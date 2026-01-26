El enojo de Valentín Barco ante los micrófonos de la transmisión oficial después de goleado a Lille

Uno de los equipos que está dominando la escena en la Liga de Francia es Racing de Estrasburgo y justamente de la mano de dos futbolistas argentinos. En la victoria por 4-1 ante Lille, tanto Joaquín Panichelli como Valentín Barco resultaron determinantes para el éxito para el equipo revelación de la Ligue 1. Sin embargo, todas la miradas quedaron sobre el ex defensor de Boca, que lejos de mostrarse feliz por la goleada, explotó ante los micrófonos de la transmisión oficial.

Lo más extraño del caso es que mientras los compañeros celebraban la victoria en el medio de la cancha del Estadio Pierre-Mauroy, de Lille, Barco no tuvo problemas en expresar su molestia: “No estoy contento porque no podemos conceder un gol así por no jugar serio. Si queremos pelar por grandes cosas tenemos que jugar serio, ganando 1-0 o 4-0. Estas dos últimas jugadas no me gustaron para nada”.

Con la victoria su equipo quedó séptimo en el torneo, a sólo un punto de la clasificación a la Conference League y a dos de la Europa League. El ex Boca, que lleva un gol y ocho asistencias en 26 partidos, volvió a ser el jugador más destacado del partido con una gran acción que le permitió al paraguayo Julio Enciso marcar uno de los cuatro goles de Racing de Estrasburgo.

Después de unos minutos, Barco pudo sacarse el fastidio y valoró la tarea colectiva en la victoria ante Lille: “Por lo demás estoy muy contento con el equipo porque este es un campo difícil. Somos un gran equipo y estamos preparados para pelear arriba”.

Esta muestra de carácter de Barco se dio en medio de una ola de rumores acerca de que el argentino podría salir de Racing de Estrasburgo, ya que existe un interés concreto de Bayern Munich, que lo tiene en carpeta y le está realizando un seguimiento especial. De acuerdo con la información que se desprende del medio TZ München, se estima que el club alemán está dispuesto a realizar una propuesta formal de compra de 40 millones de euros.

La actuación de los argentinos

Otro de los puntos centrales del partido fue el desempeño de los dos jugadores argentinos, ya que en este encuentro, Joaquín Panichelli, ex River, volvió a demostrar todo su poder goleador. El delantero convirtió el primer gol del Racing de Estrasburgo en este partido de visitante tras una media vuelta con la que dejó sin opciones a Berke Ozel, el arquero rival.

Para el cordobés ya son 11 tantos en 19 partidos del certamen, uno menos que Mason Greenwood, del Olympique de Marsella, el máximo goleador de la Ligue 1. Un minuto después, Panichelli, de 23 años, asistió al paraguayo Julio Enciso en el 2 a 0, en una jugada en la que también participó Valentín Barco.

Ahora, Racing de Estrasburgo recibirá a PSG de Luis Enrique por la fecha 20 de la Ligue 1. El conjunto parisino es el líder con 45 puntos, mientras que Racing alcanzó el séptimo lugar con 30 unidades, a tan solo un puesto de posicionarse en zona de copas.