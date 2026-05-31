Uruguay presentó la lista para el Mundial con un emotivo video: dos ausencias fuertes y dos del fútbol argentino

Con un emotivo video en el que se lo ve a Marcelo Bielsa en una bicicleta y acompañada de una canción de una famosa banda de música, Uruguay presentó a los 26 futbolistas que estarán presentes en el Mundial 2026. De este modo, el entrenador argentino despejó todas las dudas que había entorno a los jugadores que estarán en la copa. Sólo dos de todos los integrantes de la lista se desempeña en la Argentina. Además, hay dos ausencias de peso.

El video, presentado por la Asociación Uruguaya de Fútbol en sus redes oficiales este domingo por la mañana, comienza en el contexto de una pequeña ciudad uruguaya y una persona encapuchada en una bicicleta que lanza un diario a un bar en el que hay mucha gente. “Cómo si no supiéramos, eh”, dice la persona que le da inicio a las imágenes y cuando abre el periódico aparece el arquero Sergio Rochet.

La lista final, los 26 elegidos de Marcelo Bielsa para representar al país en la Copa Mundial 📋 pic.twitter.com/9vc6eilVpo — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

Junto con eso, de fondo comienza a sonar la canción “Cielo de un solo color”, del grupo musical uruguayo No Te Va Gustar, que durante su letra simboliza al país, al color que los representa y sobre todo a un momento de crisis que atravesó Uruguay a comienzos de los años 2000. Además, la AUF informó que el tema fue seleccionado a través de una consulta en la que participaron más de 900 mil aficionados con un 70% de los votos.

En el avance del video se van proyectando de diferentes formas y en el contexto de la pequeña ciudad los apellidos de los futbolistas que representarán a la selección durante el Mundial 2026. En un café, en carteles, en revistas, en camisetas en paredes y mucho más. Mientras tanto, la bicicleta con la persona encapuchada avanza y llegando al final una persona grita “Vamos que somos 3 millones”, el rodado se frena y es justamente Marcelo Bielsa, que asiente con la cabeza y continúa su camino. Luego aparecen los 26 jugadores.

26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste 🩵 pic.twitter.com/FeEavWWlD1 — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

De la producción participan muchas celebridades uruguayas. Uno de ellos es Wilmar Cabrera, exfutbolista que fue campeón de América con la Celeste en 1983 y propietario de un tradicional bar. También, la actriz Danna Liberman, los músico Edú “Pitufo” Lombardo y Charly Sosa, y el piloto Santiago Urrutia. Además, participan Imanol Sibes, una de las grandes figuras del Carnaval uruguayo en los últimos años, los cantantes de música tropical Gerardo Nieto y Luana Persíncula y el conductor Maxi de la Cruz, quien tiene una aparición sobre el cierre.

El experimentado arquero Fernando Muslera, de Estudiantes, y Matías Viña, lateral izquierdo que juega en River, son los únicos de jugadores de la nómina que se desempeñan en el fútbol argentino y que dirán presentes en la Copa del Mundo. Además, las ausencias de peso que tiene Uruguay para este mundial son Nahitan Nández, uno de los jugadores que tuvo muchísima presencia durante el proceso que lleva Bielsa en Uruguay, y el otro es Lucas Torreira, volante de Galatasaray.

En el Mundial, la Celeste competirá en el Grupo H del torneo. Tendrá su debut el 15 de junio ante Arabia Saudita, luego se enfrentará a Cabo Verde el día 21, y cerrará su participación en la fase de grupos el 26 de junio contra España. Por otra parte, es posible rival de la Selección Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial. A continuación los 26 jugadores que estarán en la copa del Mundo

Arqueros

Fernando Muslera - Estudiantes de La Plata

Sergio Rochet - Internacional de Porto Alegre

Santiago Mele - Monterrey

Defensores

Ronald Araujo - Barcelona

José María Giménez - Atlético Madrid

Santiago Bueno - Wolverhampton

Sebastián Cáceres - América de México

Mathías Olivera - Napoli

Guillermo Varela - Flamengo

Matías Viña - River

Joaquín Piquerez - Palmeiras

Juan Manuel Sanabria - Real Salt Lake

Mediocampistas

Federico Valverde - Real Madrid

Rodrigo Bentancur - Tottenham Hotspur

Manuel Ugarte - Manchester United

Emiliano Martínez - Palmeiras

Rodrigo Zalazar - Sporting de Portugal

Giorgian De Arrascaeta - Flamengo

Nicolás De La Cruz - Flamengo

Agustín Canobbio - Fluminense

Maximiliano Araújo - Sporting de Portugal

Brian Rodríguez - América de México

Facundo Pellistri - Panathinaikos

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