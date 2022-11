El fútbol fue suyo, pero Bolsonaro perdió las elecciones

#Eleições2022 | Apoio de Neymar a Bolsonaro irrita a cúpula da CBF às vésperas da Copa do Mundo. Atacante diz que vai comemorar gols fazendo o 22 com as mãos, apesar de a entidade pedir neutralidade aos jogadores. 📲📰 Leia em https://t.co/6F9QOOmzG8 pic.twitter.com/owK4LSVySx