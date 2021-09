El festejo de Messi por el pase a la final de la selección argentina de futsal

El seleccionado argentino de futsal es otra vez finalista de un Mundial. Al igual que en 2016, en Colombia donde se consagró campeón, esta vez, en Lituania y luego de ganarle a Brasil en la semifinal por 2 a 1, alcanzó el pase al duelo decisivo. El triunfo del equipo dirigido por Matías Luciux fue muy festejado por todos los jugadores argentinos una vez terminado el partido, pero tuvo un espectador de lujo que siguió las alternativas y también celebró, aunque desde su casa. Lionel Messi otra vez se mostró en su casa de París siguiendo las alternativas del juego ante la Verdeamarelha y al final, publicó una foto en el que demostró su apoyo a los finalistas.

El 30 de PSG volvió a mostrarse alentando a la Selección de futsal que este miércoles le ganó a Brasil por 2 a 1 y se metió en la final de la Copa del Mundo en la que el domingo defenderá el título conquistado en 2016. “A LA FINAL!!!”, dice la story de Insragram que publicó Messi y se lo ve solo en un sillón muy cómodo luego de haber sufrido el partido, reflejado en su Mirror TV.

Lionel Messi siguió la semifinal del Mundial de futsal entre Argentina y Brasil, y volvió a publicar su festejo en sus redes sociales captura

En esta ocasión y a diferencia del pasado domingo donde también se mostró viendo al equipo de futsal disputando los cuartos de final ante Rusia, Messi no estaba junto con su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos más grandes Thiago y Mateo.

La celebración de los finalistas

Cantos, saltos, abrazos y mucha euforia. Todo eso vivieron los jugadores del seleccionado argentino de futsal, luego del triunfo ante Brasil y de meter al equipo en otra final en cinco años y en la que el domingo deberán enfrentar al ganador de Portugal -Kazajistán para defender el título. Las emociones también quedaron reflejadas en las declaraciones de dos protagonistas de este equipo: Maximiliano Rescia, una de las figuras que tuvo Argentina en la victoria y su puntal, el entrenador Matías Lucuix.

🏆 #FutsalWC #Lituania2021 🇱🇹



💪 ¡Sí, en la final del Mundo otra vez! 💪



🗣 ¡PORQUE LOS JUGADORES ME VAN A DEMOSTRAR! 🗣



🇦🇷 ¡Vamos, Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/sMg0IgLbwW — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 29, 2021

A Rescia no le alcanzaban las palabras, pero también se tomó tiempo para analizar lo que fue el pase a la final: “Partido difícil, ellos son una potencia estos partidos como el de hoy y como el de Rusia se definen por detalles, tuvimos un alto nivel los 40 minutos, no o dejamos ser y si uno fallaba estaba un compañeros, creo que ahí estuvo el secreto y me voy feliz por el resultado, pero sobre todo por el rendimiento y la filosofía que le estamos transmitiendo a todo el mundo que con sacrificio todo se puede lograr”, comenzó.

📽 Repasemos la palabra de Maxi Rescia, pilar de nuestra defensa ✋



💪 Contundentes definiciones de un protagonista autorizado 🎙pic.twitter.com/AluSQkFqfl — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 29, 2021

También se refirió al rival y no se olvidó de algunas críticas por las que pasaron la Copa del Mundo anterior: “Ellos tienen muchas estrellas, defendimos muy bien, nos hicieron un solo gol de pelota parada y eso da un poco el parámetro de cómo defendimos durante el partido. También estoy contento porque muchos dijeron que en el mundial anterior llegamos a la final porque no jugamos contra nadie, y en este mundial jugamos en el grupo más difícil, enfrentamos a equipazos como Paraguay, Rusia y Brasil y el equipo demostró que sigue vigente cinco años después”.

Otro de los que declaró luego del 2 a 1 en la semifinal ante Brasil fue Matías Lucuix y con mucha emoción, expresó: “Uno quiere sufrir menos, nos va a dar algo, pero estábamos convencidos que le podíamos ganar a este Brasil lleno de estrellas, sabíamos que contra este equipo íbamos a pasar momentos malos y teníamos que ser capaces de superarlo. Estos muchachos tiene un corazón enorme y nos hacen jugar una final más. Mañana nos pondremos a preparar el partido con el sueño de ser campeones del mundo”, dijo.