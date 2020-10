El cruce entre los periodistas de 90 Minutos por la selección: "Vignolista"

Sebastián "Pollo" Vignolo, conductor de 90 Minutos de Fútbol Crédito: Captura TV

En la emisión de este jueves del programa deportivo 90 Minutos de Fútbol, los periodistas levantaron el tono en una discusión en torno a la selección argentina. El planteo del conductor del envío, Sebastián "Pollo" Vignolo, es que sus compañeros Diego "Chavo" Fucks y Marcelo "Cholo" Sottile no apoyan el proceso de Lionel Scaloni al frente del conjunto albiceleste. Del otro lado, estarían Federico Bulos y el propio Vignolo.

"Aquí, en este grupo (y no me importa que nos peleemos), hay tipos que estaban enamorados de Sampaoli. Se los compró. Agarramos los bolsos y ya estábamos afuera del Mundial. Hoy, despechados, enojados porque fue una derrota también de ellos, todo lo que haga Scaloni, parece que está mal", lanzó el relator de fútbol en su editorial.

Luego, el periodista deportivo sentenció: "Scaloni: yo confío en usted. Me gusta como trabaja en el seleccionado argentino. Me gusta que se tome su tiempo para elegir al arquero. Me gusta que los jugadores estén contentos de tenerlo como entrenador, y me gusta su sinceridad".

Del otro bando, Sottile acusó a la producción de ser "Vignolista", y realizó una analogía de la defensa que hace el relator deportivo de Scaloni con Guillermo Barros Schelotto. "¿Es Guillermo Scaloni para vos, no?", lo chicaneó el ex TyC Sports. "No, es Lionel Scaloni. ¿Por qué decís?", le respondió Vignolo. "Vivís poniendo de ejemplo a Guillermo Barros Schelotto que va último en su conferencia, que no para de perder, pero no te ponen eso", le recriminó el excronista gráfico a la producción.

Tras ello, el conductor de El Trece evocó a Carlos Bianchi, y dijo: "Entonces, es un pésimo entrenador porque en la Roma le fue mal". "Ah porque Bianchi perdió una final contra River. No vas a comparar Bianchi con Guillermo. Me levanto y me voy", lo cruzó Sottile.

Finalmente, para amenizar su comentario, y con buena onda, el animador de ESPN 2 concluyó: "Querés tener el día libre, viste que había sol. Si estás buscando la expulsión... Si querés irte...".

No es la primera vez que el conductor apoya a Scaloni. El lunes, al comenzar su programa, ya había dicho: "A mí me gustan las personas que son claras al hablar, que tienen autocrítica, y que conocen sus limitaciones, y que saben pedir auxilio cuando no pueden. ¿Saben qué hizo Scaloni? Pidió ayuda. Dijo: también tengo que crecer. Y los jugadores lo entendieron. Messi lo entendió. Y hoy, Messi siente un respaldo estando en la Argentina para no extrañar nada de Barcelona".

Incluso, Vignolo consideró que "estamos ante una oportunidad de que Argentina sea campeona del mundo", aunque admitió que es la última bala. "Creo que Scaloni le está armando un equipo a Messi para que se sienta respaldado, cómodo, y para que no tenga que agarrar la pelota al lado de Armani y hacer un gol donde está Lautaro Martínez. (...) Messi merece irse del seleccionado argentino con la copa del mundo en la mano".