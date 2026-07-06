Halvor Sætre, embajador de Noruega en la Argentina, celebró este lunes la histórica clasificación del seleccionado escandinavo a los cuartos de final del Mundial 2026 con un guiño a la cultura popular argentina. A través de un video publicado en sus redes sociales, recreó uno de los memes más famosos del fútbol local al personificar a Guillermo Francella y pronunciar su célebre frase: “¡Buen día! ¿Hermosa mañana, verdad?”.

La grabación comienza con Sætre saliendo de su oficina en la sede de la embajada -ubicada en Carlos Pellegrini 1427-. Luego se pone unos anteojos de sol, mira a cámara y, en un español casi perfecto, repite la frase que desde hace años se convirtió en un clásico para celebrar triunfos deportivos o la derrota de un rival.

El embajador de Noruega celebró la histórica eliminación de Brasil con un meme argentino: “Hermosa mañana, ¿verdad?"

Aquellas palabras pertenecen a una escena de la película Extermineitors 3, la gran pelea final, estrenada en 1991. Décadas más tarde, ese fragmento fue recuperado por los usuarios de redes hasta transformarse en algo de su diario. Francella también la recreó en Casados con hijos.

El video del embajador fue publicado pocas horas después de una de las mayores hazañas de la historia del fútbol noruego. El seleccionado dirigido por Ståle Solbakken derrotó 2 a 1 a Brasil en los octavos de final del Mundial y avanzó por primera vez a los cuartos de final de la competencia.

La frase que con la que el embajador de Noruega en la Argentina celebró la clasificación pertenece a una escena de la película Los Extermineitors, estrenada en 1989

La gran figura de la noche fue Erling Haaland. El delantero marcó los dos goles del conjunto escandinavo y alcanzó a Lionel Messi y Kylian Mbappé en la cima de la tabla de goleadores del torneo, con siete tantos.

Brasil había tenido la primera gran oportunidad del encuentro a los 14 minutos del primer tiempo. Tras revisar en el VAR una infracción de David Møller Wolfe sobre Matheus Cunha dentro del área, el árbitro Ismail Elfath sancionó penal. Sin embargo, Bruno Guimarães ejecutó el remate y el arquero Ørjan Nyland lo contuvo.

La gran figura de la noche fue Erling Haaland ODD ANDERSEN - AFP

En el complemento, Carlo Ancelotti intentó cambiar el rumbo del partido con los ingresos de Endrick y Neymar. El primero desperdició una ocasión clara, mientras que el capitán brasileño tuvo escasa incidencia en el juego.

Noruega encontró el premio a los 79 minutos. Andreas Schjelderup desbordó por la izquierda y envió un centro preciso para que Haaland conectara de cabeza y marcara el 1 a 0. Pocos minutos después, el goleador volvió a aparecer con un potente zurdazo cruzado que dejó sin posibilidades a Alisson y amplió la ventaja.

El pitazo final confirmó una eliminación histórica para el pentacampeón del mundo y una clasificación inédita para Noruega Frank Franklin II - AP

Ya en tiempo de descuento, Neymar descontó de penal para Brasil, aunque el gol solo sirvió para decorar el resultado. El pitazo final confirmó una eliminación histórica para el pentacampeón del mundo y una clasificación inédita para Noruega, que se medirá ante la Inglaterra de Harry Kane.