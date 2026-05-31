LA NACION

Uruguay presentó la lista para el Mundial con un emotivo video: dos ausencias fuertes y dos del fútbol argentino

La selección Charrúa dio a conocer la nómina de 26 futbolistas que estará en la copa del mundo

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
Marcelo Bielsa es uno de los protagonistas del video con el que la selección de Uruguay presentó a sus 26 jugadores que estarán en el Mundial
Marcelo Bielsa es uno de los protagonistas del video con el que la selección de Uruguay presentó a sus 26 jugadores que estarán en el MundialCaptura TV

Con un emotivo video en el que se lo ve a Marcelo Bielsa en una bicicleta y acompañada de una canción de una famosa banda de música, Uruguay presentó a los 26 futbolistas que estarán presentes en el Mundial 2026. De este modo, el entrenador argentino despejó todas las dudas que había entorno a los jugadores que estarán en la copa. Sólo dos de todos los integrantes de la lista se desempeña en la Argentina. Además, hay dos ausencias de peso.

El video, presentado por la Asociación Uruguaya de Fútbol en sus redes oficiales este domingo por la mañana, comienza en el contexto de una pequeña ciudad uruguaya y una persona encapuchada en una bicicleta que lanza un diario a un bar en el que hay mucha gente. “Cómo si no supiéramos, eh”, dice la persona que le da inicio a las imágenes y cuando abre el periódico aparece el arquero Sergio Rochet.

Junto con eso, de fondo comienza a sonar la canción “Cielo de un solo color”, del grupo musical uruguayo No Te Va Gustar, que durante su letra simboliza al país, al color que los representa y sobre todo a un momento de crisis que atravesó Uruguay a comienzos de los años 2000. Además, la AUF informó que el tema fue seleccionado a través de una consulta en la que participaron más de 900 mil aficionados con un 70% de los votos.

En el avance del video se van proyectando de diferentes formas y en el contexto de la pequeña ciudad los apellidos de los futbolistas que representarán a la selección durante el Mundial 2026. En un café, en carteles, en revistas, en camisetas en paredes y mucho más. Mientras tanto, la bicicleta con la persona encapuchada avanza y llegando al final una persona grita “Vamos que somos 3 millones”, el rodado se frena y es justamente Marcelo Bielsa, que asiente con la cabeza y continúa su camino. Luego aparecen los 26 jugadores.

De la producción participan muchas celebridades uruguayas. Uno de ellos es Wilmar Cabrera, exfutbolista que fue campeón de América con la Celeste en 1983 y propietario de un tradicional bar. También, la actriz Danna Liberman, los músico Edú “Pitufo” Lombardo y Charly Sosa, y el piloto Santiago Urrutia. Además, participan Imanol Sibes, una de las grandes figuras del Carnaval uruguayo en los últimos años, los cantantes de música tropical Gerardo Nieto y Luana Persíncula y el conductor Maxi de la Cruz, quien tiene una aparición sobre el cierre.

El experimentado arquero Fernando Muslera, de Estudiantes, y Matías Viña, lateral izquierdo que juega en River, son los únicos de jugadores de la nómina que se desempeñan en el fútbol argentino y que dirán presentes en la Copa del Mundo. Además, las ausencias de peso que tiene Uruguay para este mundial son Nahitan Nández, uno de los jugadores que tuvo muchísima presencia durante el proceso que lleva Bielsa en Uruguay, y el otro es Lucas Torreira, volante de Galatasaray.

En el Mundial, la Celeste competirá en el Grupo H del torneo. Tendrá su debut el 15 de junio ante Arabia Saudita, luego se enfrentará a Cabo Verde el día 21, y cerrará su participación en la fase de grupos el 26 de junio contra España. Por otra parte, es posible rival de la Selección Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial. A continuación los 26 jugadores que estarán en la copa del Mundo

Arqueros

  • Fernando Muslera - Estudiantes de La Plata
  • Sergio Rochet - Internacional de Porto Alegre
  • Santiago Mele - Monterrey

Defensores

  • Ronald Araujo - Barcelona
  • José María Giménez - Atlético Madrid
  • Santiago Bueno - Wolverhampton
  • Sebastián Cáceres - América de México
  • Mathías Olivera - Napoli
  • Guillermo Varela - Flamengo
  • Matías Viña - River
  • Joaquín Piquerez - Palmeiras
  • Juan Manuel Sanabria - Real Salt Lake

Mediocampistas

  • Federico Valverde - Real Madrid
  • Rodrigo Bentancur - Tottenham Hotspur
  • Manuel Ugarte - Manchester United
  • Emiliano Martínez - Palmeiras
  • Rodrigo Zalazar - Sporting de Portugal
  • Giorgian De Arrascaeta - Flamengo
  • Nicolás De La Cruz - Flamengo
  • Agustín Canobbio - Fluminense
  • Maximiliano Araújo - Sporting de Portugal
  • Brian Rodríguez - América de México
  • Facundo Pellistri - Panathinaikos

Delanteros

  • Darwin Núñez - Al-Hilal
  • Federico Viñas - Real Oviedo
  • Rodrigo Aguirre - Tigres
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Boca vs. O'Higgins: cuándo se juega el partido de playoffs de la Copa Sudamericana 2026
    1

    Boca vs. O’Higgins: cuándo se juega el partido de playoffs de la Copa Sudamericana 2026

  2. El equipo poderoso que cambió a tiempo: se ve como un conjunto de jugadores y no un álbum de figuritas
    2

    PSG campeón: la confirmación de que el colectivo termina dando mejores resultados que las estrellas

  3. Tapia sugirió que Macri se abrazó con un jeque por un gol contra Argentina en Qatar
    3

    Chiqui Tapia defendió el fútbol local, habló de “error” en la copa para Central y atacó a Mauricio Macri

  4. Ganó Marcelo Culotta y será el nuevo presidente de San Lorenzo
    4

    Elecciones en San Lorenzo: ganó Marcelo Culotta y será el nuevo presidente