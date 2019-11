Reinaldo Rueda dejó en suspenso su continuidad al frente de la selección de Chile

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de noviembre de 2019 • 11:37

A pocas horas de conocerse la determinación de los jugadores del seleccionado de Chile de no presentarse a jugar el amistoso ante Perú, en Lima, por la crisis sociales que se vive en su país, apareció en escena Reinaldo Rueda, el entrenador colombiano que está a cargo de la selección trasandina y dejó algunas frases, al menos, curiosas y que ponen en jaque el futuro de su proceso.

"Como esto continúe así. Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir. Es algo atípico, no es normal. Cuándo se va a normalizar, es la gran pregunta". Las palabras de Rueda llamaron la atención y continuó: "De aquí a marzo no se sabe qué puede pasar (en referencia a las eliminatoria sudamericanas). Les decía a los jugadores: sacrifico y no convoco a ninguno de la liga nacional para que la liga nacional se ponga al día. Y la liga no juega. y no juega. Entonces, no están para la Selección ni para esos clubes. Estamos perdiendo todos", explicó una enérgico Rueda, que no convocó a los jugadores de la liga local porque están de paro desde el 18 de octubre último, cuando se desató el estallido local en Chile.

Muy molesto, aceptó que evaluó seriamente dejar el puesto de entrenador: "El viernes pasado lo pensé (dejar el cargo), me calenté mucho y me entristecí mucho. Al buen entendedor, pocas palabras bastan. Si el talento humano, los buenos jugadores no están disponibles por alguna razón, el espíritu se pierde, ¿Por qué no va la Sub 23 a España? ¿Un jugador o dos (nominados) por equipo va a parar una liga nacional? Muy pobre, caótico, deprimente

A pesar de estas declaraciones que hicieron ruido y ponen en duda la continuidad del seleccionador, Rueda contó que los futbolistas que citó y que actúan en el fútbol del exterior, habían llegado a Chile con muy buena disposición: "Yo creo que está muy clara mi posición: soy extranjero, no tomo posición y la posición de parte del grupo está tomada. ¿Está claro? Indudablemente me sorprendo. Ayer (martes) el deseo era jugar. Hablé con algunos de ellos antes de venirse. Llegan ayer, tienen contacto con su entorno y hoy toman otra decisión".

Sebastián Moreno, presidente de la Federación chilena, también se refirió a una posible salida de Rueda. "Reinaldo tiene todo el derecho de ver sus desafíos a mediano y largo plazo. A nosotros no nos ha manifestado nada sobre una renuncia".