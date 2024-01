escuchar

La selección argentina Sub 23 debutó este domingo en el Preolímpico Sub 23 con un empate 1 a 1 ante Paraguay en la primera fecha del grupo B y su próxima presentación en el certamen que se disputa en Venezuela y otorga dos boletos a los Juegos Olímpicos París 2024 será el próximo miércoles vs. Perú, que en su debut derrotó 1 a 0 a Chile.

El combinado nacional empezó perdiendo por el penal que convirtió Diego Gómez, tras una infracción de Nicolás Valentini. Con el resultado adverso, la albiceleste arrinconó a su rival contra su arco y sobre el final encontró la parda por intermedio de Luciano Gondou. “Al final para nosotros, por cómo se dio el partido, era importante no perder. Empezar perdiendo en este tipo de torneos es un gran problema, ahora a seguir buscando nuestro mejor nivel para el próximo partido”, analizó el entrenador, Javier Mascherano, luego del encuentro.

La próxima presentación de la Argentina ante su par incaico será el 24 de enero a las 20 (hora argentina) en el estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia. El duelo se transmitirá en vivo por DSports y TyC Sports, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales DGO, Flow, Telecentro Play y TyC Sports Play. En Canchallena, además, se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El fixture de la Argentina

1-1 vs. Paraguay.

Fecha 2 vs. Perú (24 de enero a las 20).

Fecha 3: Libre.

Fecha 4 vs. Chile (30 de enero a las 20).

Fecha 5 vs. Uruguay (2 de febrero a las 20).

Si la selección argentina logra el primer o segundo puesto en el grupo B, accederá a la Etapa Final y enfrentará a tres rivales. Uno de ellos saldrá de su misma zona y los dos restantes de la A, en la que están el anfitrión, Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia.

La selección argentina empezó perdiendo ante Paraguay en el Preolímpico, pero rescató un empate Ariana Cubillos - AP

El plantel argentino

El entrenador Javier Mascherano tiene 22 jugadores a disposición, uno menos de lo que establece como máximo la lista de buena fe. En la nómina sobresale la presencia de Thiago Almada (Atlanta United de Estados Unidos), campeón del mundo en Qatar 2022 quien es el capitán del conjunto albiceleste.

Junto a él hay otros jóvenes talentos ya asentados en Primera División como Federico Redondo y Luciano Gondou (Argentinos Juniors); Valentín Barco (recientemente comprado por Brighton de Inglaterra), Cristian Medina, Nicolás Valentini (Boca) y Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Boca); Santiago Castro (Vélez); Juan Nardoni (Racing), Juan Sforza y Francisco González (Newell’s); Lucas Esquivel (Atlético Paranaense de Brasil), Pablo Solari y Claudio ‘Diablito’ Echeverri (River), quien con apenas 18 años ya fue vendido a Manchester City de Inglaterra y recibió el llamado del ‘Jefecito’ para reemplazar al lesionado Pedro De la Vega. El resto son Marco Di Cesare (Argentinos Juniors), Joaquín García (Vélez), Leandro Brey, Rocco Ríos Novo (Lanús), Baltasar Rodríguez (Racing), Aaron Quirós (Banfield), Gonzalo Luján (San Lorenzo) y Fabricio Iacovich (Estudiantes de La Plata).

Mascherano afronta el campeonato con un futbolista menos porque a último momento Julián Malatini abandonó la concentración en el predio Lionel Andrés Messi que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza a raíz de que Werder Bremen de Alemania compró su pase a Defensa y Justicia y no lo cedió a la selección. Debido a que el plazo para presentar la lista de buena fe expiró, no pudo ser reemplazado.