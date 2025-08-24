El debut como titular de Franco Mastantuono en Real Madrid
Tras disputar 26 minutos el último martes, por primera vez está desde el arranque frente a Oviedo
PT '45. Un par de desencuentros
Mastantuono no deja de mostrarse para participar en los ataques. A veces no termina de entenderse con sus compañeros. Mbappé le devuelve una pelota al pie cuando había ido a buscar al espacio. Tras un pase a Güler, el juvenil se queda esperando una devolución que no le llega y levanta los brazos reclamándole.
PT 37'. ¡Gol de Real Madrid!
La insistencia ofensiva de Real Madrid encuentra recompensa. Gran pase de Güler a Mbappé, que tras un estupendo giro define con un remate cruzado. El francés, máximo goleador de Real Madrid en la temporada pasada, pone el 1-0 sobre Oviedo. Marcó en sus últimos siete partidos por la Liga de España. La acción comenzó con una recuperación tipo tackle de Tchouaméni en campo rival.
PT '34. Por poquito no fue el primer gol
Mastantuono estuvo a punto de marcar su primer gol en Real Madrid. Ingresó por el segundo palo para buscar un centro combado de Arda Güler. Llegó exigido, alcanza a impactar la pelota, pero sin darle dirección al arco, sale desviada.
PT 30'. Un par de contraataques de Oviedo
Replegado sobre su campo, Oviedo intenta salir en contraataque cuando recupera la pelota. Dispuso de un par de ocasiones para correr a campo abierto, pero la defensa de Real Madrid llegó a cubrir.
PT 25'. Prueba de media distancia, córner
Valverde lo busca a Mastantuono, que desde una posición frontal, a casi 30 metros del arco, saca un remate que se desvía levemente en un defensor y sale por encima del travesaño. El argentino ejecuta el córner desde la derecha. Se turna con Güler en esa función.
PT '20. Mastantuono la pide, Mbappé no le pasa la pelota
Mastantuono participa de manera continua del circuito de juego. Tiene movilidad y busca los espacios. Se desmarca para recibir un pase de Mbappé, pero el francés no le pasa la pelota.
PT '14. ¿Y eso no fue penal?
Mastantuono se anima cada vez más. Profundiza por el medio, entra en el área, donde es agarrado y derribado por Calvo. Cae el juvenil argentino, que pide penal. “Siga”, dice el árbitro Ricardo de Burgos. Tampoco interviene el VAR.
¡TODOS PIDIERON PENAL! Mastantuono encaró a Dani Calvo, cayó en el área del Real Oviedo y pidió penal para el Real Madrid. ¿Era?— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 24, 2025
▶️ Mirá nuestros partidos de 🇪🇸#LaLiga en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/HGFpOZQM2W
PT 9'. Presiona Mastantuono, llega Real Madrid
Comprometido con la recuperación de la pelota, Mastantuono presiona sobre la salida rival y la pelota le queda a Carvajal, que envía un centro que no llega a Mbappé.
CON TODO: presión alta de Mastantuono para que el Real Madrid recupere la pelota y llegue con peligro al arco del Real Oviedo.— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 24, 2025
▶️ Mirá nuestros partidos de 🇪🇸 #LaLiga en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/nlBdciwkC6
PT '5. El planteo de Oviedo
El planteo de Oviedo es un 5-4-1, le deja la iniciativa a Real Madrid y prioriza cubrir espacios en su campo.
PT 3'. Llegada de Real Madrid
Sin Vinicius, Rodrygo ocupa la banda izquierda, donde se siente más cómodo. El brasileño es el encargado del primer avance profundo de Real Madrid con un remate que el arquero desvía al córner.
PT 2' Mastantuono, sobre la derecha
Como ocurrió frente a Osasuna, Mastantuono ocupa la franja derecha, con la lógica tendencia a cerrarse por su perfil zurdo para también permitir la proyección de Carvajal. Ejecutó un córner que fue rechazado en el primer palo por Rondón.
PT 10seg. Oviedo salió con todo
Oviedo sorprende con el saque de salida. Pelotazo frontal hacia el pique de un delantero que obligó a una salida y el despeje de Courtois.
Oviedo ascendió tras 25 años
Oviedo volvió a primera división tras 25 años. En la primera fecha debutó con una derrota por 2-0 ante Villarreal de visitante. El ex-River Salomón Rondón, titular este domingo contra Real Madrid, desperdició un penal. En el plantel está el volante argentino Santiago Colombatto, surgido en River y con una larga carrera en el exterior (Italia, Bélgica, México y Portugal).
⚔️ Nuestro 1️⃣1️⃣ de esta noche en el Carlos Tartiere ante el @realmadrid ⚽️#RealOviedoRealMadrid#VamosOviedo 🔵⚪️#DíadePartido pic.twitter.com/UfBSVhK8Qd— Real Oviedo (@RealOviedo) August 24, 2025
Varios cambios en Real Madrid
El ingreso de Mastantuono por Díaz no es el único cambio que hace Xabi Alonso en la formación. Sorprende el ingreso de Rodrygo, que venía relegado en la consideración -no tuvo minutos frente a Osasuna- del técnico y su nombre sonaba para una posible transferencia. No menos llamativa es la suplencia de Vinicius, si bien su nivel decayó. Dani Carvajal, que lleva la cinta de capitán tras una larga recuperación de una lesión, sustituye al inglés Alexander Arnold, una de las recientes contrataciones. La cuarta modificación es la de Antonio Rüdiger por Militao.
Titular por primera vez este domingo
En la conferencia de prensa del sábado, Xabi Alonso manifestó sobre la aportación de Mastantuono: “Puede jugar tanto en la última línea de los volantes como de enganche. En River lo hizo mucho de diez, de media-punta o enganche, y se fue acomodando en el extremo. Creo que tiene la calidad para desempeñarse en las dos posiciones. Posee movilidad, capacidad de asociación con los que tiene alrededor, no solo hace su jugada individual". El ex-River ingresará por Brahim Díaz, a quien ya había sustituido frente a Osasuna.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 24, 2025
🆚 @RealOviedo
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/rYD9Xsb4RO
Mastantuono dejó una buena impresión ante Osasuna
El martes último, con apenas cuatro entrenamientos con sus nuevos compañeros, el director técnico Xabi Alonso decidió que Franco Mastantuono ingresara a los 22 minutos del segundo tiempo en el partido que Real Madrid le ganó 1-0 a Osasuna. El juvenil de 18 años mostró atrevimiento con la pelota, intentó asociarse, ejecutó un córner que Tchouaméni cabeceó por encima del travesaño y tuvo ocasión dentro del área desde un ángulo cerrado. Cumplió con las expectativas, aprovechó la oportunidad.
Con 18 años y cinco días, fue el tercero entre los futbolistas extranjeros más jóvenes en debutar en Real Madrid, detrás del noruego Martín Odegaard y el camerunés Samuel Eto’o.
