Rafael Santos Borré viajó a Colombia en un vuelo de repatriación para continuar con la cuarentena en la ciudad de Cali. Fuente: AFP

8 de junio de 2020 • 20:40

Entre los extranjeros con los que cuenta el equipo de Marcelo Gallardo en su plantel, era uno de los pocos que todavía no había regresado a su país. En las últimas horas, el delantero colombiano de River Plate, Rafael Santos Borré, viajó a Colombia en un vuelo de repatriación para continuar con la cuarentena junto a su familia en Cali.

Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Borré, quien no se había subido al vuelo de hace dos semanas, en el que sí viajó Juan Fernando Quintero, deberá realizar una cuarentena con aislamiento desde mañana en su ciudad durante 14 días y luego retomará a la actividad los entrenamientos a distancia.

El colombiano tiene previsto regresar a nuestro país en los primeros días de julio, si es que para entonces es concreta la posibilidad de que se retomen los entrenamientos en grupo. En River esperan que se autoricen esas prácticas a partir del mes que viene; el presidente Rodolfo D'Onofrio de hecho recibió una invitación del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, para hacerlo en esa ciudad).

En el caso de Borré, una vez que regrese deberían comenzar las negociaciones sobre su futuro, ya que el delantero colombiano tiene contrato hasta junio de 2021. Para no quedar llibre, River tendría que realizar la compra de un porcentaje de su pase, en una cifra cercana a los 3,5 millones de euros (un monto más que considerable en este momento(), o bien venderlo si llega alguna oferta. "Borré está feliz en River y no está con ganas de salir. Obviamente, si aparece una oferta conveniente para las partes, se escuchará. Después de Gallardo, no es fácil encontrar un técnico que lo haya ayudado tanto", destacó su representante, Helmuth Wenning, en declaraciones a la Oral Deportiva.

El primero en dejar el país fue el volante uruguayo Nicolás de la Cruz , que se encuentra en las afueras de Montevideo desde hace ya casi dos meses entrenándose junto a su medio hermano, el ex River Carlos Sanchez, actualmente en el Santos brasileño.

Robert Rojas es otro de los extranjeros que ya se había ido hacia Paraguay a cumplir con la cuarentena Fuente: AFP

Luego se fueron a Paraguay el zaguero Robert Rojas, que se encuentra en su pueblo en el departamento de Concepción, a 400 kilómetros de Asunción, y el defensor chileno Paulo Díaz, que permanece en Santiago de Chile.

El que finalmente no va a viajar a su lugar de residencia en Medellín es el arquero Franco Armani, quien la semana pasada consiguió mudarse a las afueras de Buenos Aires con espacios para entrenar, ya que vivía junto a su esposa colombiana en un departamento de la zona de Núñez. Tampoco volvió a Colombia el volante Jorge Carrascal.

La situación de Ignacio Scocco y su futuro

El delantero Ignacio Scocco deberá resolver su situación contractual dando una repuesta al ofrecimiento de River en una semana más, con un anuncio que entonces no pasaría del fin de semana. El contrato del futbolista con River termina el 30 de junio. Si no renueva antes, debería acordar una prórroga con el club.

Télam