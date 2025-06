“El escudo cambió para siempre”: los campeones de Platense dejaron su huella en la historia

Desde la emoción profunda hasta el desahogo más visceral, los jugadores de Platense no ocultaron sus sentimientos tras ganar el primer título de la historia del club luego de vencer por 1-0 a Huracán la final del torneo Apertura 2025 disputada en Santiago del Estero.

La hazaña quedó marcada en el corazón de cada uno, y ellos lo dijeron con el alma, compartiendo sus emociones a flor de piel unos minutos después de levantar la copa como primeros campeones.

Ignacio Vázquez, capitán y uno de los referentes del Calamar, no pudo contener la emoción: “Estos compañeros tienen unos huevos bárbaros. Al final tuvimos que defender y lo hicimos bien. Pero no fue solo eso. Presionamos arriba, intentamos jugar, hicimos un golazo. Ganamos bien la final”, afirmó.

El defensor llegó a su partido número 99 con la camiseta marrón y blanca y no quiso irse sin dejar su huella: “No sé lo que va a pasar a partir de mañana, pero me quería ir con una estrella en el escudo”. En medio del festejo, el capitán del Calamar le dedicó el título a los suyos: “A mi señora, a mi familia, a mis viejos, a mis suegros que están allá arriba… trajeron banderas. Y para todos mis compañeros que se mataron”.

Guido Mainero, autor del gol más importante de la historia de Platense, resumió la jugada: “El gol lo quiero volver a ver porque no lo vi todavía. La idea era cortinar a Nacho (Vázquez) para que la baje luego del tiro libre frontal de Taborda. Y no sé cómo, pero la metimos ahí. Estaba medio dura la cadera, pero sirvió”. Y agregó: “Siento un gran orgullo por este grupo y lo que hizo el equipo durante todo el campeonato”.

Nicolás Orsini compartió también sus sensaciones. “Es una alegría por todo lo que uno hace. Yo destaco este grupo porque muchos comimos mierda durante mucho tiempo. A mí me tocó correr alrededor de una cancha sin jugar durante mucho tiempo. Creo que no terminamos de dimensionar lo que logramos. Y volvimos a demostrar que el equipo tiene carácter y una templanza para jugar estos partidos. No podíamos terminar este semestre de otra forma. Tuvimos fe en nosotros y lo conseguimos”, dijo.

El arquero Juan Pablo Cozzani fue un sostén durante todo el torneo, y también en la final. Su mensaje fue claro y cargado de gratitud: “Hoy voy a darle besos a todos porque lo que hicieron este semestre es para besar a todos”.

“Estamos muy contentos, es algo único. Un título que se le había negado hace mucho. La estrella va a ir en el medio, arriba del escudo. La gente lo va a recordar para siempre”, aseguró con una sonrisa que no se le iba de la cara. Y no esquivó la emoción: “Vamos a tomar conciencia con el paso del tiempo, pero es algo hermoso”.

Volante clave en el mediocampo, Rodrigo Herrera vivió el partido con la intensidad de quien sabe lo que está en juego: “Era un objetivo muy difícil, con rivales durísimos y esta cancha que nos traía malos recuerdos. Pero nos dijimos que íbamos a cambiar la historia, que hoy el escudo iba a cambiar para siempre. Y lo conseguimos”.

También destacó el apoyo del club y el entorno: “Gracias al club que trajo a nuestras familias. Se lo dedico a ellos y a Dios, que me da mucho más de lo que merezco”.

Finalmente, Herrera dejó un mensaje para la hinchada:“Muchos no querían morirse sin ver campeón al club de sus amores. Espero que lo disfruten como nosotros”.

Para Ronaldo Martínez la final tuvo una carga emocional doble.“Es algo único. Es lo que se me escapó en 2023 y hoy lo logré. Tenía guardada esa imagen que me dolía en el corazón y ahora puedo cambiarla por esta sonrisa”.

La vuelta olímpica, la familia presente: todo fue perfecto para el delantero paraguayo. “Pudieron venir mis padres y mi hermano, así que estoy feliz. No tengo palabras para describir lo que siento”, dijo con la voz quebrada.

La frase no necesita filtros. Leonel Picco, uno de los motores del equipo, se expresó con crudeza:“Ahora es todo lindo, pero comí muchísima mierda. Esto es para todos los que no confiaron en mí ni en mis compañeros”.

Y agregó: “Dios todo lo ve y pone las cosas en su lugar. Estoy agradecido a Colón, pero la pasé mal. Casi dejo el fútbol. No me merecía pasar eso. Aprendí mucho, maduré y este es el resultado: somos campeones”.

Como muchos de sus compañeros, encontró refugio en Vicente López: “La mayoría somos jugadores que no éramos tenidos en cuenta en otros clubes, y acá estamos. Le pusimos la primera estrella a este club y quedamos en la historia”.