Con dos bolsas y sin teléfono, así intentaba Javier Faroni dejar el país desde Aeroparque

El empresario Javier Faroni se presentó este lunes por la noche en la terminal de Aeroparque con el propósito de abordar una aeronave privada hacia Uruguay. Los agentes de control migratorio impidieron su egreso del territorio nacional tras la notificación de una medida cautelar que dictó la justicia federal. La causa analiza posibles delitos económicos vinculados a contratos comerciales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Cómo fue el intento de escape fallido de Javier Faroni

El hombre arribó a la zona cerca de las 22:00 con una mochila oscura y dos bultos de mano. Faroni planeaba el reencuentro con su esposa, Erica Gillette, quien permanecía en territorio uruguayo. Al momento del trámite en Migraciones, los funcionarios comunicaron la existencia de una orden judicial para su requisa personal y el secuestro de su teléfono móvil.

El empresario portaba una mochila negra y dos bultos de mano al momento de la requisa

La Policía de Seguridad Aeroportuaria ejecutó el procedimiento de inspección inmediata. El resultado de la requisa sorprendió a los efectivos de la fuerza civil: el sujeto carecía de cualquier tipo de teléfono celular entre sus pertenencias.

El parte oficial de la fuerza, que emitieron a las 02:30 de este martes, confirmó la ausencia de elementos electrónicos. Ante esta situación, el magistrado Luis Armella solicitó el análisis urgente de las grabaciones de seguridad de la aeroestación. Los investigadores buscan determinar si el sospechoso descartó el aparato antes del control.

Las imágenes captaron su arribo en un coche con chofer. No mostraron movimientos de descarte dentro del edificio. El juez extendió la orden de inspección hacia el piloto del vuelo privado y el resto de los tripulantes que integraban el traslado.

Efectivos de la Policía Federal registraron la vivienda ubicada en el barrio El Yacht durante la madrugada La Nación

Cómo fueron los allanamientos en el barrio privado El Yacht de Nordelta

Efectivos de la Policía Federal Argentina ingresaron a la propiedad de Javier Faroni en el complejo Nordelta durante la madrugada de este martes. Los agentes buscaron documentación contable de la firma TourPrudenter y registros sobre transferencias de dinero al extranjero. La justicia adelantó el procedimiento tras el intento del empresario por abandonar el país desde la terminal aérea porteña.

El juzgado federal analiza los movimientos bancarios de las compañías vinculadas para determinar el destino de los fondos bajo una hipótesis de legitimación de activos. Faroni abandonó el aeropuerto por sus propios medios tras la restricción migratoria y no regresó a su domicilio habitual durante la mañana. Fuentes judiciales confirmaron a LA NACION que el hombre no enfrenta una orden de detención efectiva por el momento.

La investigación por el flujo de 260 millones de dólares en Estados Unidos

La pesquisa judicial sobre la firma TourPrudenter originó las medidas restrictivas contra el empresario. Esta sociedad, que Erica Gillette inscribió en Miami durante agosto de 2021, obtuvo un contrato exclusivo como agente comercial de la AFA.

La compañía registró ingresos superiores a los 260 millones de dólares en cuatro bancos estadounidenses durante los últimos cuatro años. Según los datos que aportó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, gran parte de ese dinero no registra un destino claro vinculado a la actividad deportiva.

Personal de la Policía Federal buscó registros de la empresa TourPrudenter en la vivienda de Nordelta durante la madrugada de este martes Ricardo Pristupluk

Al menos US$42 millones terminaron en las cuentas de cuatro sociedades sin actividad comercial ni empleados declarados. Estas estructuras, con sede en el estado de Florida, figuran bajo los nombres de Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC.

Los titulares de estas firmas son ciudadanos argentinos residentes en Bariloche con perfiles socioeconómicos bajos. Algunos perciben haberes mínimos, habitan viviendas sociales o enfrentaron procesos de quiebra con sospechas de fraude.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Nicolás Pizzi.