Abierto de Palermo. La Irenita pasó algunos sofocones ante el intenso debutante, pero lo resolvió sobre el final y evitó la sorpresa

Una victoria trabajosa, que necesitó de paciencia para desatar el festejo. La Irenita marcó el pulso del juego, aunque recién en el séptimo chukker destrabó el partido que significó el estreno del 129 Campeonato Argentino Abierto. El triunfo 14-10 sobre La Hache le permitirá iniciar la aventura que tiene un único objetivo: batallar por el primer puesto de la Zona A, esa que ofrece como favorito a La Natividad, que en la primera jornada tiene fecha libre. Un juego de menor a mayor para el vencedor, que precisó sostener la concentración hasta el final para alcanzar una luz de ventaja que le posibilitara ingresar al chukker definitorio con aire en el marcador. La Hache, un rival dignísimo, que saltó del Torneo Clasificatorio y demostró templanza para pulsear siempre desde atrás: por hándicap y también porque siempre corrió en desventaja en el score.

Reciente subcampeón del Abierto de Hurlingham, después de caer en el partido definitorio con La Dolfina, La Irenita estaba obligada a replicar su extraordinario momento en la cancha N°2 del predio Alfredo Lalor, que tiene la Asociación Argentina de Polo en Pilar. Por experiencia, por trayectoria, pero también porque el equipo que lidera Pablo Mac Donough y sus 36 goles de handicap es el cuarto mejor calificado del torneo.

Pero como resultó el estreno del Abierto 2021, el partido inaugural reflejó una altísima paridad. El año pasado, Chapaleufú sorprendió a La Natividad (venía de ganar Hurlingham) por 17-16 en suplementario, con gol de Rufino Bensadón; ahora, los cuatro goles de diferencia para el favorito La Irenita recién se presentaron a partir del séptimo chukker, cuando con un parcial de 3-0 (12-9 en la progresión) fijó que se adueñaría del encuentro. El 10-9 fue un bombazo de Fran Elizalde que se ganó los aplausos.

Juano Britos, el hombre gol de La Irenita: marcó seis Rodrigo Nespolo - LA NACION

La versatilidad de Francisco Elizalde y los goles de Juan Britos, argumentos irrefutables para que La Irenita compusiera la victoria. El delantero fue el máximo anotador del equipo, con seis goles, dos de ellos de penal; el N°2, sostuvo una regularidad durante los ocho chukkers y fue una rueda de auxilio para un conjunto que se enredó a partir de la tenacidad que le presentó La Hache y que no descubrió a Pablo Mac Donough en su mejor versión, una situación que le impedía adueñarse del desarrollo y establecer una ventaja que obligara al rival a desarticular el plan de juego.

El bombazo de Fran Elizalde

Los cuatro primeros chukkers enseñaron la misma tónica: La Irenita tomando la delantera y en el cierre, La Hache anotando para igualar el parcial. No es una novedad las remontadas del equipo que ideó Hilario Ulloa y que tiene a su hermano menor Carlos María en la formación. La clasificación a Palermo llegó en el final, después de mirar a lo largo del partido desde atrás el score. Y mientras La Irenita repartió entre sus cuatro integrantes los goles, destacándose Juan Britos, con seis anotaciones, La Hache fue dependiente de los aciertos de Pittaluga, que con ocho goles fue quien más convirtió.

Francisco Elizalde al ataque, seguido por Juan Britos: La Irenita sufrió, pero lo sacó adelante Rodrigo Nespolo - LA NACION

El estreno, seguramente, fue más trabajoso de lo que imaginó La Irenita. No fue una casualidad que al término de cada chukker los jugadores dialogaran constantemente con el coach Nacho Novillo Astrada en la búsqueda de las soluciones que ellos mismos no conseguían en la cancha. Le costó descubrir la luz, despegarse en el resultado, pero también demostró que tiene paciencia y jerarquía para ser competitiva cuando su mejor valor y único integrante que tiene 10 goles de handicap no brilla en su esplendor.

Los mejores pasajes del triunfo de La Irenita

Síntesis de La Irenita vs. La Hache

Juan Britos, 9; Francisco Elizalde, 9 (recibió una tarjeta amarilla); Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Zubía, 8. Total: 36. La Hache: Juan Ruiz Guiñazú, 8; Carlos María Ulloa, 6; Santiago Cernadas, 7 (recibió una tarjeta amarilla), y Joaquín Pittaluga, 7. Total: 28.

La Irenita, 2-2; 4-4; 5-5; 6-6; 9-8; 9-9; 12-9 y 14-10. Goleadores de La Irenita: Britos, 6 (2 de penal); Elizalde, 3; Mac Donough, 1, y Zubía, 4 (2 de penal). De La Hache: Ruiz Guiñazú, 2, y Pittaluga, 8 (7 de penal).

Britos, 6 (2 de penal); Elizalde, 3; Mac Donough, 1, y Zubía, 4 (2 de penal). Ruiz Guiñazú, 2, y Pittaluga, 8 (7 de penal). Jueces: Martín Pascual y Matías Baibiene. Árbitro: Hernán Tasso.

Martín Pascual y Matías Baibiene. Hernán Tasso. Cancha: Nº de AAP, Pilar.

Juan Ruiz Guiñazú (h.) la lleva de revés, ante la doble marca de La Irenita, de Elizalde y de Britos Rodrigo Nespolo - LA NACION