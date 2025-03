El calvario del jugador homosexual: “Recibo amenazas de muerte a diario, el fútbol es demasiado tóxico”

De los futbolistas en actividad, Josh Cavallo fue el primero en romper uno de los tabúes más arraigados en un deporte con códigos sexuales de tradición oscurantista y discriminatoria. En 2021, el defensor de Adelaide United, poseedor también de pasaporte italiano, hizo pública su condición de homosexual.

En octubre de ese año, Cavallo comunicaba en sus redes sociales: “Hoy estoy listo para hablar de algo personal, finalmente me siento cómodo para hablar de mi vida, estoy orgulloso. Ha sido un viaje llegar a este punto de mi vida, pero no podría estar más feliz con mi decisión de salir del armario. He luchado contra mi sexualidad durante más de 6 años, y me alegro de olvidarme de eso. Al crecer, siempre sentí la necesidad de esconderme porque me avergonzaba. Avergonzado de que nunca podría hacer lo que amaba y ser gay. Escondiendo quien realmente soy, para perseguir un sueño que siempre deseé de niño, jugar al fútbol y ser tratado con igualdad, nunca fue una realidad. Ser un futbolista gay en el armario. He tenido que aprender a enmascarar mis sentimientos para encajar en el molde. Crecer siendo gay y jugar al fútbol eran dos mundos que no se habían cruzado antes. He vivido mi vida asumiendo que era un tema del que nunca se debía hablar”.

Josh Cavallo, en acción de un partido de Adelaide United

Cuatro años y medio después, Cavallo habló sobre las consecuencias indeseadas de su confesión: “Hay múltiples amenazas de muerte que me llegan a diario todavía. Es bastante triste de ver. El fútbol es demasiado tóxico para ser un jugador abiertamente gay. No es algo a lo que cualquiera pueda enfrentarse”. Sus declaraciones fueron en un podcast de FIFpro, el sindicato de futbolistas profesionales.

Cavallo es uno de los pocos futbolistas activos que se declaró gay. Otro es el checo Jakub Jankto, de Cagliari. Cavallo cuenta con el apoyo del club, que publicó el video del anuncio en su momento, y lleva a cabo una serie de campañas sobre la causa LGBTQIA+ con el centrocampista. El estadio de Adelaida fue el escenario de la propuesta de matrimonio del jugador a su novio. Cuando el australiano publicó el video sobre su homosexualidad, varios jugadores lo felicitaron por su valentía. Gerard Piqué, Antoine Griezmann y Germán Cano le enviaron mensajes de apoyo. Cano, ahora en Fluminense y por entonces en Vasco Da Gama, prometió hacerle llegar la camiseta especial del club en honor a la causa LGBTQIA.

La insatisfacción de Cavallo pasa porque este escenario que él describe desalienta a que otros futbolistas revelen su condición homosexual. “Sigo pensando que estamos muy lejos de la aceptación en este ámbito. Por lo tanto, son factores que el jugador tendrá en cuenta a la hora de salir del armario, y puede que no lo hagan ahora, porque salir del armario conlleva toda esta atención y presión, toda esta negatividad que afectará a su juego a largo plazo”.

Cavallo ha recibido insultos homófobos por parte del público cuando jugaba en Adelaide, y denunció la situación en las redes sociales. “Es difícil decirle a la gente: ‘Por supuesto, sal del armario, sé tú mismo’, pero eso también conlleva una montaña de desventajas de las que no creo que la gente se dé cuenta”.

Cavallo expresó que tener una red de apoyo a su alrededor lo había ayudado a “levantar un muro” para protegerse de los abusos. También dijo que deseaba haber salido del armario antes, en lugar de esperar hasta los 21 años, porque se sentía viviendo una mentira. “Estaba cansado de estar escondido y de tener que ir por ahí escondiéndome de la gente y no vivir mi auténtico yo”, dijo. Y agregó: “Entonces me preguntaba: ‘¿Por qué no ha pasado esto en el fútbol? ¿Por qué nadie salió del armario para ser él mismo, tener éxito y jugar? Y ahora lo entiendo mirando hacia atrás, toda la negatividad, todas las cosas que se cruzan en tu camino”.

De 25 años, Cavallo se formó en las inferiores de Melbourne City, estuvo dos temporadas en Western United y desde principios se desempeña en Adelaide United, donde lleva disputados 52 partidos, con cuatro asistencias.

El exfutbolista inglés Justin Fashanu fue el primero en reconocer su homosexualidad en la Premier League. En 1998, a los 37 años se suicidó tras ser acusado de una agresión sexual que luego se demostró que era falsa. En noviembre pasado, durante el festival Thinking Football que organiza la Fundación Athletic, su sobrina Amal Fashanu, que lleva adelante la Fundación Justin Fashanu Foundation, expuso en ocasión de la proyección de la película The Last Taboo: “No puede ser que en el mundo haya más de un 10% de personas homosexuales y en el fútbol no haya nadie. Los porcentajes en el fútbol no cuadran, ¿no? Creo que tiene que ver con que la sociedad del fútbol es muy cerrada, masculina, y que la mayoría de la gente que está arriba, en el poder, tiene una cierta edad, pertenece a ciertas culturas, y eso también hace que sea muy difícil avanzar, porque hay mucho dinero en juego. Entonces, cuando hay mucho dinero y mucho poder, es difícil hacer cambios”.

LA NACION