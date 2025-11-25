El comunicado con el que Futbolistas Argentinos Agremiados apuntó a Estudiantes por el “espaldazo” a Rosario Central

La discusión continúa. Cada jornada da pie a que se renueve la polémica que dejó el título otorgado a Rosario Central la semana pasada. Hay voces encontradas. Y en esta ocasión, Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) publicó un duro comunicado contra el club Estudiantes de La Plata, luego de la reacción de sus futbolistas, que le dieron la espalda al plantel de Rosario Central en el pasillo de honor previo al partido de los octavos de final del Torneo Clausura 2025 que disputaron el pasado domingo en el estadio Gigante de Arroyito.

El texto del gremio que es conducido por Sergio Raúl Marchi se manifestó en contra de lo que ocurrió con los jugadores del Pincha y en una parte expresa: “Situaciones como la acontecida durante el partido entre Central y Estudiantes generan preocupación, porque opacan el valor de lo que se construye diariamente entre todos”. Por otro lado, remarcaron la importancia del respeto en los reconocimientos: “Los usos, las costumbres y el sentido común indican que, cuando corresponde rendir homenaje a un equipo o a un compañero, el gesto debe realizarse de frente y con reconocimiento. Dar la espalda desvirtúa ese momento y puede transmitir un mensaje que no ayuda a construir el ambiente de respeto que nuestro deporte necesita”.

El "espaldazo" de los jugadores de Estudiantes provocó muchas reacciones en su contra Marcelo Manera

Además, en el mismo comunicado de la entidad que nuclea a los jugadores de fútbol se hizo una advertencia sobre lo que pasó: “Invitamos a que todos reflexionen sobre la importancia de cada acto dentro y fuera de la cancha”.

A continuación, el comunicado completo de Agremiados tras el gesto de Estudiantes por darle la espalda a Central en el pasillo de campeón.

Futbolistas Argentinos Agremiados desea expresar su posición respecto de los hechos ocurridos en el partido disputado entre el Club Atlético Rosario Central y el Club Estudiantes de La Plata.

La competencia que se está desarrollando viene mostrando señales muy positivas, con un formato competitivo que mantiene el interés fecha a fecha, definiciones apasionantes, tanto en la pelea por los primeros puestos como en la disputa por las posiciones de abajo, gran concurrencia a los estadios y un comportamiento destacable por parte de los futbolistas y espectadores. Todo ello contribuye al crecimiento y prestigio del fútbol argentino y pone aún más en evidencia que actitudes como la sucedida no tienen nada que ver con la esencia del fútbol.

En este contexto, situaciones como la acontecida durante el partido antes mencionado generan preocupación, porque opacan, aunque sea momentáneamente, el valor de lo que se construye diariamente entre todos. Los futbolistas pueden ser adversarios circunstanciales según el club en el que se encuentren prestando servicios, pero por encima de ello debe primar el respeto, la caballerosidad y la conciencia de que todos somos colegas.

Los usos, las costumbres y el sentido común indican que, cuando corresponde rendir homenaje a un equipo o a un compañero, el gesto debe realizarse de frente y con reconocimiento. Dar la espalda desvirtúa ese momento y puede transmitir un mensaje que no ayuda a construir el ambiente de respeto que nuestro deporte necesita.

Desde Futbolistas Argentinos Agremiados reafirmamos nuestro compromiso con la paz, el juego limpio y el respeto al compañero. Estos son tiempos en los que debemos construir, evitando actitudes que puedan interpretarse como agravantes o que contribuyan a generar violencia.

Invitamos, una vez más, a que todos reflexionen sobre la importancia de cada acto dentro y fuera de la cancha. Nuestro objetivo debe ser claro, construir un fútbol más respetuoso y más ejemplar. El fútbol no solo es un deporte, sino que forma parte de nuestra cultura, por lo que debemos verlo como un faro de justicia que refuerza los valores para toda la sociedad.