eliminación en las semifinales del torneo doméstico es un nuevo mazazo, que estira los tiempos en una institución donde en este contexto económico y futbolístico (con siete y a partir de 2026, ocho títulos en juego) dar al menos una vuelta olímpica no debería ser tan complejo.

Pero no. Hay que viajar al 1º de marzo de 2023 para ver a un equipo xeneize levantando un trofeo. Fue cuando le ganó la Supercopa Argentina a Patronato de Paraná, que por entonces ya estaba jugando en la B Nacional. La actual se acerca a la peor racha sin títulos de Boca en lo que va del siglo, ya que los 1013 actuales treparán a al menos a 1163 antes de que se defina el campeón del Apertura 2026. Así, superará los 1083 que pasó durante la gestión de Jorge Ameal (entre el Apertura 2008 y el Apertura 2011), y, en caso de que no gane el próximo título quedará muy cerca de los 1180 días sin ganar un campeonato que estuvo el Xeneize durante la gestión Angelici (entre la Copa Argentina 2012 y el Campeonato 2015)

Aquel encuentro ante Patronato, disputado en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, expone también la dinámica de un plantel que por diferentes cuestiones no logra sostenerse ni conformar al menos una columna vertebral estable. Y si logra sostenerla, como sucedió en este Clausura, los rendimientos -salvo excepciones- no terminan de consolidarse con brillantez.

Luis Advíncula perdió la titularidad hace rato en Boca MEGAN BRIGGS� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Apenas cinco futbolistas se mantienen en el plantel de aquel partido con Patronato y solo dos seguirán después del 31 de diciembre. Ellos son Javier García (anunciaría su retiro), Frank Fabra (concluye su contrato y no se lo renovarán) Luis Advíncula y Nicolás Figal (estuvieron desde el arranque) y Miguel Merentiel, que esa noche ingresó desde el banco de suplentes. Los otros 7 titulares ya emigraron: Facundo Roncaglia, Alan Varela, Equi Fernández, Óscar Romero, Luca Langoni, Sebastián Villa y Darío Benedetto (autor del hat trick que sentenció la final).

Y de los demás que arrancaron desde el banco apenas queda Leandro Brey. Los otros: Bruno Valdez, Marcos Rojo, Gabriel Aranda, Nicolás Valentini, Agustín Sandez, Marcelo Weigandt, Pol Fernández, Esteban Rolón, Cristian Medina, Juan Ramírez, Martín Payero, Nicolás Orsini, Gonzalo Morales, Luis Vázquez y Norberto Briasco.

Boca atravesó 2024 y 2025 como quien camina sobre una cornisa: a veces con noches de épica capaces de reavivar la mística y generar entusiasmo entre sus hinchas, y otras atrapado en tropiezos que a esta altura parecen estructurales, con errores que se repiten.

El balance de estos dos años encuentra a un club grande compitiendo con frecuencia hasta las instancias finales, pero no pudiendo desbloquear el último nivel para celebrar.

Copa de la Liga 2024: el pico emocional

El primer semestre de 2024 tuvo, probablemente, el momento más alto de este breve ciclo. Bajo la conducción técnica de Diego Martínez, Boca construyó una campaña sólida en la Copa de la Liga y encendió a su gente con una victoria inolvidable ante River por 3 a 2 en cuartos de final.

Pero el recorrido con aroma a campeón se detuvo en semifinales frente a Estudiantes de La Plata, un rival incómodo y práctico, que supo castigar un grave error defensivo de Cristian Lema y su patada karateca que derivó en penal y posterior derrota y eliminación. En el que quizás fue uno de los mejores partidos del año, el Xeneize se fue con las manos vacías.

La patada karateca de Lema sobre Palacios

Copa Sudamericana 2024: el golpe internacional

El dolor de ver la Copa Libertadores por TV después de una asistencia perfecta desde 2018 mutó a la ilusión de romper una sequía de 16 años sin títulos internacionales apostando a la Sudamericana.

Pero su participación fue discreta. Quedó segundo del Grupo D, detrás de Fortaleza y por delante de Nacional Potosí y Sportivo Trinidense, lo que lo obligó a jugar un repechaje para seguir en la competencia. En esa instancia superó a Independiente del Valle. Sin embargo, quedó eliminado en octavos de final: venció 1 a 0 a Cruzeiro en la Bombonera y cayó 2 a 1 y 5-4 por penales en Belo Horizonte.

El dolor del plantel de Boca tras la eliminación ante Cruzeiro, durante la Sudamericana 2024 Thomas Santos - AP

Fue una eliminación dura, porque el cuadro no aparecía imposible y porque Boca había llegado a esa competencia como finalista de la Libertadores 2023. Pero el equipo no tuvo contundencia ni regularidad internacional. Cruzeiro, que después llegó hasta la final (que perdió con Racing) fue el límite.

Copa Argentina 2024: una derrota increíble

Boca parecía encontrar mediante la Copa Argentina la llave para abrir la puerta de acceso a la Copa Libertadores 2025. Apenas dos escalones le faltaban para eso, y volvió a tropezar de la manera más increíble.

En este caso la barrera impasable fue Vélez en semifinales. Fue un encuentro muy emotivo, con resultado cambiante hasta el último instante. El Fortín se puso en ventaja con goles de Pizzini y Figal en contra, pero el Xeneize descontó a través de Cavani, poco después perdió a Advíncula por expulsión y pudo darlo vuelta a través de Zeballos y Belmonte.

Parecía que la remontada era cosa juzgada, pero Agustín Bouzat ingresó con todo y metió un doblete para sellar el 4 a 3 que amargó al equipo que ya por entonces dirigía Fernando Gago.

La alegría de Bouzat luego de marcar dos goles agónicos y darle a Vélez un triunfo sorprendente por 4 a 3 sobre Boca, por la Copa Argentina 2024 Fotobaires

Campeonato 2024: la desesperada lucha copera

El torneo largo fue el reflejo más fiel del año: irregular, apagado, con más preguntas que certezas y con demasiados puntos dejados en el camino. Boca deambuló durante largos pasajes por la mitad de la tabla y recién mejoró sobre el cierre, en una reacción tardía que le permitió clasificarse al repechaje de la Copa Libertadores a través de la Tabla Anual.

No hubo discusión por el título ni presencia real en la pelea grande. El objetivo terminó siendo mínimo, pero necesario.

El Boca de Gago aceleró a tiempo para clasificarse al repechaje de la Libertadores 2025 Prensa Boca

Copa Libertadores 2025: el golpe más duro

El año siguiente arrancó con el impacto más fuerte: Boca quedó eliminado en el repechaje de la Copa Libertadores ante Alianza Lima, y lo hizo en condición de local y por penales. Una herida profunda, de esas que no cicatrizan rápido en la historia xeneize, y que fue el principio del fin de la era Gago como DT.

El club azul y oro jugó muy mal en la ida y pudo perder por goleada en suelo peruano, pero aquel encuentro finalizó 1 a 0 gracias a una soberbia actuación de Agustín Marchesin. Una semana más tarde ganó 2 a 1 y Cavani malogró sobre la hora el tanto de la clasificación a la siguiente instancia.

El arquero Guillermo Viscarra, de Alianza Lima de Perú, ataja el penal ejecutado por Alan Velasco y sentencia la eliminación de Boca en el repechaje de la Libertadores 2025 Gustavo Garello - AP

Quedará para los recuerdos insólitos el episodio donde, sobre la hora, Brey reemplazó a Marchesin casi sin entrar en calor, no pudo atajar ningún penal, Velasco malogró el suyo y toda la Bombonera cerró la noche en silencio.

Torneo Apertura 2025: otra vez en casa

Boca avanzó a los playoffs en el Torneo Apertura, pero con Mariano Herrón como técnico interino por cuarta vez en dos años volvió a caer en el mismo punto frágil: fue eliminado como local por Independiente en los cuartos de final. Fue 1 a 0 con gol del colombiano Álvaro Angulo ante una Bombonera que se cansó e insultó a la dirigencia.

Boca se va cabizbajo de la Bombonera, luego de quedar eliminado del Apertura en cuartos de final, ante Independiente Daniel Jayo

Mundial de Clubes: de mayor a menor

La participación de Boca en el primer Mundial de Clubes de 32 equipos fue de mayor a menor y tuvo un inicio desprolijo. Tras el despido de Gago y el breve interinato de Herrón, Miguel Ángel Russo apenas dirigió un par de entrenamientos antes de viajar a Estados Unidos.

En ese contexto de imprevisión, el Xeneize tuvo un gran estreno ante Benfica (estuvo 2-0 en ventaja, pero no pudo sostenerlo y terminó 2 a 2. Más tarde, el inolvidable gol de Merentiel ante Manuel Neuer encendió la esperanza de empatarle a Bayer Munich, pero finalmente fue derrota 2 a 1. Y cerró su participación con un inaceptable 1 a 1 ante el semiamateur equipo de Auckland City, de Nueva Zelanda, para despedirse en la etapa de grupos.

El golazo de Merentiel a Bayern Munich, la única alegría de Boca en el Mundial de CLubes 2025 Rebecca Blackwell - AP

Copa Argentina 2025: eliminación histórica

Boca quedó eliminado en 16avos de final , en su peor actuación histórica en la competencia, luego de perder 2 a 1 ante Atlético Tucumán, una derrota inesperada que profundizó la sequía de títulos.

Atlético Tucuman amargó a Boca en la Copa Argentina 2025 Juan Jose Garcia

Torneo Clausura 2025: cerca, pero tampoco

El Clausura ofreció una imagen algo más competitiva. Boca llegó a semifinales encadenando seis victorias consecutivas, incluido un contundente triunfo sobre River por 2-0, pero volvió a despedirse en la Bombonera, ante su público. Esta vez el verdugo fue Racing, que lo venció por 1-0. Otra vez el estadio lleno, otra vez la ilusión cerca y otra vez la puerta que se cerró antes de tiempo.

Racing, el último que celebró ante Boca en la Bombonera Manuel Cortina

Cómo le fue a Boca en los 9 torneos que jugó desde que Riquelme es presidente