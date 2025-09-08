El duro comunicado del plantel de Independiente, sin nombrar a la Universidad de Chile ni a la Conmebol

El plantel profesional de Independiente difundió este lunes un comunicado oficial a través del Instagram de su capitán, Rodrigo Rey, en el que participó todo el equipo y en el que también se expresaron Iván Marcone y Federico Mancuello, para mostrar una enérgica postura luego de la dura sanción de la Conmebol, que determinó la descalificación del club de la Copa Sudamericana.

En el mensaje, los futbolistas manifestaron impotencia por los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América, en el desquite de los octavos de final frente a Universidad de Chile. Y algo más: el apoyo de la comunidad del fútbol argentino.

“Estamos atravesando, igual que nuestros hinchas, el mismo sentimiento de dolor e injusticia. En medio de la tristeza y la impotencia, no es fácil expresarnos, así como tampoco es fácil poner en palabras todo lo que nos tocó vivir en el transcurso de estos días y lo que sentimos con la resolución final”.

Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, muestra la camiseta de Independiente junto al presidente de Independiente, Néstor Grindetti, y Daniel Seoane, secretario del club, en una imagen de abril

Menos de 24 horas después de que la Conmebol emitiera el fallo que ordena la eliminación de la Copa Sudamericana y fuertes multas deportivas y económicas, el club Independiente respondió con dureza a la entidad que rige a las asociaciones de fútbol de Sudamérica. El club de Avellaneda publicó en sus redes un comunicado en el que se dirige directamente a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, al que le pide que restituya todo material vinculante con Independiente exhibido en el museo del organismo.

“El Club Atlético Independiente, asociación civil sin fines de lucro con más de 120 años de historia y más de 170.000 socias y socios, se dirige a usted para manifestar su más enérgico repudio frente a la decisión dictada por la entidad que preside, la cual ignora sus reglamentos vigentes y condena injustamente a nuestra Institución”, comienza la carta firmada por el titular del Rojo, Néstor Grindetti, y el secretario general, Daniel Seoane.

Compartimos con nuestras socias, socios e hinchas la nota que el Club Atlético Independiente le presentó hoy al Presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez. pic.twitter.com/CG4WMGM6mZ — C. A. Independiente (@Independiente) September 5, 2025

A continuación, se refiere específicamente a la decisión de eliminar de la copa a Independiente y permitir la continuidad a la U de Chile: “La decisión de la CONMEBOL sienta un precedente nefasto: un equipo que estaba en ventaja en la serie, pero que enfrentaba la posibilidad concreta de ser superado en la cancha, recurre a la violencia más brutal contra hinchas rivales. Logra la cancelación del partido y recibe como “premio“ la clasificación de un escritorio. En otras palabras, la violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final”.

“Independiente siempre defendió una condición irrenunciable: los partidos deben definirse dentro del campo de juego y nunca bajo la presión de quienes intentan torcer la historia a los golpes. Resulta increíble que sus propias palabras en otro momento de la historia hayan sido: ‘El fútbol no se gana con piedra ni agresiones, lo ganan los jugadores en la cancha’. Este fallo contradice esa visión y envía un mensaje devastador y contradictorio a toda Sudamérica: los violentos de siempre pueden salirse con la suya”.

Independiente se manifestó luego de la decisión de la Conmebol (Fuente: X @Independiente)

Este lunes, el plantel cuestionó la decisión del ente sudamericano por dejar sin posibilidad de competir: “Injusticia es el sentimiento que nos invade, porque no tuvimos la posibilidad de disputar la clasificación dentro de un campo de juego, sino que nos toca ver y sentir como un grupo de hinchas visitantes que vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente, hoy seguramente estén festejando que sus actos de violencia le dan como resultado la clasificación a su equipo”.

Los jugadores remarcaron que, en pleno desarrollo de los disturbios, solicitaron a las autoridades del partido que lo suspendieran: “Nosotros mismos insistimos que tomaran acción porque todo se estaba descontrolando, pero no hubo respuesta ni accionar hacia ese pedido. Solo se extendió todo en el tiempo, lo que terminó acrecentando más el grado de violencia, desesperación e inseguridad en las tribunas”.

Carlos Montaña y Néstor Grindetti, vicepresidente y presidente de Independiente, respectivamente, en una visita de hace unos meses a la AFA; Chiqui Tapia, el anfitrión

En una misiva pública marcada por el respeto y el sentido común, continuaron: “Nos da impotencia saber que desde nuestro lugar de jugadores hicimos lo posible para que esto se controlara a tiempo. No sucedió así y hoy el único eliminado es Independiente por haber sido el equipo organizador del partido. Creemos que había un camino posible para impartir justicia: mismo castigo incluyendo la descalificación para ambos o disputar dentro del campo de juego los 45 minutos restantes”.

Advirtieron, al mismo tiempo, sobre el precedente negativo: “Beneficiar solo a una de las partes deja un mensaje peligroso debido a la magnitud de la violencia en los hechos. Es por eso que queremos pedir a los clubes argentinos y sus jugadores el apoyo que algún día podrán necesitar, porque este precedente nos guía hacia un lugar oscuro de cara al futuro de una competición limpia. Los que creen que hubo un solo ganador están totalmente equivocados. Acá perdió el fútbol”.

En épocas de disputas internas, fue más más: “Esta resolución fue un golpe que no merecíamos, pero no tenemos que dejar que eso nos divida y nos detenga. Al contrario, tenemos que reconstruirnos más fuertes, más unidos y más comprometidos que nunca. Este club es nuestra casa y la tenemos que cuidar entre todos. Cuando estamos unidos somos más fuertes”.

Y cerraron el comunicado (todos encolumnados, serios, vestidos de rojo) con otro mensaje interno: “Esto se logra con trabajo, con compromiso y con algo que nunca nos puede faltar: el apoyo incondicional de nuestra gente. Porque la historia de grandeza de este club así lo marca”.