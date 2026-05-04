El combo que hundió a River: los titulares no respondieron y el recambio pasó en puntas de pie

Una derrota que no modifica el segundo puesto que River ya tenía, pero que sí incide en la desdibujada imagen futbolística que desde hace tiempo no consigue desterrar, salvo en instantes muy fugaces, insuficientes para levantar la ilusión de sus hinchas, que otra vez hicieron tronar el escarmiento de los silbidos.

Segunda caída del ciclo del “Chacho” Coudet, nuevamente en el Monumental, como contra Boca, con la diferencia de que Atlético Tucumán hacía 22 partidos que no ganaba de visitante, desde enero de 2025, y ya no luchaba por la clasificación a los play-offs. Y 22 son los encuentros que River acumula sin poder revertir una desventaja, una rémora que arrastra de la época de Marcelo Gallardo. Una derrota de local que retrotrae a las sufridas con Sarmiento, Riestra y Gimnasia La Plata.

Juanfer Quintero entró en el segundo tiempo, pero no pudo ser la brújula que River necesitaba Manuel Cortina

El próximo fin de semana, River será local por los octavos de final, probablemente ante San Lorenzo, salvo que Defensa y Justicia le gane este lunes en Mendoza a Gimnasia por dos goles de diferencia. Antes, el jueves, en Caracas tendrá un choque crucial ante Carabobo por el primer puesto de la zona en la Copa Sudamericana.

El calendario aprieta y a River se le nota lo justo que anda de recursos. Con lo que tiene le cuesta mucho abarcar la doble competencia, con tres compromisos en una semana entre el frente interno y la Copa Sudamericana. La última fecha de la etapa de grupos se le presentaba como un paso de transición, ya que ningún resultado iba a modificar el segundo puesto en la Zona B, si bien ahora está el estímulo de la Tabla Anual que encabeza Independiente Rivadavia.

Coudet vocifera instrucciones; fue su segunda caída en River, nuevamente en el Monumental Manuel Cortina

Coudet apeló a la rotación, una mixtura entre quienes vienen siendo titulares y otros que deben esperar más para tener una oportunidad. Reapareció Maximiliamo Meza, luego de casi seis meses fuera de la canchas por una avulsión del tendón rotuliano izquierdo sufrida en la Bombonera, en noviembre. A diferencia de la ubicación que le asignaba Gallardo, ahora integró el doble pivote con Moreno, en la función de iniciar el juego y distribuir la pelota. Con un criterio bastante acertado para el pase disimuló al principio la larga inactividad y la posible falta de ritmo. Al mayor de los hermanos Meza le gusta llegar y pisar el área, un factor sorpresa para compensar el escaso ingenio del equipo.

Atlético Tucumán llegó al Monumental sabiendo los problemas que tiene River para descifrar y encontrarle solución a los planteos cerrados. Falcioni es un viejo zorro del pizarrón, no necesita que nadie venga a explicarle lo que es juntar las líneas en campo, cerrar espacios y apostar al contraataque. El local iba a necesitar movilidad, precisión y una buena secuencia de pases. Y anticipación y reacción para cuidarse de los contraataques tucumanos. No es novedad que River tiene dificultades para responder a esa demanda. El tránsito de la intención a la concreción está lleno de baches e imperfecciones. No se le puede reprochar falta de voluntad, pero sí el escaso sustento futbolístico.

El festejo de Tesuri, autor del único grito de la noche, en un Monumental enmudecido Manuel Cortina - LA NACION

A las tenues insinuaciones de un remate de Bustos -tras una buena doble pared- y una incursión de Meza le siguió la primera y profunda estocada de Atlético. River quedó muy expuesto cuando debió defender a campo abierto. Falló Moreno, Pezzella quedó retratado en su lentitud ante un quiebre de cintura de Nicola y Tesuri apareció por el centro para definir ante el desbande de la defensa local. Iban menos de 20 minutos y River se complicaba solo.

Bajo presión y de manera forzada, River arrimó con una media vuelta del apagado Ruberto, una definición de Pezzella por arriba del travesaño y otra de Subiabre que se fue alta tras una mala salida de Ingolotti. Ninguna situación fue tan clara como el mano a mano que Beltrán le tapó a Leandro Díaz. Los silbidos acompañaron a los jugadores cuando se fueron al descanso.

Lo más destacado de River 0 - Atlético Tucumán 1

Se imponían cambios y Coudet metió tres al regreso del vestuario: Salas, Páez y el debutante Lautaro Pereyra, que no tardó ni un par de minutos en aportar un aire fresco. De 18 años, con características de volante ofensivo, el pibe de Florida hizo lo que en este River es infrecuente: gambetear con éxito en zonas calientes. Así esquivó a dos rivales dentro del área y sacó un remate que salió junto a un palo. Al ratito dio otra muestra de habilidad y le sirvió la pelota para el empate que desperdició Páez.

Entró Juanfer Quintero, que tiene más espacio en el afecto de los hinchas que en la consideración futbolística del Chacho. El nerviosismo de River crecía en la misma proporción que avanzaba el reloj. Un cabezazo desde una posición incómoda de Salas dio en el travesaño. La liviandad de algunos jugadores, con Páez a la cabeza, y las imprecisiones impacientaron cada vez más a los hinchas. Atlético no la pasaba tan mal entre su sólido bloque defensivo y las demoras para reanudar el juego. El “Loco” Díaz puso en riesgo el aplicado trabajo de sus compañeros con la imprudencia de tocar la pelota con un codo en su área, pero ni para Falcón Pérez, de floja tarea general, ni el VAR hubo penal.

El lamento de Maxi Salas, tras una oportunidad que se le escapó para empatar Manuel Cortina

River fue languideciendo, casi aceptando la derrota como un destino inevitable. Los titulares no dieron la talla y el recambio no hizo méritos para ganarse un lugar. Un combo pesado, que hunde. “Hicimos un mal partido, no tuvimos claridad ni generamos situaciones de gol”, reconoció el capitán Pezzella, cuya precisión conceptual en los micrófonos no la acompaña en la cancha con las respuestas que exige el alto nivel. “Malísimo, fue el peor partido”, admitió Coudet.

Tras la importante victoria en Brasil ante Bragantino, Coudet habló de la rigidez futbolística de su equipo, de lo que le cuesta soltarse. Contra Atlético Tucumán ese diagnóstico se agudizó, tanto como la inquietud de estar ante otro semestre perdido.