El comunicado del organizador de los amistosos de la selección sobre lo ocurrido con Burkina Faso

Tras 24 horas de incertidumbre, el partido amistoso entre la selección argentina y Burkina Faso se jugará este sábado por la noche. Sin embargo, contará con una serie de modificaciones y el conjunto africano jugará con gran parte del combinado sub 23 tras varias protestas de los integrantes de la selección mayor.

El agente FIFA de Partidos, y organizador de los tres encuentros que disputará la albiceleste, Jairo Pachon publicó un comunicado donde remarcó la dificultad que representó el partido para su gestión.

“En mis 18 años de experiencia trabajando con selecciones nacionales he afrontado numerosas situaciones adversas. Esta ha sido una de las más complejas, tanto por la sucesión de dificultades como por la magnitud del esfuerzo necesario para resolverlas”, señaló.

Jairo Pachon, el colombiano a cargo de la organización de los amistosos de la selección argentina Eurodata

Pachon contó detalles sobre la gestión que tuvo que realizar para que el partido se lleve a cabo, y cómo los problemas comenzaron con una falla técnica en el avión en que iba a viajar la selección de Burkina Faso.

El plan original contemplaba que la delegación africana dejara Casablanca a mitad de semana, después de disputar allí un encuentro ante República Centroafricana. El vuelo chárter, contó, estaba previsto para salir el 30 de septiembre.

“Cuando el equipo ya se encontraba en el aeropuerto, preparado para embarcar, la compañía operadora informó que la aeronave estaba siendo revisada debido a una falla técnica detectada por sus sistemas. Tras un período de espera, la empresa confirmó que el avión no podía despegar y comunicó la cancelación del vuelo y del contrato, invocando motivos de fuerza mayor”, explicó.

El comunicado de los organizadores del partido con Burkina Faso Eurodata Sports

Ante esta situación, Pachon inició la búsqueda de una aeronave alternativa. Fue entonces que surgió un nuevo conflicto: “Mientras se gestionaban un nuevo chárter y los permisos correspondientes, algunos de los jugadores incluidos en el listado inicial de la selección de Burkina Faso manifestaron su decisión de no viajar, alegando el desgaste y el cansancio acumulados”.

LA NACION informó el viernes que los futbolistas se negaban a aceptar la alternativa de viajar en un vuelo comercial y reclamaban un chárter para trasladarse a Buenos Aires.

“Durante las siguientes 24 horas, representantes de la Federación de Fútbol de Burkina Faso y del Gobierno mantuvieron diversas reuniones con estos jugadores para solicitarles que reconsideraran su posición y cumplieran el compromiso asumido con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sin embargo, pese a estos esfuerzos, los futbolistas que habían expresado su negativa mantuvieron su decisión”, expresó Pachon.

Mientras tanto, la selección argentina se entrenó con normalidad en el Predio Lionel Andres Messi de la AFA en Ezeiza Manuel Cortina

Tras ello, el gobierno de Burkina Faso decidió, en coordinación con la federación, reemplazar a esos jugadores. En paralelo, consiguieron un nuevo chárter para que el conjunto viaje a Buenos Aires. El vuelo partió durante la madrugada y llegaría a la Argentina a las 15.30 (hora local). Por el momento, no hay una nómina oficial de los futbolistas de Burkina Faso, aunque se conoce que varios fueron reemplazados por integrantes del conjunto sub 23.

“Los convocados como reemplazos tuvieron que viajar desde Burkina Faso hasta Casablanca para unirse al resto de la delegación, donde se encontraba el nuevo chárter contratado para continuar hacia Buenos Aires”, relató Pachon.

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, habla por teléfono durante el entrenamiento de la selección argentina del pasado viernes JUAN MABROMATA - AFP

El agente FIFA de Partidos y CEO de Eurodata Sport LTD confesó que fueron “jornadas de trabajo intenso y noches de muy poco descanso”. Remarcó la coordinación de la AFA y el gobierno argentino para gestionar los visados de la delegación inicialmente prevista y luego tramitar de urgencia los correspondientes a los convocados como reemplazos.

“Hasta este momento optamos por mantener una comunicación prudente, mientras se trabajaba en las soluciones, por respeto a las instituciones involucradas y para evitar la difusión de información incompleta. Es importante aclarar que tanto la AFA como la Federación de Fútbol de Burkina Faso han atendido sus compromisos actuales”, argumentó.

Y cerró: “Nuestro deseo es que, pese a las circunstancias, el encuentro de esta noche brinde un gran espectáculo deportivo y refleje el respeto y la colaboración entre ambos países”.