El emotivo mensaje de Alexis Mac Allister tras consagrarse campeón con Liverpool

“Nunca olvido de dónde vengo”, escribió Alexis Mac Allister en su cuenta de Instagram. Desde Liverpool, transcurridas algunas horas desde la consagración con su equipo en la Premier League -después de la paliza por 5 a 1 sobre Tottenham Hotspur-, el mediocampista campeón del mundo compartió un mensaje profundo, cargado de gratitud y emociones, que resume su historia personal y su presente de gloria.

“Hijo de una familia que me enseñó el valor del trabajo duro, de sueños nacidos con un apellido irlandés y un corazón verdaderamente argentino”, se definió Mac Allister, en un texto en el que agradeció a su familia, al club y al fútbol. Y agregó: “Cada entrenamiento, cada partido, cada vez que pisé el césped de Anfield, sentí el peso de esta camiseta y la pasión de una hinchada única”.

El final de su mensaje dejó claro lo que representa este momento para él: “Esto es Liverpool. Esto es lo que significa ser campeones”.

El volante nacido en Santa Rosa, La Pampa, selló así una temporada inolvidable, en la que no solo se convirtió en uno de los pilares del Liverpool campeón, sino que también firmó un nuevo hito: se transformó en el primer argentino en consagrarse campeón de la Premier League con el club de Anfield.

“El Luka Modric de Liverpool”

El nivel de Mac Allister en esta temporada no pasó desapercibido. En una nota publicada por The Athletic, el prestigioso sitio deportivo vinculado al New York Times, le otorgaron un sobresaliente 9/10 en su evaluación de la temporada: “Mac Allister se ha convertido en el propio Luka Modric del Liverpool: un jugador que elige los pases correctos, marca el ritmo y controla el juego, al mismo tiempo que marca algún que otro gol espectacular”.

El artículo firmado por Gregg Evans continúa: “Cuando no está presente, o no está en su mejor momento (raramente en ambos casos), es evidente que algo le falta al juego del Liverpool. Parece demasiado básico decir que es simplemente un futbolista maravilloso, así que quizás algunas de estas estadísticas ayuden a explicarlo: solo tres centrocampistas han hecho más quites que él esta temporada (95), mientras que ningún jugador, en ninguna posición, ha iniciado más jugadas abiertas que hayan acabado en gol (13). Además, es el segundo jugador de la Premier League en crear segundas ocasiones (pasar al jugador que crea la ocasión, con 44)”.

Alexis, genio, figura y campeón con Liverpool PAUL ELLIS - AFP

Desde su rol, Mac Allister se volvió esencial en un equipo que supo reinventarse: de la energía rockera de Jürgen Klopp a la paciencia estratégica de Arne Slot, el volante argentino fue el faro que guió esa transición sin sobresaltos.

El camino de Alexis en Liverpool comenzó en 2023, tras cuatro años y medio de formación y crecimiento en Brighton. Con 26 años, llegó a Anfield como un jugador hecho en la Premier y rápidamente se ganó un lugar de privilegio en el corazón de los hinchas.

Con la camiseta número 10 a cuestas, no solo adaptó su juego al nuevo sistema (pasó de ser un “5” solitario bajo Klopp a un doble pivote con Slot junto a Ryan Gravenberch), sino que fue clave para sostener la idea de posesión prolongada que impuso el entrenador neerlandés.

Mac Allister, "el Luka Modric argentino" Rui Vieira - AP

“Con Jürgen jugaba más solo, debía estar más atento a los repliegues. Ahora, con Slot, juego con más libertad, podemos construir más desde la posesión”, explicó Mac Allister a mitad de temporada.

En 33 partidos de Premier, marcó 5 goles y dio 4 asistencias, liderando también rubros como kilómetros recorridos y duelos ganados. Su padre, Carlos Javier “Colo” Mac Allister, lo definió de manera precisa: “En 10 segundos puede sacarse el frac y ponerse el overol. Puede jugar en cualquier posición del mediocampo, siempre por adentro. Pero todavía tiene mucho más para dar”.

El histórico título de Liverpool, el vigésimo de su historia para igualar la línea del Manchester United, llegó tras la goleada 5-1 a Tottenham, en una temporada en la que Alexis fue fundamental. Más allá de la continuidad de íconos como Mohamed Salah, hoy nadie duda que el corazón del nuevo Liverpool también late al ritmo argentino de Mac Allister.