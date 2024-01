escuchar

El Preolímpico Sub 23 2024, que otorga dos cupos a los Juegos Olímpicos París 2024, continúa este miércoles con dos partidos correspondientes a la segunda fecha del grupo B, en la que queda libre Chile, en el estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia: Paraguay vs. Uruguay y Perú vs. Argentina. Ambos duelos se pueden seguir minuto a minuto en Canchallena con información y estadísticas actualizadas al instante.

La jornada se abre con el cotejo entre el combinado guaraní y el charrúa, que hace su presentación en el torneo porque no tuvo actividad en la jornada inaugural. Luego, el conjunto de Javier Mascherano, que en su debut igualó con Paraguay 1 a 1, se mide con Perú, líder de la zona con tres puntos. Todos los cotejos del certamen se transmiten en vivo a través de DSports y la plataforma digital DGO. Los de la albiceleste también los emite TyC Sports, canal que se puede sintonizar en Flow, Telecentro Play y TyC Sports Play.

Hasta el momento se disputaron seis partidos de los 20 que están previstos en la primera etapa. El martes, por el grupo A, Brasil venció 1 a 0 a Bolivia y Ecuador con Venezuela empataron 1 a 1. Concluida la instancia inicial, los dos líderes de cada grupo avanzarán a la Fase Final y, en ella, se enfrentarán todos contra todos nuevamente. Los dos mejores de esa etapa clasificarán a los Juegos Olímpicos París 2024.

Fixture y posiciones de la primera etapa

Grupo A

Fecha 1

Ecuador 3-0 Colombia.

Venezuela 3-3 Bolivia.

Libre: Brasil.

Fecha 2

Bolivia 0-1 Brasil.

Ecuador 1-1 Venezuela.

Libre: Colombia.

Fecha 3

Bolivia vs. Ecuador - Viernes 26 de enero a las 17.

Brasil vs. Colombia - Viernes 26 de enero a las 20.

Libre: Venezuela.

Fecha 4

Brasil vs. Ecuador - Lunes 29 de enero a las 17.

Colombia vs. Venezuela - Lunes 29 de enero a las 20.

Libre: Bolivia.

Fecha 5

Venezuela vs. Brasil - Jueves 1 de febrero a las 20.

Colombia vs. Bolivia - Jueves 1 de febrero a las 20.

Libre: Ecuador.

La tabla de posiciones del grupo A, tras la segunda fecha Canchallena

Grupo B

Fecha 1

Perú 1-0 Chile.

Argentina 1-1 Paraguay.

Libre: Uruguay.

Fecha 2

Paraguay vs. Uruguay - Miércoles 24 de enero a las 17.

Perú vs. Argentina - Miércoles 24 de enero a las 20.

Libre: Chile.

Fecha 3

Paraguay vs. Perú - Sábado 27 de enero a las 17.

Uruguay vs. Chile - Sábado 27 de enero a las 17.

Libre: Argentina.

Fecha 4

Uruguay vs. Perú - Martes 30 de enero a las 17.

Chile vs. Argentina - Martes 30 de enero a las 20.

Libre: Paraguay.

Fecha 5

Argentina vs. Uruguay - Viernes 2 de febrero a las 20.

Chile vs. Paraguay - Viernes 2 de febrero a las 20.

Libre: Perú.

Las posiciones del grupo B del Preolímpico Sudamericano a París 2024 Canchallena