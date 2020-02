El derby español de los nuevos estados de ánimo y... con Messi en el Bernabéu

Fuente: AFP - Crédito: JAVIER SORIANO

Barcelona es el líder, con 55 puntos, seguido por Real Madrid, a dos unidades. El conjunto catalán logró un valioso empate 1-1 contra Napoli, en Italia y el equipo madrilista perdió por 2-1 ante Manchester City, en el Bernabéu. Un cambio drástico, en tiempo y forma, ya que la Casa Blanca observaba desde las alturas a su clásico adversario, envuelto en rencillas y despistes. Se transformó todo en apenas dos semanas. El club de Leo Messi se impuso en tres partidos en serie antes del empate por el cerrojo propuesto en Nápoles, mientras que el Madrid suma tres derrotas en los últimos cinco encuentros. Por eso, tal vez, tiene una dimensión mayor para Real Madrid el clásico de los (modernos) estados de ánimo. Hoy, a las 17, en el Bernabéu, por Direct TV Sports.

Real Madrid perdió la calma. Sus últimos tres encuentros fueron un suplicio: el 2-1 que le propinó el City, un empate 2-2 con Celta en La Liga y una inesperada derrota por 4-3 ante Real Sociedad en la Copa del Rey. "Es verdad que es un momento delicado porque son tres partidos que no ganamos en nuestro estadio'', comentó Zinedine Zidane, siempre pensante.

"Pero sabemos que estas son cosas que pueden pasar. Lo único es que nuestro ánimo debe ser positivo. Lo que necesitamos es a nuestra gente con nosotros desde el minuto 1 al 90. Puedo entender que nuestra gente esté tocada o molesta, pero les necesitamos. Y ellos necesitan a su equipo. Por lo menos darlo todo en el campo'', aseguró el ídolo, en el banco de suplentes. Real Madrid no ofrece garantías, pero Barcelona no es algo mejor: Messi ofrece chispazos dentro de una medianía peligrosa.

Fuente: AFP - Crédito: PAU BARRENA

Tan sólo en partidos coperos, el Madrid ganó apenas tres de sus últimos 10 choques en el estadio. El Bernabéu extravió el fuego sagrado: la racha contra Barcelona en casa tampoco es buena, con cuatro descalabros seguidos en la liga. La última victoria del Madrid en su estadio contra el conjunto catalán fue en 2017, en la Supercopa de España. En la liga, la última vez que el club merengue salió victorioso fue en 2014, cita la agencia AP. No consiguió el triunfo en 7 partidos consecutivos contra Barcelona en todos los recintos y competiciones. Además, Real Madrid también tuvo problemas con el técnico del Barcelona, Quique Setién, con dos derrotas en el Bernabéu cuando dirigía a Betis.

"Creo que el Madrid en su casa y en cualquier sitio siempre es peligroso'', descubre el entrenador, que no había empezado con fortuna en Barcelona. Se adaptó a las circunstancias, pero el equipo no juega como pregona. "Para el Madrid es un partido vital. Seguramente mucho más que para nosotros'', señalo Setién. Enseguida, aclara: "Es un partido clave. Si ganamos nos ponemos a cinco puntos'', cuenta. Setién asistió al Bernabéu para ver al City venir de atrás y vencer al Madrid en la Champions, después de estar en desventaja. "No fui a ver a Guardiola. Fui a ver al Madrid'', manifestó. Y aseguró: "Hay cosas que hizo el City que nos pueden venir bien y otras que no nos interesan''.

El juego de opuestos es abrumador. Barcelona era el equipo que tenía problemas al inicio del año en medio de una crisis institucional que incluyó un cambio de técnico y conflictos entre jugadores y directivos del club, pero está en alza.

Zidane seguirá sin contar con la presencia del lesionado Eden Hazard, mientras que Setién probablemente tendrá a Jordi Alba y Gerard Piqué disponibles, luego de superar sus dolencias. Y, lógicamente, estará Messi. "Nos encantaría ver jugar a Messi otros 43 clásicos más'', dijo el DT. "Es un jugador tremendamente importante y ojalá aproveche para hacer un gran partido y nos ayude a ganar''. Leo lo sabe bien: lo enfrentó 42 veces y le marcó 26 goles.

Fuente: AFP