El emotivo Vélez vs. Rosario Central por Miguel Russo se alteró con un penal sobre la hora en Liniers

En un fin de semana sensible tras la pérdida física de Miguel Ángel Russo, el calendario del fútbol argentino juntó en uno de sus encuentros de la fecha 12 del Torneo Clausura a Vélez, al que el DT llevó a ser campeón en 2005, y a su amado Rosario Central, institución a la que le condujo a su último título como entrenador en 2023, y que permitirá a su familia arrojar sus cenizas en el campo del Gigante de Arroyito.

Ese cariño en común a Russo no encontraría equilibrio en el resultado: tras los goles de Alejo Véliz y Manuel Lanzini, el VAR intercedió a los 95 minutos y Andrés Merlos cobró un penal que, mediante Ignacio Malcorra, le dio el triunfo al cuadro canalla, por 2-1.

El conjunto de Liniers optó por poner una imagen de aquella época en la pantalla gigante del estadio José Amalfitani. Por el lado rosarino hubo dos acciones: un parche en la camiseta a la altura del centro del pecho, con el rostro sonriente del entrenador, la Copa de la Liga conquistada hace dos años y el lema “Miguel eterno”, y la presentación en las redes sociales de la formación titular elegida con una foto de Russo a un costado, como si hoy siguiera estando al frente del equipo al que prepara Ariel Holan.

Por último, hubo unión en el homenaje. Las dos copas que logró en ambos clubes fueron exhibidas durante el minuto de silencio, con una foto encuadrada de aquella jornada de dos décadas atrás en el Amalfitani, postal inmortal completada por un “¡campeón!“ en la pantalla gigante. A diferencia de los otros partidos en los que se lo reconoció, ambos equipos se separaron en el círculo central, pero miraron su imagen en la pantalla y aplaudieron a la par del público velezano. Los carteles electrónicos que rodean el campo de juego, mientras tanto, replicaron la frase ”hasta siempre, Miguel".

Los homenajes tras su pérdida fueron múltiples. San Lorenzo, el penúltimo club dirigido por Russo, abrió la fecha en el Nuevo Gasómetro, que lo reconoció con respeto. Ignacio, hijo de Miguel y quien tras la cremación viajó a Rosario para actuar por Tigre contra Newell’s (“porque si no juego, se levanta y me c... a p...”), marcó el primer gol del encuentro y desató su llanto. Y en Liniers, el relato tuvo su continuidad con lo ocurrido a los 17 minutos.

Agustín Sandez ejecutó un centro desde la izquierda con mucho efecto y la altura justa para que Véliz cabeceara por encima de la posición del arquero Tomás Marchiori. El delantero se arrodilló y señaló con los índices al cielo para dedicar a Russo el tanto, tal como lo había hecho Diego González al marcar el gol del triunfo de San Martín, de San Juan, sobre el Ciclón: ‘Pulpo’ fue dirigido por Russo en Boca.

En Liniers, el atacante de Rosario Central se tocó el parche del homenaje y siguió con su diálogo al cielo. Miguel le había dado su confianza en el club canalla cuando tenía 19 años, y ese apoyo le permitió anotar 11 goles en la Liga Profesional 2023 que fueron importantes para que se concretara su venta a Tottenham Hotspur, de Inglaterra. Ya le había dado un abrazo conmovedor cuando Miguel fue a Arroyito a dirigir a Boca por anteúltima ocasión, y en la noche del sábado volvió a exponer cuánto implicó el DT en su carrera. Russo era reacio a utilizar juveniles, pero si veía condiciones...

Antes del gol de Rosario, Vélez había tenido una chance similar, ya que Elías Gómez avanzó por la izquierda y centró para una arremetida de Tomás Galván, cuyo frentazo obligó a Jorge Broun a volar pero no lo complicó, ya que el arquero la atenazó en el aire.

El ritmo de ambos equipos, como era de esperar, fue intenso, con superioridad de los visitantes gracias a la claridad de Ángel Di María. Fideo jugó lúcido aun cuando, antes aquella jugada peligrosa del local, se tomó la pierna derecha por un esfuerzo que le hizo sentir una molestia. El zurdo quedó tirado, levantando una mano, pero continuó jugando hasta los 34 minutos del segundo tiempo con esa complicación a cuestas.

Di María abraza a Véliz tras el primer gol; aun con una molestia en la pierna derecha, Fideo impuso su categoría, y el delantero se besó el parche de la camiseta que recordó a Miguel Russo, quien le dio su confianza en Central cuando tenía 19 años. Fotobaires

Central, invicto, habría estirado la ventaja si Enzo Giménez hubiera sido más inteligente en una jugada elaborada por Di María ante los grandes espacios que Vélez dejó sobre el final del primer período: en vez de tocar la pelota al medio para el ingreso frontal de Véliz, el paraguayo eligió patear cruzado. Su tiro fue desviado.

La segunda mitad tuvo al propio Galván protagonista en la primera maniobra peligrosa: el mediocampista encontró en el área el pique de una pelota y sacó una volea que impactó el poste derecho del arco de ‘Fatura’ Broun, a los cuatro minutos. Pero esta vez su remate tendría consecuencia: Santiago López cometerió una infracción contra Agustín Lagos en la puerta del área y, 120 segundos después, la pegada de Lanzini superó una barrera de cuatro hombres y el intento muy estirado del arquero, que no logró evitar el golazo de tiro libre.

Con el empate, el encuentro se hizo parejo. Por momentos parecía que el Fortín haría sentir su impulso; en otros, el visitante amagaba con retomar el ritmo diferencial del primer capítulo. Pero ambos fueron desgastándose. Las chances fueron desapareciendo y de a poco, con jugadores averiados (Broun pidió el cambio), uno y otro fueron conformándose con el punto.

Sin embargo, sucedió algo inesperado. Cuando transcurrían minutos adicionales, Elías Gómez saltó a cabecear con Emanuel Coronel al borde del área de Vélez y llegó tarde, con un brazo en alto. Desde el VAR convocaron a Andrés Merlos para revisar la situación, y el árbitro informó el golpe y cobró el penal. Se hizo cargo Malcorra, que estableció el 2-1 a los 50 minutos de la etapa final y también lo dedicó al cielo.

En Vélez sonrieron irónicamente y el partido se desvirtuó. Rodrigo Aliendro pegó un violento planchazo al tobillo izquierdo de Sandez, y el juez necesitó nuevamente de la tecnología para decidir. Merlos reemplazó la tarjeta amarilla por la roja y echó al ex volante de River, como debía. En un desenlace caliente, Guillermo Barros Schelotto tuvo un entredicho fugaz con Holan, que requirió un freno de Braian Romero al mellizo.

Vélez perdió la chance de treparse a la punta de la zona B del Clausura, y Rosario Central sigue sin caer en el torneo y, con 45 minutos pendientes frente a Sarmiento, quedó a dos puntos del líder, Riestra, que también debe un encuentro, el del lunes con Platense.