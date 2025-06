El capitán de Urawa Red Diamonds no saludó a los jugadores de River antes del inicio del partido

En su debut en el Mundial de Clubes, en el Lumen Fields de Seattle River le está ganando por 2-1 este martes a Urawa Red Diamonds, de Japón, en un partido por la primera fecha del grupo E, que también integran Monterrey, de México, e Inter de Italia. Pero ya antes del inicio del encuentro se vivió una situación sorpresiva: el capitán del conjunto asiático, Marius Hoibraten, no saludó a ninguno de los jugadores del equipo argentino ni a los jueces.

En esta competición es habitual que después de escucharse los himnos de los países representados por cada club, los futbolistas de un equipo pasan por delante de la terna arbitral y de los rivales, a los que saludan individualmente. Pero el zaguero no le tendió la mano al árbitro principal, el alemán Felix Zwayer, ni a sus dos asistentes y siguió su camino por delante de los once jugadores millonarios sin tampoco hacerlo, mientras sus compañeros, detrás, sí tenían ese gesto. Quebró el protocolo de Fair Play.

En la transmisión oficial, cuyas imágenes reflejaban ese momento de frente a los jueces, se pudo ver a los defensores Germán Pezzella y Gonzalo Montiel, en primer plano, como los más sorprendidos. Ambos esperaban que acercara su mano, como el resto, pero el capitán de Urawa siguió su paso firme sin siquiera mirarlos, a casi un metro de ellos.

La escena no tardó en llegar a las redes sociales, viralizarse y generarse una polémica sobre la actitud de Marius, a mitad de camino entre provocador y despreciativo con sus colegas.

Høibråten, capitán de Urawa Red Diamonds, pasó por delante de los jugadores de River Plate sin darles la mano 😳

El defensor, de 30 años, es noruego y alternó entre varios clubes de su país hasta emigrar al Urawa a inicios de 2023. Con esa camiseta, la de su equipo actual, obtuvo su único título internacional al ser parte de la etapa final de la consagración en la Liga de Campeones de Asia.

Hoibraten no tiene citaciones a la selección nórdica, pero sí fue parte de los planteles del Sub 17, Sub 19 y Sub 21. Nacido en Oslo, de 1,84m, en algún momento fue lateral por izquierda, pero se afianzó como central.

En el partido, a los 32 minutos de la etapa inicial, Hoibraten convirtió de cabeza en un tiro libre que llegó al área de River, pero estaba en posición adelantada y fue anulado de inmediato el gol.

Y en el comienzo del segundo tiempo, el central fue protagonista de un blooper que desembocó en el segundo tanto de River: cabeceó para atrás, intentando darle un pase a su arquero, pero Sebastián Driussi llegó antes para empujar la pelota de cabeza antes del manotazo de Shusaku Nishikawa y marcar el 2-0.

¡ERROR EN EL FONDO JAPONÉS Y GOL DE DRIUSSI!



Høibråten peinó la pelota, no llegó a las manos de Nishikawa y el delantero de River conectó de cabeza para el 2-0 sobre Urawa Red Diamonds.



Además, ¡quedó lesionado!

¿Por qué no saludó a nadie? Quizás, él mismo responda la pregunta luego del partido.