El empresario Guillermo Tofoni cuestionó el contrato de la AFA con la empresa de Faroni

El empresario Guillermo Tofoni cuestionó este martes la relación comercial entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la firma TourProdenter LLC -de Javier Faroni- al asegurar que la creación de esa sociedad y su rol como agente de cobro de fondos en el exterior “no tiene antecedentes en el mercado”.

En diálogo con LN+, Tofoni puso el foco en el origen de la sociedad con base en Estados Unidos y en el esquema contractual que la vincula al organismo que preside Claudio “Chiqui” Tapia. “Deberíamos ir a la raíz de por qué motivo una federación como la AFA contrató a una empresa que recién se formaba, como lo era TourProdenter. Recién existía. La formaron especialmente para esta situación de empezar a cargarla con dinero de distintos ingresos que tiene la Asociación del Fútbol Argentino”, afirmó.

Según explicó, la AFA nunca necesitó intermediarios para la percepción de fondos. “Es importante destacar que la AFA nunca necesitó un agente de cobro. Para eso tiene sus cuentas directas. En todo caso, pudo necesitar un agente de marketing o de televisión. Pero nunca para recibir dinero. Para eso tenés la cuenta de AFA”, sostuvo.

El empresario Guillermo Tofoni, quien denunció a Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por presunta defraudación

Y remarcó: “No existe cobrar un 30% por recibir dinero. No existe en el mercado ni en ninguna agencia internacional. Si vos vas a discutir un contrato de marketing deportivo, puede ser que eso ocurra. Pero no por el cobro de contratos que ya tenía la AFA con otros sponsors. Eso no existe. Nunca existió“.

Las declaraciones de Tofoni se producen en un contexto de controversia pública, luego de que investigaciones periodísticas revelaran presuntos movimientos irregulares de fondos vinculados a la firma Faroni. Según reconstruyó LA NACION, los reportes dan cuenta de transferencias por unos US$42 millones hacia sociedades consideradas “fantasma”, es decir, compañías sin actividad comercial comprobable ni estructura operativa clara.

En otro tramo de la entrevista, el empresario se refirió a la denuncia judicial que promovió en 2023 contra Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, por presunta defraudación, vinculada al sponsoreo y a la organización de partidos amistosos de la selección argentina.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) AFA

En esa presentación, Tofoni cuestiona el desplazamiento de World Eleven —empresa que que había sido contratada por AFA para organizar encuentros amistosos hasta diciembre de 2030— por la firma ProSport Live LLC -que tiene domicilio fiscal en el estado de Florida, Estados Unidos- cuando el contrato estaba vigente.

“Hubo un incumplimiento de la AFA con respecto a mi contrato de amistosos internacionales. Arrancaba el 1 de noviembre de 2022 y finalizaba en 2020. Se incumplió en la primera fecha FIFA de marzo de 2023. A raíz de ello, inicié una causa en la Argentina dentro del ámbito penal, que hoy se encuentra en el ámbito civil”, reconstruyó.

También se pronunció sobre el último comunicado emitido por la Asociación del Fútbol Argentino sobre las investigaciones en curso. Allí, el organismo denuncia una “campaña de difamación” y defiende la legalidad y transparencia del contrato con TourProdenter LLC. Al respecto, el empresario se limitó a decir: “Mi denuncia no es nueva. Tampoco es un intento de desprestigiar a la AFA. Yo reclamé un contrato que me correspondía”.

Javier Faroni, productor teatral y dueño de la empresa TourProdenter

A ello, Tofoni había acotado más temprano, también en diálogo con LN+: “La industria del fútbol tiene un severo problema de moral, ética. Arranco ni bien fueron campeones del mundo, cuando se empezaron a desconocer contratos. No hay que sacar de contexto el hecho de que la AFA fue mi cliente durante 16 años, y hace 30 años que estoy en la industria del fútbol organizando partidos con todo el mundo. Tengo más de 300 encuentros con una licencia que me otorgó FIFA en el año 1999. Se han jugado todos en un óptimo orden”.