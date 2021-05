El descontrol de Pedro Troglio en Honduras, después de perder la primera final del torneo

Pedro Troglio vivió con demasiada intensidad la primera final de la Liguilla del Clausura 2021 del fútbol hondureño. El argentino, DT de Olimpia, perdió el control luego de ver como el árbitro Armando Castro expulsaba al tercer futbolista de su equipo, sobre el final de un partido que tuvo tres penales, muchas polémicas y que terminó 2 a 1 a favor de Motagua.

Después del escándalo en el campo de juego, con Troglio ingresando al campo para increpar al juez y pedirle explicaciones, el exentrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata no se calmó, y protagonizó un encendido monólogo ante una consulta periodística durante la conferencia de prensa.

“Yo no voy a controlar a nadie. Soy entrenador de fútbol y soy muy loco. Y no me importa nada”, arrancó Troglio. Y continuó, casi sin respirar: “Esta misma pregunta se la tenés que hacer a Diego Vásquez también, que se tiene que callar la boca. Pero ustedes no le dicen nada. Viene y jajajajá. Tienen ganas de que hable. Sin embargo a mí me dicen que tengo que controlar. Yo no tengo que controlar a nadie. Acá todos tienen que controlar, no solamente yo. Entonces no es así. Preguntenlé a él por qué habla tanto, porque él también descontrola el partido, descontrola a los árbitros y descontrola a todos. Entonces vamos a ser justos con todos”

Luego, elevó su tono de voz y fue más duro: “Yo me callo la boca, me aguanto todas las pelotudeces que hablan. Y todas me las aguanto. Que bicampeón. Me chupa un huevo bicampeón. Yo quiero ser campeón. No me interesa tri, cuatro. No me importa nada. Pero acá se le da demasiada importancia, y me vienen a preguntar a mí por qué reacciono. Reacciono porque tengo 40 años de fútbol y porque soy de la calle, y porque soy un loco de mierda. Y por favor, no hablo más.”

Acto seguido, Troglio se levantó y se fue. Al mismo tiempo, el entrenador de Motagua pidió que el Tribunal actúe de oficio y sancione a su colega.

La revancha de este partido se disputará este miércoles a las 22.

