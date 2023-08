escuchar

La Premier League, la Liga de España y la Ligue 1 de Francia, tres de las cinco principales competencias de Europa, comienzan este fin de semana una temporada precedida por un mercado de pases con más impacto en las salidas que en las contrataciones, estimadas en alrededor de 500 operaciones, por una cifra cercana a los 3600 millones de euros.

Por primera vez en su carrera profesional, Lionel Messi, el máximo astro del fútbol mundial, estará fuera de las grandes ligas, una decisión que también adoptaron, mayormente por edad, otras grandes figuras como Ángel Di María, el francés Karim Benzema, el senegalés Sadio Mané, los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba -estos dos, compañeros del rosarino en Miami-, y el uruguayo Edinson Cavani, entre otros. El caso de Fideo es distinto: sigue en Europa y acaba de consagrarse en una copa doméstica en Benfica.

La sangría de estrellas podría ampliarse con el brasileño Neymar, que no sería tenido en cuenta en París Saint-Germain y dispone de ofertas del fútbol árabe, que junto a la MLS de Estados Unidos, se instaló como una plaza de atracción para las celebridades de la pelota número 5. Sobre todo, en Oriente, ya que en Estados Unidos no hay ni calidad ni cantidad de estrellas, todavía vigentes, con la excepción de la Pulga.

En ese contexto, hay varios campeones del mundo que no tienen un destino asegurado. Estrellas en Qatar (muchos de ellos, titulares o una suerte de imprescindibles para Lionel Scaloni), que a esta hora tienen un mar de dudas. ¿Arman las valijas? ¿Se quedan en sitios en donde no son tan queridos? La lista, por ahora, la integran Leandro Paredes, con poco rodaje en las dos últimas temporadas, Gerónimo Rulli, Gonzalo Montiel, Franco Armani, Dibu Martínez, Nicolás Tagliafico y Juan Foyth.

A la espera de resolver su futuro, Leandro Paredes, ganador de la tercera estrella en un lugar secundario, se entrena en Paris Saint-Germain y no es considerado por el nuevo entrenador, el español Luis Enrique. El equipo parisino arrancará una nueva etapa sin la presencia estelar de Lionel Messi, que dejó el club luego de dos años, y en medio de un grave conflicto con Kylian Mbappé.

La máxima figura del fútbol francés se niega a renovar el contrato que vence al final de la presente temporada y comparte el grupo de los “indeseables”, tal como llama la prensa francesa a los apartados, junto a Paredes. En las últimas horas también se puso en duda en los medios la continuidad del brasileño Neymar y hasta del italiano Marco Verratti.

Tras una temporada irregular en Juventus, en donde no contó con los minutos deseados (al igual que en PSG), el mediocampista no tiene definido su futuro. En los últimos días, trascendió que era pretendido por Lazio y por la Roma, conjunto en el que estuvo hace algunos años. Sin embargo, según informó el periodista italiano especializado en el mercado de pases europeo, Fabrizio Romano, Galatasaray, de Turquía, está a punto de contratarlo.

El equipo que cuenta con Mauro Icardi en su plantel ya había intentado incorporar al mediocampista de la Selección Argentina en el anterior mercado de pases. Además, en las últimas horas habrían puesto los ojos en Fred por si no prospera la operación el jugador surgido en Boca, que prefiere quedarse en Europa. La incógnita es el interés de Paredes, que prefiere jugar en una liga más competitiva.

Los arqueros están en la vidriera estelar. En las últimas horas, se supo de cierto interés de la MLS por contratar a Franco Armani, símbolo de una etapa exitosa en River y señalado con malicia por no haber atajado ni un penal en la definición frente a Inter, de Porto Alegre, que selló la eliminación de River en los octavos de final de la Copa Libertadores. Gerardo Martino, el DT de Inter Miami, se refirió a su caso... y también, el de Enzo Pérez, que seguramente no siga en River más allá de 2023.

“Hacer una apreciación sobre el gusto, tanto de Franco como por Enzo, está de más. Son jugadores de una extensa trayectoria, en altísimo nivel, no hace falta aclarar si me gustan o no. Está claro que son futbolistas muy respetables. El libro de pases acá cerró y desconozco, no digo de lo que se habla en la Argentina, fundamentalmente digo en Buenos Aires… En 30 días podríamos haber armado entre cuatro y cinco equipos diferentes con todo lo que se dice y el problema es que, después, a mí me toca aclarar cosas que no genero. En este caso, la realidad es que las noticias están allá y yo vivo acá”, explicó el exentrenador de la selección albiceleste.

El representante de Armani no descartó la posibilidad de que el arquero llegue al Inter Miami. “No puedo decirte no va a ir. Hay rumores, no te voy a mentir. Está muy contento en River; él en estos casos no me atiende el teléfono, está enfocado en lo que tiene ahora”, aseguró Martín Araoz hace unos días. Bayern Munich puso sus ojos en Gerónimo Rulli, que actualmente se desempeña en Ajax, de Países Bajos. Esto se debe, principalmente, a que Manuel Neuer deberá volver a ser operado y recién se reintegraría a los entrenamientos en 2024. Y tiene 37 años.

Dibu Martínez tiene todo listo para seguir en Aston Villa, un equipo de segundo orden de la Premier League, pero surgió una situación imprevista. “Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Thibaut Courtois se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días”, reza el comunicado oficial del Real Madrid. Ante ese escenario y por el impacto de la seria lesión del belga, Dibu está en una larga nómina de hipótesis. Siempre se especuló, de todos modos, a las razones de su permanencia en la pequeña entidad de Birmingham.

El mundo de los defensores también tiene puntos suspensivos. Justamente, Montiel está en la mira del Aston Villa, al desvanecerse la posibilidad de volver a River y sin un lugar asegurado en Sevilla. En Francia, Nicolás Tagliafico lidera desde Olympique de Lyon la pequeña legión de argentinos. La lista se completa con otros dos defensores: Facundo Medina, figura de Lens, y Leonardo Balerdi, afianzado como titular en Olympique de Marsella. Tagliafico, sin embargo, suele estar en el radar de equipos poderosos.

Y la nómina de campeones del mundo se cierra con el futuro de Foyth. Barcelona realizó recientemente un nuevo movimiento para intentar reforzar el sectoe derecho con un jugador experimentado y preguntó algunas veces a Villarreal acerca del polifuncional defensor, del agrado de Xavi Hernández. Como en ocasiones anteriores, Villarreal no suele desprenderse de figuras hacia los grandes de España y se remite a la cláusula de rescisión de unos 54,6 millones de euros.

