El enojo de Marcelo Gallardo con los plateístas de River, su opinión sobre las críticas y lo que pasará con el último refuerzo

River derrotó a Atlético Tucumán por 1 a 0, en el duelo de la fecha nueve del Torneo Apertura. En la previa, se vivió un clima de mucha impaciencia y enojo por parte de los hinchas en el estadio Monumental, repleto como siempre. Varios futbolistas fueron abucheados luego de la caída en la final de la Supercopa Internacional por penales frente a Talleres. En este contexto, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa tras el partido. El DT del equipo de Núñez se fue muy contento por el rendimiento del equipo y contó el enojo que tuvo con los plateístas. Habló de representatividad. Se refirió al control de la exigencia y la paciencia que les transmite a sus futbolistas y reveló qué pasará con Kevin Castaño, el volante que está buscando para reforzar la mitad de la cancha.

Tras la dura derrota del miércoles en Asunción ante Talleres, que a River le costó perder un título nacional más para la historia del club, Gallardo dejó en claro qué es lo que espera de sus futbolistas y de su trabajo como DT: “Lo más satisfactorio fue la respuesta del equipo. La imagen que dejó habló por si sola. Fue un partido muy bueno por el contexto en el que veníamos. Haberlo protagonizado de principio a fin, sometiendo al rival, fue muy bueno. Estoy contento porque si teníamos que dar una respuesta era ésta. Esperemos darle continuidad a lo de hoy”.

Marcelo Gallardo junto a Franco Mastantuono LA NACION/Manuel Cortina

Algunos jugadores como Colidio, Borja, Lanzini, entre otros, fueron abucheados en la previa. Además, el equipo fue muy criticado durante los días posteriores a la final, pero para el entrenador es importante sobreponerse y así lo explicó: “Hay cosas que no dependen de uno. Lo que podemos controlar está en nuestras acciones, lo demás es difícil. Es difícil controlar el pensamiento, la impaciencia y la opinión que viene de afuera, entonces nosotros tenemos que tratar de estar convencidos de lo hacemos, porque en el fútbol estas cosas pueden suceder, los estadíos emocionales de los equipos de fútbol son reales. A veces no todo sale como pensamos y es ahí donde no hay que perder el foco, después hay que lidiar con cosas de afuera y ahí es donde tenemos que mantener la calma y las emociones protegidas, porque te invade todo lo externo y es difícil manejar lo que viene de afuera. El proceso de no perder el foco en condiciones desfavorables tiene que ser una virtud. Si dejamos que la histeria nos invada, vamos a perder el foco, y el equipo que gestiono no tiene que ver eso de mi parte. Es fácil decirlo, pero difícil sobrellevarlo”.

#AHORA - A GALLARDO LE PREGUNTARON POR LOS PENALES Y NO LE GUSTÓ NADA... pic.twitter.com/RDbXKe8bDO — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2025

En cuanto al juego, el entrenador respondió que la forma en la que jugó el equipo es lo que busca para todos los partidos: “Esto es más de lo que queremos para sentirnos identificados y el hincha también. Hoy vi un equipo con una intención de ir adelante e insistir. En algunas ocasiones quedamos mal parados, pero es por la búsqueda permanente, pero en la insistencia es como nos sentimos más identificados. Era injusto si no ganábamos hoy, fue un partido muy bueno de River, tenemos que perseguir esa idea y aceitarla. Lo que hicimos hoy lo podemos hacer, seguiremos buscándolo”.

Hablando de lo futbolístico, el entrenador se enojó con algunos plateístas por críticas que le hicieron por no realizar variantes durante la segunda etapa: “El equipo no me daba muestras de que tenía que cambiar, no me daba posibilidades, sólo faltaba el gol ¿por qué iba a cambiar? ¿porque tenía cinco cambios para hacer? Escuché a algunos que me gritaban que haga cambios, ¿pero no veían que el equipo estaba jugando bien?. Tenía ganas de decirles ¿vos estás viendo que el equipo no necesita que se toque nada? Porque el equipo estaba jugando bien, ¿cómo voy a hacer cambios cuando el equipo está jugando bien? No hice cambios porque me representaba absolutamente con lo que estaba haciendo el equipo”.

Mastantuono fue una de las figuras de River, pero para Gallardo, no fue el solo el que tomó el control del equipo, sino que fue por todo lo que hicieron varios jugadores. “No estoy de acuerdo de que Mastantuono manejó el equipo solo, el equipo se sostuvo porque funcionaron las individualidades. Nos costaba esa funcionalidad de mitad de cancha hacia adelante, esa búsqueda, esa creación, sentir que el equipo tomaba buenas decisiones, tuvimos muchísimas situaciones de gol y el equipo junto con Mastantuono funcionaron todos. Pero es verdad, tiene 17 años, tiene un mundo por delante y tiene que aprender, dentro de ese aprendizaje se puede equivocar y tomar malas decisiones, pero en un contexto donde lo acompaña el equipo es más favorable para todos”, puntualizó.

GALLARDO, ENOJADO CON LOS PLATEISTAS DE RIVER... pic.twitter.com/2vOVQm8UNm — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2025

En un momento de la conferencia no le gustó una pregunta que tenía que ver con los penales y si se trataba de algo mental. Su respuesta fue determinante: “Entiendo que haya preguntas con negatividad, porque son cosas que sucedieron. Ese karma no lo tengo, de ¿qué pasa si otra vez hay definición por penales? No nos va agarrar un ataque de pánico. Intentaremos que eso no suceda, pero si sucede volveremos a enfrentar la situación, y es así, no hay que agarrarse de la negatividad, es parte del juego, no es para generar una psicosis negativa. Si sucede, enfrentaremos la situación”, contestó.

Sobre los silbidos a Lanzini y a otros jugadores y a cómo se manejó esa situación internamente, insistió en una respuesta: “Las cosas que se pueden controlar, que dependen de uno, es algo que podemos manejar; lo que viene de afuera es más difícil. Sí, el jugador y el entrenador conviven con la crítica y la opinión, y tenemos que aceptarla aunque sea injusta y oportunista. Es parte del juego, existió y existe. Hay mucha exposición, pero hay que seguir. Hay cosas que van a seguir sucediendo, el fútbol da revancha permanentemente y hay que seguir intentando, es la única forma. Yo pasé situaciones de reprobación, no me quedé con eso y busqué reponerme. Lo que tiene cada uno es la única herramienta que te da para ir hacia adelante”.

Por último, cerró la conferencia de prensa con una primicia. Gallardo habló por primera vez de la negociación por Kevin Castaño: “Si todo está bien, mañana (lunes) debería estar volando para Buenos Aires”, reveló.

LA NACION