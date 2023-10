escuchar

Después de la necesaria victoria ante Talleres, en el Monumental, y tras una semana y media de descanso y preparación por la fecha FIFA, el calendario le exige a River volver a responder en una visita de riesgo. Este jueves jugará, desde las 18.30, en el Cementerio de los Elefantes ante Colón, rival necesitado en plena lucha por no descender. Un clima caliente para un encuentro que le puede permitir al equipo de Martín Demichelis sostenerse en lo más alto de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional y potenciar su reciente racha positiva de resultados: sacó 13 de los últimos 15 puntos posibles. Para eso, el DT tendrá que rearmar el equipo por las bajas de peso de las eliminatorias sudamericanas y torcer una larga marca negativa de casi trece años en Santa Fe .

De los cuatro convocados que tiene River en las selecciones sudamericanas, el único que tiene posibilidades de jugar ante Colón es Franco Armani. El arquero volverá al país una vez finalizado el compromiso de la Argentina ante Perú en Lima y podría integrar la delegación que viaje a Santa Fe el miércoles por la noche. Al no sumar minutos con la selección, en el cuerpo técnico no descartan la chance de que sea titular. Si no llega, su lugar será ocupado por Ezequiel Centurión.

Manuel Lanzini, una pieza importante dentro de la planificación de Martín Demichelis @RiverPlate

Por otro lado, los otros tres citados no formarán parte del equipo por el desgaste acumulado y la logística del regreso. Paulo Díaz sumó 78 minutos en la victoria de Chile por 2-0 al ingresar por el lesionado Matías Catalán y hoy volvería a ser titular ante Venezuela en Maturín. En ese juego también será de la partida el venezolano Salomón Rondón, que ya completó los 90 minutos en el histórico empate 1-1 con Brasil del jueves pasado. En tanto, Nicolás De La Cruz jugó todo el partido en el 2-2 con Colombia de visitante y esta noche volverá a ser titular ante Brasil en Montevideo.

Así, Demichelis tendrá que realizar al menos tres variantes obligadas: una en cada línea del equipo. Aunque aún no se lo confirmó a los jugadores, Ramiro Funes Mori volvería al equipo titular en el lugar de Paulo Díaz para integrar la zaga central junto a Leandro González Pirez; Rodrigo Aliendro se metería por De La Cruz en el eje del campo; y Miguel Ángel Borja integraría la delantera por Rondón, goleador del equipo en el torneo con cuatro tantos.

Además, el DT ya puede contar también con Santiago Simón y Pablo Solari, quienes trabajaron durante la semana pasada con la selección Sub-23 y se reintegraron desde el lunes, y con Jonatan Maidana, quien se recuperó de un desgarro y ya trabaja a la par del grupo. De esta manera, River saldría con Armani; Herrera, González Pirez, Funes Mori, Casco; Enzo Pérez, Aliendro; Nacho Fernández, Lanzini, Barco; Borja .

Con ese equipo, el conjunto millonario buscará romper una larga marca negativa al pisar Santa Fe para visitar a Colón: no puede ganarle hace siete partidos. La última vez que se llevó la victoria fue el 5 de diciembre de 2010 en el Torneo Apertura cuando se impuso por 2-1 con goles de Erik Lamela y Mariano Pavone . Desde esa cita, acumuló tres empates y cuatro caídas: 1-1 en el Torneo Inicial 2012; 1-3 en el Torneo Final 2014; 1-4 en el Torneo Transición 2016; 0-0 en la Superliga 2016/17; 0-0 en la Superliga 2017/18; 0-1 en la Superliga 2018/19; y 0-1 en la Liga Profesional 2022.

La última victoria de River ante Colón, en Santa Fe

Luego de ganarle a Boca en la Bombonera para dejar atrás siete juegos consecutivos sin sumar tres puntos como visitante (había ganado sólo uno de los últimos 14 hasta el superclásico fuera del Monumental), ahora River tendrá un duro cruce ante un Colón urgido por su lucha en la tabla anual. Volver a hacerse fuerte al salir de Núñez es una de las premisas del equipo de Demichelis, que quiere seguir aferrándose al liderazgo de la Zona A y en Santa Fe deberá hacerlo sin un pilar por línea del equipo titular .