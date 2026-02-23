El brutal choque de Ruben Loftus-Cheek con el arquero de Parma que dejó paralizado al estadio Giuseppe Meazza

La imagen del choque es impactante. La caída del futbolista inglés Ruben Loftus-Cheek, en el área chica del estadio Giuseppe Meazza dejó a los hinchas consternados al contemplar semejante escena en la Serie A. El mediocampista de Milan se desplomó tras chocar con el arquero Edoardo Corvi y tuvo que ser retirado en camilla, con un collar cervical. Después de algunos estudios se determinó que sufrió un grave traumatismo craneofacial y que debe ser intervenido quirúrgicamente.

El incidente ocurrió durante el primer tiempo, cuando el jugador chocó con el arquero de Parma al disputar un balón aéreo. Loftus-Cheek, de 30 años, cayó al césped con sangre en el rostro y fue atendido de inmediato por el equipo médico. El futbolista quedó tendido durante algunos segundos, fue retirado en camilla y trasladado a un hospital local. Loftus-Cheek, que fue reemplazado por Aldon Jashari, recibió una ovación mientras era trasladado a la zona de los vestuarios.

Il portiere del Parma esce fuori tempo e commette un fallo criminale su Loftus-Cheek. Il tutto in area di rigore e con la palla in gioco. Rigore netto. Ruben portato in ospedale.

Según La Gazzetta dello Sport, tras recibir los primeros auxilios, Loftus-Cheek fue trasladado al Hospital San Carlo y posteriormente al San Paolo, que cuenta con un departamento de cirugía maxilofacial altamente especializado.

“Tras las pruebas instrumentales realizadas, Rubén Loftus-Cheek no sufrió conmoción cerebral ni pérdida de consciencia. Sin embargo, el golpe le provocó fracturas en los dientes superiores y el hueso alveolar maxilar. El mediocampista inglés será operado", comunicó Milan.

La recuperación implicará una cirugía maxilofacial y tratamiento dental especializado. El período de inactividad estimado oscila entre dos y cuatro meses, dependiendo de la evolución postoperatoria y la rehabilitación. Por lo tanto, la temporada del volante inglés está terminada en el fútbol italiano.

Esta lesión podría afectar su presencia en los próximos compromisos internacionales con la selección de Inglaterra, incluida la posibilidad de disputar el Mundial 2026, ya que está bajo la lupa de Thomas Tuchel.

Desde su llegada en 2023 a Milan, Loftus-Cheek disputó 27 partidos, marcó tres goles y dio una asistencia, según datos de Sky Italia, que además asegura que el club y el entrenador Massimiliano Allegri aguardan para retomar conversaciones de renovación una vez evaluada su recuperación y aporte en lo que resta de la temporada.

Tras el partido el entrenador español de Parma, Carlos Cuesta, en la conferencia de prensa envió un mensaje para el volante inglés: “Antes de terminar con esta rueda de prensa queremos decir que nuestros pensamientos están con Ruben Loftus-Cheek: nos dijeron que se lesionó y esperamos que pueda recuperarse lo antes posible y volver al campo de juego para ayudar a Milan”.