El debut como titular de Franco Mastantuono en Real Madrid

En la conferencia de prensa del sábado, Xabi Alonso manifestó sobre la aportación de Mastantuono: “Puede jugar tanto en la última línea de los volantes como de enganche. En River lo hizo mucho de diez, de media-punta o enganche, y se fue acomodando en el extremo. Creo que tiene la calidad para desempeñarse en las dos posiciones. Posee movilidad, capacidad de asociación con los que tiene alrededor, no solo hace su jugada individual". El ex-River ingresará por Brahim Díaz, a quien ya había sustituido frente a Osasuna.

Franco Mastantuono ingresa al vestuario del estadio Carlos Tartiere Captura